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Акинфеев тащил, Кокорин походил, VAR — так себе. ЦСКА охладил чемпионские настроения «Спартака»

вчера, 22:50
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Самое принципиальное дерби России завершилось победой ЦСКА над «Спартаком». «Соккер.ру» — о волевой победе «армейцев».

Если судить только по счету, может показаться, что ЦСКА справился достаточно уверенно. Однако сам сценарий матча показывает, что эта победа «армейцев» во многом «вопреки». Например, ЦСКА пропустил первым, причем пропустил быстрый мяч, что дало подъем игрокам «Спартака». К тому же Понсе удался очень красивый удар. Но красно-белые не смогли удержать концентрацию и ритм. Подвела в очередной раз игра на стандартах. После подачи углового «Спартак» пропустил от Магнуссона. Сразу после этого он мог претендовать на пенальти, когда Айртон упал в чужой штрафной после контакта с Карповым. Однако после использования ВАР судьи решили, что повода для одиннадцатиметрового нет, поскольку Лукас уже отпустил мяч и потом влетел в Карпова. К тому же у Айртона репутация «ныряльщика», что тоже сказалось на итоговом решении арбитров. Хотя кто-то после этого эпизода вернулся в дебют встречи, когда Карпов играл с огнем, получив желтую уже на первой минуте.

«Пенальти на Айртоне не было, но была красная карточка на Ларссоне. Поясню: у Карпова не было попытки сыграть в мяч — чистейшая красная карточка, - сказал экс-игрок „Спартака“ Максим Калиниченко. - У Карасёва яиц не хватило на 2-й минуте удалять (справедливости ради мало у кого хватило бы)».

Возможно, эти эпизоды с Карповым стали ключевыми для дальнейшего развития игры. Потому что «Спартак» не удержал баланс и пропустил второй перед самым перерывом, допустив осечку и снова потерю концентрации. Именно на это после игры сетовал Тедеско. Забил Влашич, судьбу игры решили микроэпизоды.

Второй тайм получился совершенно другим. ЦСКА больше экономил силы и рассчитывал на короткие вспышки, а «Спартак» пытался создать давление, перестроил игру в нападении, сменив Бакаева и Понсе на Соболева и Кокорина. Однако эффекта это не дало. Более того, ЦСКА в концовке поймал «Спартак» на отчаянном рывке, и Эджуке сумел размочить счет голов за «армейцев». Новичок армейцев оказался эффективнее новичка «Спартака» Кокорина, который дебютировал в этом матче, поскольку предыдущие пропустил из-за проблем со здоровьем.

В пользу ЦСКА сыграли несколько факторов. Это неспособность «Спартака» дожать в микроэпизодах в первом тайме. И где-то, возможно, принятые судьями решения. Это и отсутствие стабильных лидеров в составе красно-белых, тогда как ЦСКА мог опереться на качественную игру Влашича, Акинфеева, Фернандеса и Облякова, отдавшего две голевые передачи. «Армейцы» не показали ничего выдающегося, но их лидеры не провалились – и это главное. А у «Спартака» таких лидеров не нашлось, только эпизоды. При этом нельзя говорить, что красно-белые выступили провально. Они вполне могли и выиграть в этом матче при не слишком большом изменении его сценария, без изменения сути. Но сложилось так, как сложилось. И этот результат только обостряет чемпионскую интригу, если о ней можно говорить на столь раннем этапе.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 10 (5) – 14 (4)

ЦСКА меньше бил по чужим воротам, но делал это бережнее, делал это точнее. Половина всех попыток «армейцев» оказывалась точной. А чаще остальных бил у ЦСКА Влашич – четыре раза. У «Спартака» столько же бил Понсе. Оба забили по голу. При этом всего в створ у красно-белых пришлись только четыре попытки.

Владение мячом (точность передач): 43% (73%) — 57% (79%)

«Спартак» большую часть времени контролировал мяч и территорию, что обусловлено во многом тем, что красно-белые уступали весь второй тайм и пытались предпринять попытку спастись. ЦСКА позволял сопернику больше владеть мячом. Но и в целом спартаковцы стремились больше играть от себя, от контроля. Достаточно ровные показатели у всех в «Спартаке», даже у Максименко, по точности передач. А вот у ЦСКА велик разброс. От очень низкой точности у Магнуссона, Тикнизяна и Марадишвили, до 87 процентов у Влашича и 84-х у Фернандеса.

