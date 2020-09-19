Знакомимся с новым «Челси»: бразильская схема и экзамен против «Ливерпуля»

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вчера, 16:00

«Соккер.ру» интересно, справится ли Лэмпард без всех крутых новичков с веселыми чемпионами Клоппа?

5 вещей о новом «Челси»

Часть новичков не готова. Только два немца могут выйти на поле – Хаверц и Вернер. У Чилуэлла и Зиеша травмы, а Тиаго Силва пока не готов физически. Хотя знаем похожие истории – футболисты подобного класса могут на словах тренеров ждать дебюта, а на деле выйти быстрее, чем думают. В любом случае пока Лэмпард не может поставить «4-3-3» с тройкой Пулишич — Вернер – Зиеш в атаке, и не может увести Аспиликуэту в центр обороны в пару к Тиаго, отдав левый край Чилуэллу. Да и Хаверц пока будет играть на сомнительной для него позиции.

Начали чемпионат с победы. В первом туре «Челси» общипал «чаек» из «Брайтона», ведь даже без ряда важных новичков есть приличный стартовый состав. Абрахам, Маунт, Джеймс и Ковачич понимают, что в шаге от скамейки, когда смогут сыграть все новички, поэтому каждый старался себя показать против среднего соперника. У «Челси» ожидаемо не было слаженной игры, зато быстро забили с пенальти, а потом додавили оппонента после перерыва. Но с игры забили лишь Джеймс и Зума – два защитника.

Оборона - слабое звено. Без футбольных пенсионеров Силвы и Аспиликуэты в качестве центральных беков получаете разные дуэты. И каждый подведет Кепу. «Брайтон» принимал неправильные решения, находясь в хорошей диспозиции, но ошибки в игре «Челси» в защите налицо. А завтра им играть против злой атаки «Ливерпуля». Так что даже комплименты Лэмпарду в адрес Кепы не должны ввести вас в заблуждение – скорее всего, лондонцы пропустят, играть без ошибок в защите не умеют.

Вернер готов порадовать. Тимо важно себя показать. Во-первых, «Ливерпуль» собирался заменить им Фирмино в центре атаки – бразилец Бобби в последнее время странно играет, как-то подрастерял концентрацию. Значит, Клопп попытается остановить парня, которого видел достойным для своего чемпионского состава. Во-вторых, в первом туре против «Брайтона» у «Челси» было лишь 10 ударов по чужим воротам, и сразу половину нанес Тимо. Немец потратит время, чтобы найти себя в новом составе, да и «Челси» — сложный клуб для новых форвардов. Но Вернер настырный, если Ван Дейк снова будет ошибаться – Алиссон пропустит.

«Челси» — вторая скрипка. Лэмпард даже против «Брайтона» сыграл вторым номером, словно репетировали встречу против «Ливерпуля». Пусть играть дома, но придется отдать мяч. При этом схему «Челси» можно прочитать как «4-2-2-2», а это бразильская классика – Бьелса бы заценил, он такие комбинации на своем родном континенте видел не раз. И подчеркивал, что против подобной модели удобнее всего играть в три центральных, что Клопп не сделает. Но Юрген может опустить Фабиньо глубже и поднять латералей. Так что Лэмпарду надо хорошо продумать тактику. И вспомните поединок за Суперкубок УЕФА год назад – Фрэнк неожиданно создал Клоппу большие проблемы.

5 вещей о старом «Ливерпуле»

Ошибки с «Лидсом» отрезвили. Сложно сказать, можно ли судить чемпионов по матчу против «Лидса»? Там была магия классической АПЛ , где голы отсыпали, не жалея. Поэтому и получилось 4:3, «Ливерпуль» допустил море грубейших ошибок. Но такие коллективы умеют собраться после подобного веселья – вспомните выездной провал в матче против Месси перед разгромной победой над «Барселоной» дома. И хотя завтра сыграют в Лондоне, для «Челси» поле значения иметь не будет, ведь «Ливерпуль» точно не доволен качеством своего футбола в обороне против Бьелсы.

Ставка на результат спасает. У «Ливерпуля» остается козырь эпизодических включений. Не стоит забывать, что победители турнира похожи на «Челси» золотых времен Моуриньо, если говорим о рациональных победах с небольшой разницей мячей. Ради результата Клопп поставил на порядок и точечные включения, поэтому так важна для «красных» форма Трента, Мохамеда или Садио. Ну и состояние Ван Дейка определяет, с каким счетом «Ливерпуль» заканчивает поединок. Судя по игре против «Лидса», вся эта четвертка не поняла, что в этот раз паузы между сезонами нет, сразу надо пахать дальше.

Триллер с Бьелсой — аномалия. В дикой перестрелке «Ливерпулю» хватило сил и характера для победы 4:3. В целом же тот триллер скорее был об опасности Бьелсы, что нашел ключи в защите Клоппа, нежели о чемпионах. С кем не бывает таких приключений? «Ливерпуль» зарабатывал пенальти – раз, вынужден был отдать сопернику мяч – у «Лидса» 34 отбора мяча при 53 попытках, но на агрессивность новичка ответили голами. 22 момента создал чемпионский состав, 6 раз попали в створ и четырежды реализовали свои шансы. Команда низкого класса в похожий вечер проиграла бы 1:3, но не «Ливерпуль».

«Челси» — неудобный соперник. Для «Ливерпуля» игры против Бьелсы и Лэмпарда могут быть похожими, поскольку похожи сами соперники. Фрэнк тоже настроит свою команду на агрессивный футбол. Пусть в Кубке Англии в начале марта «Челси» и обыграл Клоппа, но там из основы «Ливерпуля» было пять человек. Завтра соперник будет в боевом составе, ведь у «красных» не может сыграть лишь Окслейд-Чемберлен. Поэтому учитываем не столько кубковый результат, как июльскую победу «Ливерпуля» над «Челси» со счетом 5:2. Опять же, сходство со стилем «Лидса» даже в результате предыдущей игры.

«Ливерпулю» нужен Тьяго. Поскольку у Клоппа в первом туре плохо сыграли Александер-Арнольд, Ван Дейк, Хендерсон и Фирмино, то минимум у четырех чемпионов есть повод напомнить о себе. И «Ливерпуль» встречает команду, которую ему проще обыграть во втором туре, а не позже. Если коллектив Клоппа изменится только за счет Алькантары, будут возить мяч еще успешнее, то команда Лэмпарда через несколько месяцев может быть совсем другой. Юрген с радостью бы принял к себе и Вернера, и Жоржиньо с Канте место нашел бы, раз пригласил мага работы с мячом Тьяго. Да и Гомесу с Матипом еще пахать и пахать, чтобы сравниться с Тиаго Силвой. Но здесь и сейчас Лэмпард может поставить лишь парочку звездных новичков, а у «Ливерпуля» все в сборе, но недовольны собой после первого тура.