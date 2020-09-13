Акинфеев тащил, Кокорин походил, VAR — так себе. ЦСКА охладил чемпионские настроения «Спартака»

Самое принципиальное дерби России завершилось победой ЦСКА над «Спартаком». «Соккер.ру» — о волевой победе «армейцев».
Если судить только по счету, может показаться, что ЦСКА справился достаточно уверенно. Однако сам сценарий матча показывает, что эта победа «армейцев» во многом «вопреки». Например, ЦСКА пропустил первым, причем пропустил быстрый мяч, что дало подъем игрокам «Спартака». К тому же Понсе удался очень красивый удар. Но красно-белые не смогли удержать концентрацию и ритм. Подвела в очередной раз игра на стандартах. После подачи углового «Спартак» пропустил от Магнуссона. Сразу после этого он мог претендовать на пенальти, когда Айртон упал в чужой штрафной после контакта с Карповым. Однако после использования ВАР судьи решили, что повода для одиннадцатиметрового нет, поскольку Лукас уже отпустил мяч и потом влетел в Карпова. К тому же у Айртона репутация «ныряльщика», что тоже сказалось на итоговом решении арбитров. Хотя кто-то после этого эпизода вернулся в дебют встречи, когда Карпов играл с огнем, получив желтую уже на первой минуте.
«Пенальти на Айртоне не было, но была красная карточка на Ларссоне. Поясню: у Карпова не было попытки сыграть в мяч — чистейшая красная карточка, - сказал экс-игрок „Спартака“ Максим Калиниченко. - У Карасёва яиц не хватило на 2-й минуте удалять (справедливости ради мало у кого хватило бы)».
Возможно, эти эпизоды с Карповым стали ключевыми для дальнейшего развития игры. Потому что «Спартак» не удержал баланс и пропустил второй перед самым перерывом, допустив осечку и снова потерю концентрации. Именно на это после игры сетовал Тедеско. Забил Влашич, судьбу игры решили микроэпизоды.
Второй тайм получился совершенно другим. ЦСКА больше экономил силы и рассчитывал на короткие вспышки, а «Спартак» пытался создать давление, перестроил игру в нападении, сменив Бакаева и Понсе на Соболева и Кокорина. Однако эффекта это не дало. Более того, ЦСКА в концовке поймал «Спартак» на отчаянном рывке, и Эджуке сумел размочить счет голов за «армейцев». Новичок армейцев оказался эффективнее новичка «Спартака» Кокорина, который дебютировал в этом матче, поскольку предыдущие пропустил из-за проблем со здоровьем.
В пользу ЦСКА сыграли несколько факторов. Это неспособность «Спартака» дожать в микроэпизодах в первом тайме. И где-то, возможно, принятые судьями решения. Это и отсутствие стабильных лидеров в составе красно-белых, тогда как ЦСКА мог опереться на качественную игру Влашича, Акинфеева, Фернандеса и Облякова, отдавшего две голевые передачи. «Армейцы» не показали ничего выдающегося, но их лидеры не провалились – и это главное. А у «Спартака» таких лидеров не нашлось, только эпизоды. При этом нельзя говорить, что красно-белые выступили провально. Они вполне могли и выиграть в этом матче при не слишком большом изменении его сценария, без изменения сути. Но сложилось так, как сложилось. И этот результат только обостряет чемпионскую интригу, если о ней можно говорить на столь раннем этапе.
Цифры
Удары по воротам (в створ): 10 (5) – 14 (4)
ЦСКА меньше бил по чужим воротам, но делал это бережнее, делал это точнее. Половина всех попыток «армейцев» оказывалась точной. А чаще остальных бил у ЦСКА Влашич – четыре раза. У «Спартака» столько же бил Понсе. Оба забили по голу. При этом всего в створ у красно-белых пришлись только четыре попытки.
Владение мячом (точность передач): 43% (73%) — 57% (79%)
«Спартак» большую часть времени контролировал мяч и территорию, что обусловлено во многом тем, что красно-белые уступали весь второй тайм и пытались предпринять попытку спастись. ЦСКА позволял сопернику больше владеть мячом. Но и в целом спартаковцы стремились больше играть от себя, от контроля. Достаточно ровные показатели у всех в «Спартаке», даже у Максименко, по точности передач. А вот у ЦСКА велик разброс. От очень низкой точности у Магнуссона, Тикнизяна и Марадишвили, до 87 процентов у Влашича и 84-х у Фернандеса.