Обводки (фолы): 7 (11) – 12 (12)

С точки зрения нарушений правил матч получился горячим, достойным дерби. Как и с точки зрения эмоций, с этим связанных. Чего стоит удаление помощника Тедеско в конце игры за толчок лайнсмена. Да и желтая карточка самому Тедеско тоже показательна. А вот обилие обводок у «Спартака» можно объяснить склонностью Айртона и Понсе к этим приемчикам. Она позволила тому же Айртону почти заработать пенальти, но подвела репутация, и ВАР сработал. А Понсе сумел-таки один гол забить, хотя с обводкой напрямую это не связано. У ЦСКА лучший дриблинг показал все тот же Влашич, который в этой команде умеет все.

Слова

Доменико Тедеско (главный тренер «Спартака»):

Поздравляю ЦСКА с победой. Начали матч хорошо, прессинговали и владели мячом. Много атаковали, логичным завершением был первый гол. После этого пропустили два простых гола. Первый — с углового. При стандартах нужно просто делать свою работу, нет места креатива. Но, к сожалению, упустили игрока ЦСКА.

В конце первого тайма было вбрасывание в нашу пользу и я не знаю, зачем так быстро ввели мяч в игру. Как следствие — обрез, потеря, контратака и второй гол. На этом исход матча был определен. Во втором тайме пытались забить, сравнять счет и открылись в обороне, пропустив третий в самой концовке игры.

Мы должны были забивать, у нас один гол на семь моментов. У Понсе были хорошие подходы. А ЦСКА пять раз попал в створ и три гола забил. Неважно, что ты контролируешь мяч. Нет, я, конечно, рад этому, но куда важнее забивать мячи. Нам не хватает агрессивности на финальной стадии. Мы забили гол и подарили два сопернику. Мы постоянно об этом говорим, делаем работу над ошибками, но снова их совершаем. Я очень разочарован результатом.

Виктор Ганчаренко (главный тренер ЦСКА):

На первый взгляд был очень качественный матч в нашем исполнении. Было два разных тайма, но мы сражались за каждый сантиметр поля при поддержке болельщиков. Мы не потеряли качество после пропущенного гола и смогли переломить ситуацию. Потом перешли на игру с быстрыми атаками и забили третий.

Мы немного видоизменили нашу схему, прессинг и расположение игроков, чтобы больше сил сохранялось к концу матча. Когда начнутся еврокубки, нам будет сложнее. Зато теперь мы имеем в составе Эджуке. Он может зацепиться за любой мяч, атакует на высокой скорости.

Почему сделал выбор в пользу Карпова, а не Васина? Стоял выбор, но у Васина было легкое недомогание. Решили выпустить здорового Карпова. У него много матчей на высоком уровне за спиной, риска не было.

