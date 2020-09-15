Впервые выбрались в элиту и с ходу уложили чемпиона. Рассказываем, что творится в турецкой Суперлиге

1600181745

вчера, 17:55

«Соккер.ру» рассказывает о первом туре турецкой Суперлиги.

Первый тур, десять матчей и столько событий. Победы трёх стамбульских грандов, фиаско чемпиона и блестящая игра новичков. Всех трёх. Но особенно удивил «Хатайспор», который и нанёс поражение сильнейшему клубу страны.

Клуб из самого южного вилайета Турции впервые выбрался в элиту. Уже этот факт является достижением хатайцев. И если бы они проиграли «Башакшехиру», никто бы их не упрекнул. Тем более что «Хатай» пока вынужден принимать соперников не дома, а в Газиантепе. Стадион «Антакия Ататюрк» слишком мал и пока не соответствует критериям Суперлиги. Да прилегающий к Сирии Хатай точка если не горячая, то изрядно тёплая. Поэтому большого желания посещать Антиохию (историческая область) у других клубов незаметно.

Естественно, фаворитом, причём безоговорочным, считался чемпион. Тренер хатайцев Омер Эрдоган перед встречей с «Башакшехиром» не производил впечатление человека, которому вынесли приговор. «Мы не собираемся дарить чемпиону три очка. Пусть он попробует нас обыграть». Короче, «придите и возьмите». Конечно, на протяжении всех 90 минут чувствовалось, кто чемпион, а для кого эта встреча — премьера. Но счёт на табло оказался не в пользу «апельсинов». В первом тайме Маме Бирам Диуф, игравший за «Манчестер Юнайтед» и «Сток Сити», организовал первый гол в ворота стамбульцев, отдав точный пас Селиму Йылмазу. Все попытки «Башакшекира» отыграться оказались бесплодными. А в конце встречи португалец Элдер Барбоза отправил второй мяч в ворота Мерта Гюнока — 2:0. Историческая победа «Хатайспора» и конфуз чемпиона.

«Хатай» вступил в борьбу последним из трёх новичков Суперлиги. Ещё раньше, в субботу стамбульский «Фатих Карагюмрюк» не оставил шансов «Малатияспору» 3:0. Отличный старт для команды, которая отсутствовала в компании сильнейших 36 лет. Скоро «Карагюмрюк» станет ещё сильнее. Состав пополнил известный аргентинский полузащитник Лука Билья.

«Эрзурумспор» успешно посетил столицу, где взял три очка в игре с «Анкарагюджю». Хозяева вели 1:0, но вышедший на замену Олтан Каракаллюджю за три минуты забил два мяча, и сценарий встречи был развёрнут на 180 градусов. В итоге дебютанты взяли 9 очков из 9. Была ли это удачная презентация, а может, стечение обстоятельств или заявка на успешное выступление? Наверное, всего понемножку. Не забывайте, что весной Суперлигу покинут четыре коллектива.

Три стамбульских гранда тоже дружно выиграли. «Фенербахче» с большим трудом взял три очка на берегу Черного моря в городе Ризе. «Канарейки» могли выходить вперёд, но позабытый в России даже болельщиками ЦСКА Эркин Джанер не забил пенальти, пробив в руки вратарю «Ризеспора» Гёкхану Аккану. Во втором тайме «черноморские ястребы» вышли вперёд. Милан Шкода точно пробил головой после подачи углового. Но всё же сказался более высокий класс 19-кратных чемпионов Турции. Сначала защитник Гёкхан Генюл затолкал мяч в ворота своего тёзки, а потом в ворота «Ризеспора» был назначен второй пенальти. Рубен Соса был более удачлив, чем бывший армеец Эркин. Победа «Фенера» 2:1. Как видим, иногда «канарейки» могут заклевать «ястребов».

Недалеко от Ризе, в другом черноморском городе Трабзоне, прошёл центральный матч первого тура. Второй клуб предпоследнего чемпионата «Трабзонспор» принимал третью команду — «Бешикташ». Как известно, «черноморский шторм» был отстранён на год от еврокубков, и его место в Лиге чемпионов заняли «чёрные орлы». Вряд ли клуб из Стамбула виноват в злоключениях черноморцев, но «Трабзонспор», проводивший первый матч под руководством англичанина Эдди Ньютона, был предельно мотивирован. И перегорел. Гости выиграли с красивым счётом 3:1, даром что выступали без своего главного тренера. Серген Ялчын подхватил коронавирус и остался в Стамбуле. «Трабзон» был весьма активен, даже суетлив в первом тайме. Гости же нанесли всего один удар по воротам Угурджана Чакыра, но он оказался точным. Новозеландец Тайлер Бойд засадил мяч в угол ворот.

Ключевым моментом стала 64-я минута. Полузащитник черноморцев Флавио уронил в своей штрафной капитана гостей Атибу Хатчинсона. Пока Флавио, заработавший свою вторую жёлтую карточку, брёл в раздевалку, Бернар Менса реализовал 11-метровый. Игра была сделана. Джермейн Ленс первым же касанием забил третий мяч. Абдулкадыр Омор один гол отыграл, но толку-то. «Бешикташ» одержал победу 3:1.

С таким же счётом «Галатасарай» выиграл дома у «Газиантепа». Причём все три мяча побывали в воротах гостей до перерыва. Радамель Фалькао успел надоесть болельщикам «Джим-Бом» своим нытьём и желанием уехать. Однако свою работу колумбиец выполняет хорошо. Два из трёх голов на его счету. Может, пусть и дальше ноет, лишь бы забивал.

«Аланьяспор», делегировавший в «Фенербахче» тренера Эрола Бюлута, тем не менее взял хороший старт под руководством Джагдаша Атана. Южане со счётом 2:0 переиграли в гостях «Сивасспор». Ещё одна курортная команда — «Антальяспор» с тем же счётом 2:0 одолел дома столичный «Генчлербирлиги». Фёдор Кудряшов отыграл в рядах победителей все 90 минут. В лидеры же вырвался измирский «Гёзтепе», разгромивший дома «Денизлиспор» 5:1. Все пять мячей в ворота «петухов» отправили разные футболисты. И всего один мяч был забит во встрече «Кайсериспор» — «Касымпаша», которая завершилась победой хозяев 1:0.

В следующем туре нас ждёт суперматч. Фатих Терим привезёт свой «Галатасарай» на стадион «Фатих Терим», где его ждёт «Башакшехир». Чемпиону надо исправляться, а самый титулованный клуб Турции вряд ли захочет терять очки в игре с новоделом. В Стамбуле состоятся ещё три встречи. «Бешикташ» ждёт в гости «Антальяспор». «Касымпаша» на «Реджеп Тайим Эрдоган» примет «Ризеспор», а «Хатайспор» будет сдавать очередной сложнейший экзамен на поле «Фенербахче». Вступит в борьбу «Коньяспор», пропустивший первый. Как вы знаете, количество участников Суперлиги нечётное, поэтому кому-то приходится пропускать тур.