Обводки (фолы): 7 (11) – 12 (12)
С точки зрения нарушений правил матч получился горячим, достойным дерби. Как и с точки зрения эмоций, с этим связанных. Чего стоит удаление помощника Тедеско в конце игры за толчок лайнсмена. Да и желтая карточка самому Тедеско тоже показательна. А вот обилие обводок у «Спартака» можно объяснить склонностью Айртона и Понсе к этим приемчикам. Она позволила тому же Айртону почти заработать пенальти, но подвела репутация, и ВАР сработал. А Понсе сумел-таки один гол забить, хотя с обводкой напрямую это не связано. У ЦСКА лучший дриблинг показал все тот же Влашич, который в этой команде умеет все.
Слова
Доменико Тедеско (главный тренер «Спартака»):
Поздравляю ЦСКА с победой. Начали матч хорошо, прессинговали и владели мячом. Много атаковали, логичным завершением был первый гол. После этого пропустили два простых гола. Первый — с углового. При стандартах нужно просто делать свою работу, нет места креатива. Но, к сожалению, упустили игрока ЦСКА.
В конце первого тайма было вбрасывание в нашу пользу и я не знаю, зачем так быстро ввели мяч в игру. Как следствие — обрез, потеря, контратака и второй гол. На этом исход матча был определен. Во втором тайме пытались забить, сравнять счет и открылись в обороне, пропустив третий в самой концовке игры.
Мы должны были забивать, у нас один гол на семь моментов. У Понсе были хорошие подходы. А ЦСКА пять раз попал в створ и три гола забил. Неважно, что ты контролируешь мяч. Нет, я, конечно, рад этому, но куда важнее забивать мячи. Нам не хватает агрессивности на финальной стадии. Мы забили гол и подарили два сопернику. Мы постоянно об этом говорим, делаем работу над ошибками, но снова их совершаем. Я очень разочарован результатом.
Виктор Ганчаренко (главный тренер ЦСКА):
На первый взгляд был очень качественный матч в нашем исполнении. Было два разных тайма, но мы сражались за каждый сантиметр поля при поддержке болельщиков. Мы не потеряли качество после пропущенного гола и смогли переломить ситуацию. Потом перешли на игру с быстрыми атаками и забили третий.
Мы немного видоизменили нашу схему, прессинг и расположение игроков, чтобы больше сил сохранялось к концу матча. Когда начнутся еврокубки, нам будет сложнее. Зато теперь мы имеем в составе Эджуке. Он может зацепиться за любой мяч, атакует на высокой скорости.
Почему сделал выбор в пользу Карпова, а не Васина? Стоял выбор, но у Васина было легкое недомогание. Решили выпустить здорового Карпова. У него много матчей на высоком уровне за спиной, риска не было.
У нас сейчас такая широкая скамейка, что позволяет проводить ротацию. Если выходят Карпов, Марадишвили и Тикнизян, значит, они это заслуживают. Рад, что наши воспитанники приносят очень много пользы.
Зачем вообще Кокорина выпустили ??? Он явно не в форме.
Зачем вообще Кокорина выпустили ??? Он явно не в форме.
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Или это ошибка, или я чего то не понимаю???
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Или это ошибка, или я чего то не понимаю???
Не было ни пенальти , ни К/К, с этим даже многие ваши спартаковские эксперты согласились.
Не было ни пенальти , ни К/К, с этим даже многие ваши спартаковские эксперты согласились.
Ну что порвали?.
ЦСКА с заслуженной победой на классе.
Ну что порвали?.
ЦСКА с заслуженной победой на классе.
Пенальти на Айртоне не было - Карпов фолил, но сам Айртон и не рассчитывал играть дальше - слишком сильно толкнул мяч за лицевую. Но и карточку давать не следовало.
Пенальти на Маге тоже не было, мяч от головы Соболева попал в руку, да еще и с расстояния 10 сантиметров.
3-й гол ЦСКА тоже можно было не засчитывать. С другой стороны, считается касание руки в финальной фазе атаки (согласно правилам УЕФА), а что это такое и где она начинается - хз.
