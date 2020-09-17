«Бавария» — «Шальке»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Вашему вниманию прогноз и обзор ставок на матч 1-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» — «Шальке». Встреча пройдет в Мюнхене 18 сентября 2020 года.
«Бавария»
Мюнхенский клуб завершил прошлый сезон победами во всех турнирах, в которых он принимал участие. К выигрышам Бундеслиги, кубка и суперкубка Германии, «Бавария» добавила триумф в Лиге Чемпионов.
В финальном поединке команда Флика минимально обыграла ПСЖ. Летом «Бавария» отказалась от услуг арендованных Филиппе Коутиньо и Альваро Одриосола. Атаку команды усилил экс хавбек «Манчестер Сити» Лерой Сане.
«Шальке»
Прошлый сезон «Кобальтовые» полностью провалили. В чемпионате Германии «Шальке» выступал крайне нестабильно, регулярно теряя очки в противостояниях с середняками, не говоря уже о фаворитах.
Набрав лишь 39 очков, «Ноль четвертые» заняли двенадцатое место в турнирной таблице, отстав от зоны еврокубков на десять баллов. Летом команду пополнил опытный форвард Ведад Ибишевич, а полузащитник Уэтсон Маккенни перебрался в «Ювентус».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Бавария» — 1.125
- Ничья – 10.170
- Победит «Шальке» — 21.450
Статистика
- Победная серия «Баварии» длиться 28 матчей во всех турнирах.
- «Шальке» проиграл 3 последних матча в Бундеслиге.
- В 17-ти предыдущих матчах чемпионата Германии «Шальке» не побеждал.
Прогноз на матч
«Бавария» начинает новый сезон в статусе самой сильной команды Европы, которая смяла всех на своем пути в прошлой кампании.
Флик адаптировал игру Мюнхена под агрессивный футбол с постоянным прессингом, от которого страдают соперники «Баварии». Предпосылок считать, что «Шальке» навяжет борьбу сопернику в Мюнхене, попросту нет. В последние годы «Бавария» стабильно и уверенно обыгрывала соперника в родных стенах. В БК Pinnacle ставку на Ф1(-2) можно разместить с коэффициентом 1.502.