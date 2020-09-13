Акинфеев тащил, Кокорин походил, VAR — так себе. ЦСКА охладил чемпионские настроения «Спартака»

1600026614

вчера, 22:50

Самое принципиальное дерби России завершилось победой ЦСКА над «Спартаком». «Соккер.ру» — о волевой победе «армейцев».

Если судить только по счету, может показаться, что ЦСКА справился достаточно уверенно. Однако сам сценарий матча показывает, что эта победа «армейцев» во многом «вопреки». Например, ЦСКА пропустил первым, причем пропустил быстрый мяч, что дало подъем игрокам «Спартака». К тому же Понсе удался очень красивый удар. Но красно-белые не смогли удержать концентрацию и ритм. Подвела в очередной раз игра на стандартах. После подачи углового «Спартак» пропустил от Магнуссона. Сразу после этого он мог претендовать на пенальти, когда Айртон упал в чужой штрафной после контакта с Карповым. Однако после использования ВАР судьи решили, что повода для одиннадцатиметрового нет, поскольку Лукас уже отпустил мяч и потом влетел в Карпова. К тому же у Айртона репутация «ныряльщика», что тоже сказалось на итоговом решении арбитров. Хотя кто-то после этого эпизода вернулся в дебют встречи, когда Карпов играл с огнем, получив желтую уже на первой минуте.

«Пенальти на Айртоне не было, но была красная карточка на Ларссоне. Поясню: у Карпова не было попытки сыграть в мяч — чистейшая красная карточка, - сказал экс-игрок „Спартака“ Максим Калиниченко. - У Карасёва яиц не хватило на 2-й минуте удалять (справедливости ради мало у кого хватило бы)».

Возможно, эти эпизоды с Карповым стали ключевыми для дальнейшего развития игры. Потому что «Спартак» не удержал баланс и пропустил второй перед самым перерывом, допустив осечку и снова потерю концентрации. Именно на это после игры сетовал Тедеско. Забил Влашич, судьбу игры решили микроэпизоды.

Второй тайм получился совершенно другим. ЦСКА больше экономил силы и рассчитывал на короткие вспышки, а «Спартак» пытался создать давление, перестроил игру в нападении, сменив Бакаева и Понсе на Соболева и Кокорина. Однако эффекта это не дало. Более того, ЦСКА в концовке поймал «Спартак» на отчаянном рывке, и Эджуке сумел размочить счет голов за «армейцев». Новичок армейцев оказался эффективнее новичка «Спартака» Кокорина, который дебютировал в этом матче, поскольку предыдущие пропустил из-за проблем со здоровьем.

В пользу ЦСКА сыграли несколько факторов. Это неспособность «Спартака» дожать в микроэпизодах в первом тайме. И где-то, возможно, принятые судьями решения. Это и отсутствие стабильных лидеров в составе красно-белых, тогда как ЦСКА мог опереться на качественную игру Влашича, Акинфеева, Фернандеса и Облякова, отдавшего две голевые передачи. «Армейцы» не показали ничего выдающегося, но их лидеры не провалились – и это главное. А у «Спартака» таких лидеров не нашлось, только эпизоды. При этом нельзя говорить, что красно-белые выступили провально. Они вполне могли и выиграть в этом матче при не слишком большом изменении его сценария, без изменения сути. Но сложилось так, как сложилось. И этот результат только обостряет чемпионскую интригу, если о ней можно говорить на столь раннем этапе.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 10 (5) – 14 (4)

ЦСКА меньше бил по чужим воротам, но делал это бережнее, делал это точнее. Половина всех попыток «армейцев» оказывалась точной. А чаще остальных бил у ЦСКА Влашич – четыре раза. У «Спартака» столько же бил Понсе. Оба забили по голу. При этом всего в створ у красно-белых пришлись только четыре попытки.

Владение мячом (точность передач): 43% (73%) — 57% (79%)

«Спартак» большую часть времени контролировал мяч и территорию, что обусловлено во многом тем, что красно-белые уступали весь второй тайм и пытались предпринять попытку спастись. ЦСКА позволял сопернику больше владеть мячом. Но и в целом спартаковцы стремились больше играть от себя, от контроля. Достаточно ровные показатели у всех в «Спартаке», даже у Максименко, по точности передач. А вот у ЦСКА велик разброс. От очень низкой точности у Магнуссона, Тикнизяна и Марадишвили, до 87 процентов у Влашича и 84-х у Фернандеса.

Обводки (фолы): 7 (11) – 12 (12)

С точки зрения нарушений правил матч получился горячим, достойным дерби. Как и с точки зрения эмоций, с этим связанных. Чего стоит удаление помощника Тедеско в конце игры за толчок лайнсмена. Да и желтая карточка самому Тедеско тоже показательна. А вот обилие обводок у «Спартака» можно объяснить склонностью Айртона и Понсе к этим приемчикам. Она позволила тому же Айртону почти заработать пенальти, но подвела репутация, и ВАР сработал. А Понсе сумел-таки один гол забить, хотя с обводкой напрямую это не связано. У ЦСКА лучший дриблинг показал все тот же Влашич, который в этой команде умеет все.

Слова

Доменико Тедеско (главный тренер «Спартака»):

Поздравляю ЦСКА с победой. Начали матч хорошо, прессинговали и владели мячом. Много атаковали, логичным завершением был первый гол. После этого пропустили два простых гола. Первый — с углового. При стандартах нужно просто делать свою работу, нет места креатива. Но, к сожалению, упустили игрока ЦСКА . В конце первого тайма было вбрасывание в нашу пользу и я не знаю, зачем так быстро ввели мяч в игру. Как следствие — обрез, потеря, контратака и второй гол. На этом исход матча был определен. Во втором тайме пытались забить, сравнять счет и открылись в обороне, пропустив третий в самой концовке игры. Мы должны были забивать, у нас один гол на семь моментов. У Понсе были хорошие подходы. А ЦСКА пять раз попал в створ и три гола забил. Неважно, что ты контролируешь мяч. Нет, я, конечно, рад этому, но куда важнее забивать мячи. Нам не хватает агрессивности на финальной стадии. Мы забили гол и подарили два сопернику. Мы постоянно об этом говорим, делаем работу над ошибками, но снова их совершаем. Я очень разочарован результатом.

Виктор Ганчаренко (главный тренер ЦСКА ):