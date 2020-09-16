30 млн и 2 гола. Сменщик Роналду просится обратно в «Ювентус»

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вчера, 16:58

«Соккер.ру» рассказывает о футболисте, который совершил неудачный переход и теперь страдает из-за этого.

В первом туре английской Премьер-Лиги «Эвертон» выиграл в Лондоне у «Тоттенхэма». Футболисты ливерпульского клуба радовались удачному старту. И только один игрок изображал на лице улыбку. Глаза молодого человека оставались грустными. И не только из-за того, что он пробыл на поле всего ничего — минуты две, заменив главного героя Доминика Калверта-Льюина. Он вообще чувствует себя здесь лишним и больше всего на свете хочет вернуться в «Ювентус».

Вы, наверное, догадались, что речь идёт о нападающем Моизе Кине. Который обошёлся девятикратным чемпионам Англии почти в 30 миллионов евро, но превратился в дорогостоящий балласт. В прошлом сезоне 20-летний футболист сборной Италии вчистую проиграл борьбу за место в основе. 30 матчей у Кина всё же набежало. Но большинство из них были неполными. Выходил на замену, что при Марку Силве, что при Данкане Фергюсоне, что при Карло Анчелотти. Первого гола пришлось ждать полгода. Только в январе Моизе поразил ворота «Ньюкасла». Второй и последний мяч Кин забил 26 июля в ворота «Борнмута». Покупку за 30 миллионов нападающего, забивающего раз в полгода, сочли трансферной неудачей. А ведь в «Ювентусе» Кин считался восходящей звездой. Особенно после того, как в марте прошлого года 19-летний форвард заменил в атаке туринцев травмированного Криштиану Роналду. Да как заменил. Моизе забил шесть мячей в шести матчах. Отличные скорость, техника, удар, специфическая африканская пластика и манера бега. Потомка мигрантов из Кот-д'Ивуара сравнивали с другим афроитальянцем — Марио Балотелли. При этом отмечали, что Моизе намного серьёзнее и дисциплинированней, чем Марио.

Роберто Манчини вызвал молодого нападающего в сборную Италии, Моизе успел проявить себя и там. Забил два мяча в отборочном цикле чемпионата Европы и рассчитывал на попадание в окончательную заявку «голубой эскадры». Хотя с таким выступлением за «Эвертон», куда Кин переехал прошлым летом, участие в чемпионате Европы было бы проблематично.

Надо сказать, что сам нападающий был рад своему переходу в английский клуб. Точнее больше рад отъезду из Италии, где молодого футболиста обижали расисты. Кричали с трибун, ухали, улюлюкали, когда Кин забивал мячи. Всё это выводило Моизе из себя, нервировало, доводило до слёз. Английский футбол переболел расовыми предрассудками, там темнокожего парня никто не обижал. Вот только самого Кина там словно подменили. Может быть, Моизе нужны острые ощущения, чтобы полностью раскрыться?

Можно, конечно, попробовать второй раз. Вдруг новая попытка окажется успешнее первой. Но впереди чемпионат Европы. Конкуренция в сборной Италии немалая, обитатель скамейки вряд ли войдёт в число 23 избранных. Остаться в Англии и уйти в аренду в другой клуб Премьер-Лиги. А вдруг снова не получится? И если Кин потеряет сезон, другой, то может превратиться... Необязательно во второго Балотелли. Это чересчур. Можно стать и вторым Стефано Окака Чука. Нельзя сказать, что Стефано не состоялся как футболист. В «Удинезе» в прошлом сезоне он был совсем не так уж и плох. Но щедрых авансов, отпущенных лет десять назад, этот афроитальянец не оправдал. Хороший игрок, но не более того. В сборную Италии Окака Чука давно не вызывается. А ведь ему уже перевалило за тридцать.

Моизе — парень неглупый и уже понял, что поспешил со своим отъездом. Надо исправлять ошибку, пока не поздно. Нападающий затосковал в Ливерпуле и запросился домой. К расистам, лишь бы играть, а не закапывать свою карьеру в землю. Свои болельщики поймут и простят, а мнение чужих должно мало волновать. Пусть хоть облюлюкаются. Моизе уже сообщил Карло Анчелотти о своем желании покинуть «Эвертон», просит отпустить его в «Ювентус». Тренер не против, тем более что «ириски» прилично усилились. Но как поступит руководство английского клуба? Солидная сумма уже уплачена. Вернёт ли чемпион Италии уплаченную сумму?

«Ювентус» сейчас занят поисками нового нападающего. Имеется минимум три кандидата — Луис Суарес, Эдин Джеко, Аркадиуш Милик. Но Кин моложе их всех, к тому же воспитанник клуба, адаптированный к команде и не нуждающийся в адаптации. И стоит дешевле. Даже если «старая синьора» купит кого-либо из обозначенной тройки, Моизе лишним не будет. В «Юве» он успешно выходил и со скамейки запасных.

Пока клубы обсуждают вариант с арендой «Ювентусом» своего бывшего игрока с последующим обязательством выкупа. Подобная формула видится оптимальной в первую очередь для итальянского клуба. Однако есть ещё одна интересная схема. Новый тренер чемпионов Италии Андреа Пирло не слишком заинтересован в полузащитнике Аароне Рэмзи. Сам валлиец тоже хочет вернуться в Англию после года, проведенного на Апеннинах. При том, что Рэмзи играл за «Юве» куда успешнее, чем Кин за «Эвертон». Поэтому клубы рассматривают вариант обмена игроками. Аарон бы смог попробовать свои силы на «Гудисон Парк», а Кин снова надел бы чёрно-белую футболку.

Ждать осталось недолго. Возможно, в сентябре в заявке «Эвертона» будет два Кина — есть ещё защитник Майкл, тоже задорого купленный у «Бёрнли». Но уход Моизе видится вполне предсказуемым и желательным. В первую очередь для него самого.