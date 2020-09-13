Интриги боя Ганчаренко и Тедеско. Столичное дерби важно даже для «Зенита»

1600008459

вчера, 17:47

И для «Сочи», и для «Динамо», не только для участников поединка. «Соккер.ру» коллекционирует самые важные интриги.

Конкуренты чемпиона порадуют прогрессом?

ЦСКА проиграл «Зениту» сначала 0:4, а месяц назад уже 2:1. Конечно, сама команда Семака выступила хуже, да и погромы в матчах такого уровня – результат стечения обстоятельств. Но чемпионам важен не столько результат в дерби, а скорее качество футбола. Если «Спартак» покажет класс, то для «Зенита» вырастет риск проиграть ему в очном матче, если нет – Семак вернется на вершину через пару туров, или даже по итогам седьмого. Сегодня игра, за которой «Зенит» точно будет наблюдать, оценивая «Спартак», ведь им играть через три недели.

Акинфеев не зря выделяет вратаря «Спартака»?

Если искать персональные истории, то у «красно-белых» сегодня определяющий матч для Максименко. Он проверен не раз, но Черчесов – человек упрямый, заметит молодого голкипера, лишь если Александр будет круто смотреться в больших поединках, вроде дерби. И раз Акинфеев включил Максименко в тройку лучших футболистов прошлого сезона – многих решение удивило, причем вряд ли это был пранк, у Игоря нет злого чувства юмора Широкова, то сегодня капитан ЦСКА заочно соревнуется с парнем, которого считается очень крутым футболистом. Будет интересно!

Жиго и Влашич покажут в дерби, что прощаются?

Надеемся, что после матча не будет аплодисментов фанатам с подтекстом. У «Спартака» и Газизова есть действенный метод оставить Жиго – заломить цену в 20 млн евро, которая должна отпугнуть «Лион», ведь у Руди Гарсии пока хватает защитников, рискованно платить за Самуэля почти столько же, как получат от «Барселоны» за целого Депая. А вот «Интер» и другие клубы Серии А активно оценивают форму Влашича, который не играет в стиле Эриксена, растет, ведь очень молодой – в октябре исполнится всего 23 года, и тащит ЦСКА вперед. Орлов назвал Николу не выдающимся игроком? Он и Жиго критиковал. А если не хайповать, то потери таких ребят – удар по «Спартаку» и ЦСКА . Лучше их сохранить.

Увидим во всей красе новичков «армейцев»?

Раньше могли бы увидеть по одному человеку в каждой линии, если бы Ганчаренко перешел на два центральных, и Фукс, Эджуке и Гаич оказались бы в старте. Но сейчас разве что Зайнутдинов неожиданно появится в центре, или Эджуке сыграет с Влашичем, но где тогда поставить Кучаева в схеме с тремя центральными? Одним словом, полноценный смотр новой армии ЦСКА откладывается, хотя Гаич в дерби может себя показать, даже выйдя на замену. Матч как раз для разовых подвигов, пускай ключевого новичка – Фукса, что может изменить игру «армейцев» в защите, точно не увидим.

«Спартак» выберет правильный тактический тон?

Если вспоминать такую мелочь, как правила футбола, то можно вспомнить, что Зобнина недружественно встречали в штрафной ЦСКА в прошлом дерби, и даже после удаления Романа у «Спартака» были железные шансы сравнять счет до второго мяча Влашича. Но «армейцы» тогда воспользовались неправильным подходом соперника. «Спартак» слишком легко читается всеми, но у кого не хватает класса его остановить – теряет очки против команды Тедеско, а кто хитрее – выгрызает минимум пункт. ЦСКА не является невероятно гибкой командой, как и соседи, но если Ганчаренко сегодня победит, то только грубейшие ошибки его обороны на новом месте позволят Ларссону и Соболеву праздновать победу.

У ЦСКА проявятся чемпионские амбиции?

Не путать со статусом фаворита – он есть только у «Зенита» прямо сейчас. Но если «Краснодар», «Локомотив» и другие москвичи будут выходить на поле с мыслью «лишь бы не проиграть», то Семак легко и досрочно завоюет титул. А если настрой будет на победу в каждом матче, невзирая на соперника – хотя с учетом его стиля и полновесным уважением, то РПЛ банально будет интереснее. У ЦСКА средний старт, поскольку не рассчитывали проиграть «Рубину», и если уступят в дерби – даже четвертыми стать будет сложно, конкурентов в зоне еврокубков сейчас 8-10.

Что покажет бодрая атака имени Джордана?

В прошлом сезоне у «Спартака» была атака имени Зелимхана, сейчас смещение акцента на действия шведского форварда, из-за которого подруга Федуна могла остаться на три года без подарков. А если серьезно, то Бакаев, Соболев и Ларссон при поддержке Умярова, Крала, Зобнина и Айртона, а еще при участии Жиго на стандартах сформировали интересный костяк. Главная отличительная черта – тут нет прямой зависимости от одного человека. У «Спартака» Соболев, Ларссон, Понсе и Бакаев частенько на ударных позициях, хотя Айртон и Жиго тоже получали свои моменты. Если «красно-белые» будут чаще с мячом, то это никого не удивит. Тедеско с боями прививает игру первым номером.

«Спартак» сумеет вернуться на вершину?

ФК «Нобоа», или как еще его иногда называют – ФК «Сочи», оказался на первом месте. Разумеется, это пока ничего не значит, просто подчеркивает, что Кристиан спасает Федотова постоянно своими голами. Но «Спартак» стал котлетой в бутерброде из клубов петербургских миллиардеров – между «Сочи» и «Зенитом» здесь и сейчас. Чтобы стать полноценным лидером, команде Тедеско нужна только победа над ЦСКА , ничья не поможет – будут делить первое место, но если Семак завтра обыграет «Арсенал», то чемпион вернется на высшую строчку в таблице.

Кто сегодня сыграет во имя великой истории?

Акинфеев очень удивился, что Карпов понятия не имел, кто такие Вагнер и Карвальо – это, кстати, большой минус для Ганчаренко, что не объясняет молодым ребятам чемпионский характер их клуба. Но не случайно говорят, что Гинер потерял связь с командой как раз из-за разрыва в возрасте. У «Спартака» тоже молодой состав, но у иностранца Тедеско совсем другой подход – использует историческое величие, чтобы настроить Жиго, Крала, Ларссона и других футболистов команды.

Сегодня в дерби выиграет тот, кто будет оценивать самого себя с точки зрения чемпионских перспектив вопреки любым прогнозам. Вот поэтому ничья и будет поражением и ЦСКА , и «Спартака», но победой «Зенита» — клуба, что может еще разок стать чемпионом, пользуясь скорее ошибками всех конкурентов, чем собственным невиданным прогрессом. Дерби всегда интригующее, но когда «Спартак» впервые за три с половиной года оказался на вершине после полноценного тура, а потом потерял лидерство – отдал его дружественной для петербуржцев команде, то все еще интереснее.