Дерби ЦСКА – «Спартак»: кукла вуду и праздник у «армейцев»

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вчера, 20:07

«Соккер.ру» накануне дерби надеется, что молодые москвичи удивят, пусть после матчей сборных большие матчи играть непросто.

Что нужно знать о ЦСКА перед дерби?

- после серии неудач – поражения от «Зенита» и «Рубина» с ничьей против «Краснодара», Ганчаренко настроил команду на победы над «Ахматом» и «Арсеналом». Но обе не такие простые, как можно подумать – «армейцы» вошли в сезон со скрипом;

- у Ганчаренко много потерь в защите. Карпов не порадовал, когда играл, Фукс получил травму – выбыл на месяц. Добавим Набабкина – сложное повреждение, здоровья Кириллу, и травму Дивеева в расположении сборной. Карпов, Васин и Магнуссон могут сыграть втроем, но не исключен вариант с двумя в центре;

- если Дивеев не готов, то может быть схема «4-2-3-1», ведь так уже пробовали побегать. Понятно, что Ганчаренко мог учитывать появление Фукса при смене модели – бразилец привык играть в дуэте, мог учитывать появление Гаича рядом с Чаловым. Да и против «Спартака» необязательно зеркалить их схему – «3-4-1-2»;

- ЦСКА может поставить слева пару Щенникова и новичка Эджуке, а справа Кучаев поддержит Фернандеса. Получится, что на Зобнина и Айртона будет сильное давление. Роман и Лукас хороши, но не при два на одного. Если «армейцы» при помощи смещений Чалова и Влашича получат тройное преимущество на флангах – Крал и Бакаев не всегда успевают страховать края поля, то это будет козырем;

- «армейцы» стабильно добавляют Акинфееву работы своими ошибками. У ворот Игоря соперники создают явные моменты довольно часто, однако надо отметить – ЦСКА держится в группе лидеров по показателям защиты, хотя и отстает «Зенита», «Динамо» и «Спартака». Акинфеев пропустил шесть раз, но учтите календарь – уже играли против Семака и Мусаева;

- у ЦСКА немало потерь. Ахметов раньше играл в основе в опорной зоне, и хотя Марадишвили хорош, ему сложно выдерживать темп, а Обляков не опорник, а универсал. Без Фукса, Набабкина и Дивеева (хотя есть мнение, что Игорь успеет вернуться, крепкий парень) не остается вариантов в центре защиты, а травма Дзагоева, хоть и привычное, но огорчение – опытный плеймейкер мог создавать моменты, как Влашич, но выходя на замену.

Ориентировочный состав ЦСКА - по схеме «3-4-2-1»: Акинфеев – Карпов (Дивеев), Васин, Магнуссон – Фернандес, Обляков, Марадишвили, Щенников – Кучаев, Влашич – Гаич.

По схеме «4-2-3-1»: Акинфеев – Фернандес, Васин, Магнуссон, Щенников – Обляков, Марадишвили – Кучаев,

Что нужно знать о «Спартаке» перед дерби

- «красно-белые» вернулись на первое место после полного тура впервые со времен Карреры и чемпионства. Прошло 1 197 дней между покорениями вершины, и это длительный промежуток. Психологически быть первым во время паузы на матчи сборных приятно, хотя пришлось попотеть, чтобы взять высоту;

- «Спартак» пока не пропускал с игры – единственная такая команда во всей РПЛ . Три гола им забили со стандартов (возможно, именно поэтому Ганчаренко и найдет место высокому Гаичу в составе). А еще два мяча – с пенальти. Могли и меньше получить, ведь есть вопросы по решениям рефери;

- кстати, и пенальти «Спартака» — на Жиго и Соболеве, могут быть предметом для споров, поскольку видели в РПЛ моменты, когда в аналогичных эпизодах на «точки» не указывали, причем даже в матчах того же «Спартака». Но Федун общался с Дюковым и – какая магия, после большого скандала арбитры не издеваются над москвичами. Дерби отработает Карасев – желаем ему удачи;

- Соболев и Ларссон забили по три мяча, у Александра есть один ассист, у Джордана – два, но еще не реализовал пенальти в матче против «Уфы», то есть и в поединке против Беленова – у Александра в той игре пять непростых сэйвов, могли набрать три очка. Но форварды у Тедеско в полном порядке, ведь у Понсе два гола;

- у «Спартака» накануне дерби нет потерь в основном составе. Отсутствие Селихова или Глушенкова не изменит структуру игры. Тедеско и дальше может работать с вариацией «3-5-2», а наличие или отсутствие Бакаева повлияет лишь на позицию Понсе. Аргентинец может выйти с Ларссоном под единственным центральным форвардом Соболевым, а может не сыграть. Скорее верим в Зелимхана с первых минут, состав «Спартака» может быть привычным для этого сезона.

Ориентировочный состав «Спартака» (3-4-1-2): Максименко – Маслов, Жиго, Джикия – Зобнин, Умяров, Крал, Айртон – Бакаев – Ларссон, Соболев.

Что нужно знать о двух соседях

- в день дерби праздник у «движа» ЦСКА – 13 сентября 1975-го года считается условным днем рождения организованной поддержки «армейцев». Причем случилось это знаменательное для фанатов событие на «секторах» как раз на дерби против «Спартака»:

- «Спартак» играет с огнем и выдал превью к матчу в стиле «Балтики» с ее неумными шутками о названии смертельного яда, ведь москвичи использовали куклу вуду с надписью «конь». Причем даже продают ее. Так себе юмор, могли потроллить ЦСКА за неудачное кукольное шоу куда тоньше:

- если брать пять последних официальных матчей, то получите по две победы каждой из команд, а еще одну ничью. Также надо добавить, что второй успех «Спартак» оформил в овертайме игры Кубка России, поэтому можно смело признавать ЦСКА неудобным соперником для команды Тедеско, который накануне матча отпраздновал 35-летие;

- обязательно учтите, когда будете смотреть дерби, что встречаются два самых молодых коллектива всей РПЛ . Этот фактор всегда влияет в футболе, «Спартак» и ЦСКА одновременно одни из самых и сырых, и перспективных коллективов лиги – потому что начали перестройку раньше «Локомотива» и «Зенита», которых еще может накрыть кризис смены поколений. В дерби может быть все что угодно;

- «Спартак» сегодня должен учесть ошибки двухмесячной давности – в конце июня закономерно проиграли ЦСКА , ведь Ганчаренко учитывал особенности игры команды Доменико, а вот немецкий наставник «красно-белых» решил, что «армейцы» сами себе проиграют. Не получилось, но ту тактическую победу белоруса сегодня вспоминаем – «Спартак» должен сыграть иначе, хотя почти тем же составом.

Прогноз «Соккер.ру»: как видите, будет смотр перемен без перемен – ЦСКА и «Спартак» не могли кардинально поменяться за два месяца. Если бы Ганчаренко успел наиграть Фукса, Эджуке и Гаича – тогда да, получили бы на треть другого соперника, но Тедеско скорее готовится к привычным «армейцам», и сам удивить составом не может.