А в целом матч очень порадовал
Пенальти на Айртоне не было - Карпов фолил, но сам Айртон и не рассчитывал играть дальше - слишком сильно толкнул мяч за лицевую. Но и карточку давать не следовало.
Пенальти на Маге тоже не было, мяч от головы Соболева попал в руку, да еще и с расстояния 10 сантиметров.
3-й гол ЦСКА тоже можно было не засчитывать. С другой стороны, считается касание руки в финальной фазе атаки (согласно правилам УЕФА), а что это такое и где она начинается - хз.
А в целом матч очень порадовал
Ждем "по собственному" от федуна (от лица спартака, конечно)
Ждем "по собственному" от федуна (от лица спартака, конечно)
Однако конь свинье не товарищ, обошёлся рукопожатием...
УВАЖУХА!!!!!
С Заслуженной Победой, друзья!!! 👍👍👍
Однако конь свинье не товарищ, обошёлся рукопожатием...
УВАЖУХА!!!!!
С Заслуженной Победой, друзья!!! 👍👍👍
Москва Красно- Синяя!!!
Москва Красно- Синяя!!!
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1203560/gancharenko-viktor-tedesko-domeniko
≠==============
В футболе, как и в истории, сослагательного наклонения не существует. Есть статистика матча, есть счёт на табло. И есть, точнее, была игра, яркая, бескомпромиссная, и, слава Богу, без травм. К Карасёву претензий практически нет.
Разве что у Пыдески, когда он мартышкой прыгал да аплодисменты рефери демонстрировал. За что, кстати, в отличие от Мусаева, получил только горчичник, и то в конце матча.
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1203560/gancharenko-viktor-tedesko-domeniko
≠==============
В футболе, как и в истории, сослагательного наклонения не существует. Есть статистика матча, есть счёт на табло. И есть, точнее, была игра, яркая, бескомпромиссная, и, слава Богу, без травм. К Карасёву претензий практически нет.
Разве что у Пыдески, когда он мартышкой прыгал да аплодисменты рефери демонстрировал. За что, кстати, в отличие от Мусаева, получил только горчичник, и то в конце матча.
Фол последней надежды – это нарушение правил, которое препятствует явному взятию ворот. Классический случай – фол против игрока, который выходит один на один с вратарем. Также это может быть толчок или захват игрока в штрафной площадке.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Это был чистый выход 1 в 1 и Карпов не играл в мяч,Щенников в добрых 2-3 х метрах.Срыв выхода 1 в 1 -это КК!!!!Была бы 50-я мин матча к примеру или даже 40-я,то без вопросов дал бы КК!!!!!!!!!!!!!!!
Фол последней надежды – это нарушение правил, которое препятствует явному взятию ворот. Классический случай – фол против игрока, который выходит один на один с вратарем. Также это может быть толчок или захват игрока в штрафной площадке.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Это был чистый выход 1 в 1 и Карпов не играл в мяч,Щенников в добрых 2-3 х метрах.Срыв выхода 1 в 1 -это КК!!!!Была бы 50-я мин матча к примеру или даже 40-я,то без вопросов дал бы КК!!!!!!!!!!!!!!!
- Опять старая песня: виноват судья - не удалил армейца на 2 минуте и у Спартака все посыпалось. Они поняли, что левых пенальти не будет. Ну так играть же надо!!! И без судей пора учиться выигрывать. Перед паузой Спартак попал на первую строчку - сколько визгу было: мы уже почти чемпионы, мы тут всерьёз и надолго, и Ларсон с Понсе разыгрались, да ещё Кокорин выйдет, да плюс Соболев в хорошей форме, всех порвем. А вот и не вышло... И Соболев не ахти, и Кокорин лучше бы дальше на лавке сидел... Рано радовались! Цыплят-то по осени считают!
- Опять старая песня: виноват судья - не удалил армейца на 2 минуте и у Спартака все посыпалось. Они поняли, что левых пенальти не будет. Ну так играть же надо!!! И без судей пора учиться выигрывать. Перед паузой Спартак попал на первую строчку - сколько визгу было: мы уже почти чемпионы, мы тут всерьёз и надолго, и Ларсон с Понсе разыгрались, да ещё Кокорин выйдет, да плюс Соболев в хорошей форме, всех порвем. А вот и не вышло... И Соболев не ахти, и Кокорин лучше бы дальше на лавке сидел... Рано радовались! Цыплят-то по осени считают!