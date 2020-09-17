«Бавария» — «Шальке»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 10:14

Вашему вниманию прогноз и обзор ставок на матч 1-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» — «Шальке». Встреча пройдет в Мюнхене 18 сентября 2020 года.

«Бавария»

Мюнхенский клуб завершил прошлый сезон победами во всех турнирах, в которых он принимал участие. К выигрышам Бундеслиги, кубка и суперкубка Германии, «Бавария» добавила триумф в Лиге Чемпионов.

В финальном поединке команда Флика минимально обыграла ПСЖ . Летом «Бавария» отказалась от услуг арендованных Филиппе Коутиньо и Альваро Одриосола. Атаку команды усилил экс хавбек «Манчестер Сити» Лерой Сане.

«Шальке»

Прошлый сезон «Кобальтовые» полностью провалили. В чемпионате Германии «Шальке» выступал крайне нестабильно, регулярно теряя очки в противостояниях с середняками, не говоря уже о фаворитах.

Набрав лишь 39 очков, «Ноль четвертые» заняли двенадцатое место в турнирной таблице, отстав от зоны еврокубков на десять баллов. Летом команду пополнил опытный форвард Ведад Ибишевич, а полузащитник Уэтсон Маккенни перебрался в «Ювентус».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бавария» — 1.125

Ничья – 10.170

Победит «Шальке» — 21.450

Статистика

Победная серия «Баварии» длиться 28 матчей во всех турнирах.

«Шальке» проиграл 3 последних матча в Бундеслиге.

В 17-ти предыдущих матчах чемпионата Германии «Шальке» не побеждал.

Прогноз на матч

«Бавария» начинает новый сезон в статусе самой сильной команды Европы, которая смяла всех на своем пути в прошлой кампании.

Флик адаптировал игру Мюнхена под агрессивный футбол с постоянным прессингом, от которого страдают соперники «Баварии». Предпосылок считать, что «Шальке» навяжет борьбу сопернику в Мюнхене, попросту нет. В последние годы «Бавария» стабильно и уверенно обыгрывала соперника в родных стенах. В БК Pinnacle ставку на Ф1(-2) можно разместить с коэффициентом 1.502.