У нас сейчас такая широкая скамейка, что позволяет проводить ротацию. Если выходят Карпов, Марадишвили и Тикнизян, значит, они это заслуживают. Рад, что наши воспитанники приносят очень много пользы.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 14:59
Кому не понравился результат работы ВАРева и вообще работа наших судей,должен посмотреть вчерашний матч ПСЖ-Олимпик Марсель.Вот где был "праздник непослушания"!!!
Великолепный
Великолепный
сегодня в 14:09
ЦСКА спустил спартак с небес на землю!!!)))))
BARRRS
BARRRS
сегодня в 13:15, ред.
Знатно ЦСКА послужила своему питерскому хозяину.
Иван Тасминский
Иван Тасминский
сегодня в 11:57
вар работал хорошо, смотрел матч, все спорные моменты правильно трактовались
WARchyn
WARchyn
сегодня в 10:29
всё логично Тедеска учит футболистов падать при любом приближении игрока команды соперника а 30н потом шантажирует РФС и давит на судей чтоб в следующий раз девочкам дали пенку Научитесь сами забивать клоуны
Анд-м
Анд-м
сегодня в 10:21
    Ekkimukk
    Ekkimukk ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    сегодня в 10:04, ред.
    Исправили, спасибо.
    zenit_forever2014
    zenit_forever2014
    сегодня в 09:49, ред.
    Красной не было у Карпова....Щенников страховал, в эпизоде с пенальти Айртон начал подкашивать ноги до стыка. Жёлтая за симуляцию. Нытьё Спартака НАДОЕЛО. Судил Карасёв норм, мне всё равно, кто победил бы....потому что у Спартака это только 2 серьёзный соперник, поэтому их пока условная первая строчка и так была спорной. ЦСКА в долгую реально стабильнее, но вчера они были решительнее....Влашич огонь, очень понравился Игорь, будем надеяться, что на Евро вернётся. Спартак и авторы им симпатизирующие как обычно....
    oFANATo
    oFANATo
    сегодня в 09:46
    Волевая победа в дерби в двойное ценна для новой команды.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    сегодня в 09:37
    Замены Тедеско не сработали. Уход креативного Понсе облегчил армейцам задачу. Бесконечные навесы на Соболева и Кокорина ни к чему не привели.
    Зачем вообще Кокорина выпустили ??? Он явно не в форме.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    сегодня в 09:31
    Мы должны были завирать.......
    ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
    Или это ошибка, или я чего то не понимаю???
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответ Ген Геныч (раскрыть)
    сегодня в 09:29
    Геныч, кончай ныть. Вчера все ветки слезами залил и сегодня опять то же самое. Ваш Маслов к 28 минуте на удаление наиграл : три грубейших нарушения и лишь на третьем Ж/К.
    Не было ни пенальти , ни К/К, с этим даже многие ваши спартаковские эксперты согласились.
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответ AmIIIeR89 (раскрыть)
    сегодня в 09:22
    Почитай правила и все твои вопросы сразу исчезнут.
    Владимир Немченков
    Владимир Немченков
    сегодня в 09:20
    Спартак,снимаетесь?
    oFANATo
    oFANATo
    сегодня в 08:59
    А помнится перед дерби хрюши кричали порвём коней.
    Ну что порвали?.

    ЦСКА с заслуженной победой на классе.
    AmIIIeR89
    AmIIIeR89
    сегодня в 08:39
    Да, фол Карпова на 2-й минуте это скорее красная, чем желтая. С другой стороны выбегал Игорь, и он скорее всего был бы первым на мяче. Но то что это фол последней надежды это факт. Может быть сыграло роль, что Карпов не так явно это делал - не хватал за футболку, не делал подножку.
    Пенальти на Айртоне не было - Карпов фолил, но сам Айртон и не рассчитывал играть дальше - слишком сильно толкнул мяч за лицевую. Но и карточку давать не следовало.
    Пенальти на Маге тоже не было, мяч от головы Соболева попал в руку, да еще и с расстояния 10 сантиметров.
    3-й гол ЦСКА тоже можно было не засчитывать. С другой стороны, считается касание руки в финальной фазе атаки (согласно правилам УЕФА), а что это такое и где она начинается - хз.
    А в целом матч очень порадовал
    NoKerzhNoParty
    NoKerzhNoParty
    сегодня в 08:29
    Где заявление фратрии?
    Ждем "по собственному" от федуна (от лица спартака, конечно)
    Рожден в СССР
    Рожден в СССР
    сегодня в 05:15
    ЦСКА с победой!!! Яркая игра.
    112910415
    112910415
    сегодня в 05:05
    хороший, яркий матч !
    ОлегаТэ
    ОлегаТэ ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
    сегодня в 01:22
    Дед, вот честно, испытывал неодолимое желание увидеть, как Михалыч на спину Тыдески на радостях прыгнет 😉
    Однако конь свинье не товарищ, обошёлся рукопожатием...
    УВАЖУХА!!!!!
    С Заслуженной Победой, друзья!!! 👍👍👍
    Великолепный
    Великолепный
    сегодня в 01:10
    Всех армейцев с победой!

    Москва Красно- Синяя!!!
    ОлегаТэ
    ОлегаТэ
    сегодня в 01:09, ред.
    «Армейцы» не показали ничего выдающегося, но их лидеры не провалились – и это главное. А у «Спартака» таких лидеров не нашлось, только эпизоды. При этом нельзя говорить, что красно-белые выступили провально. Они вполне могли и выиграть в этом матче при не слишком большом изменении его сценария, без изменения сути. Но сложилось так, как сложилось
    Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1203560/gancharenko-viktor-tedesko-domeniko
    ≠==============
    В футболе, как и в истории, сослагательного наклонения не существует. Есть статистика матча, есть счёт на табло. И есть, точнее, была игра, яркая, бескомпромиссная, и, слава Богу, без травм. К Карасёву претензий практически нет.
    Разве что у Пыдески, когда он мартышкой прыгал да аплодисменты рефери демонстрировал. За что, кстати, в отличие от Мусаева, получил только горчичник, и то в конце матча.
    Евгений Шумских
    Евгений Шумских
    сегодня в 00:59
    Поздравляю с победой коней. Выиграли достойно. А мы проиграли, но тоже достойно. В следующий раз, победа за нами. Так что коняжки трепещите)))) А так хороший матч получился и по накалу, и по зрелищу. Всем удачи и терпения. Спартак чемпион!!!!
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    сегодня в 00:19
    Спартаку не стоит тупые ролики перед игрой показывать, и уметь на зубах добывать результат
    Zimka
    Zimka
    сегодня в 00:12
    Если за фол Карпова давать КК то это уже балет, Магнусону мяч в руку отскочил от головы, а по новым правилам это не пенальти, из-за убогих повторов которые давал матч премьер (платный канал между прочим) у меня оставался вопрос по пенальти (в динамике казалось что Карпов наступил на опорную ногу шипами) и вопрос с рукой Облякова в 3 мяче, надо будет посмотреть когда выйдет обзор, но вроде всё чисто.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Рыжая Борода (раскрыть)
    сегодня в 00:06
    Ты хоть бы почитал про ВАР. Судьи не имеют право смотреть каждый , как ты говоришь спорный момент. Судьи смотрят ВАР только в трех случаях: гол. пенальти и красная. Все. И то если помощник на ВАР подскажет об ошибке. Здесь было три просмотра ВАР и все три случая подтвердили правоту судьи. Все. Остальное лирика, сопли и слезы. Оставь себе.
    Ген Геныч
    Ген Геныч
    вчера в 23:40
    Ну ты то чем лучше?!!!!!!!!!!!!)))))))))Понсе там и близко не было,был Ларссон,а отпустил он далеко мяч уже после фола Карпова на стоп-кадре это отчетливо видно он уже падая толкнул мяч далеко от себя!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Умысел Карпова был сыграть в соперника а ни в мяч,в этом случае Щенников лишь наблюдатель,если бы Карпов не фолил!!!!!!!!!!Умысел игрока в этих ситуациях играет большую роль!!!!!!!!!

    Фол последней надежды – это нарушение правил, которое препятствует явному взятию ворот. Классический случай – фол против игрока, который выходит один на один с вратарем. Также это может быть толчок или захват игрока в штрафной площадке.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Это был чистый выход 1 в 1 и Карпов не играл в мяч,Щенников в добрых 2-3 х метрах.Срыв выхода 1 в 1 -это КК!!!!Была бы 50-я мин матча к примеру или даже 40-я,то без вопросов дал бы КК!!!!!!!!!!!!!!!
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 23:36
    Спасибо, взаимно.
    Хиромант
    Хиромант
    вчера в 23:29
    "У Карпова не было попытки сыграть в мяч — чистейшая красная карточка, - сказал экс-игрок „Спартака“ Максим Калиниченко. - У Карасёва яиц не хватило на 2-й минуте удалять"

    - Опять старая песня: виноват судья - не удалил армейца на 2 минуте и у Спартака все посыпалось. Они поняли, что левых пенальти не будет. Ну так играть же надо!!! И без судей пора учиться выигрывать. Перед паузой Спартак попал на первую строчку - сколько визгу было: мы уже почти чемпионы, мы тут всерьёз и надолго, и Ларсон с Понсе разыгрались, да ещё Кокорин выйдет, да плюс Соболев в хорошей форме, всех порвем. А вот и не вышло... И Соболев не ахти, и Кокорин лучше бы дальше на лавке сидел... Рано радовались! Цыплят-то по осени считают!
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 23:29
    Из 7 игр в этом сезоне,эта была просто бомбическая! Готовимся к Уфе!
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