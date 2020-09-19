Знакомимся с новым «Челси»: бразильская схема и экзамен против «Ливерпуля»

«Соккер.ру» интересно, справится ли Лэмпард без всех крутых новичков с веселыми чемпионами Клоппа?
5 вещей о новом «Челси»
Часть новичков не готова. Только два немца могут выйти на поле – Хаверц и Вернер. У Чилуэлла и Зиеша травмы, а Тиаго Силва пока не готов физически. Хотя знаем похожие истории – футболисты подобного класса могут на словах тренеров ждать дебюта, а на деле выйти быстрее, чем думают. В любом случае пока Лэмпард не может поставить «4-3-3» с тройкой Пулишич — Вернер – Зиеш в атаке, и не может увести Аспиликуэту в центр обороны в пару к Тиаго, отдав левый край Чилуэллу. Да и Хаверц пока будет играть на сомнительной для него позиции.
Начали чемпионат с победы. В первом туре «Челси» общипал «чаек» из «Брайтона», ведь даже без ряда важных новичков есть приличный стартовый состав. Абрахам, Маунт, Джеймс и Ковачич понимают, что в шаге от скамейки, когда смогут сыграть все новички, поэтому каждый старался себя показать против среднего соперника. У «Челси» ожидаемо не было слаженной игры, зато быстро забили с пенальти, а потом додавили оппонента после перерыва. Но с игры забили лишь Джеймс и Зума – два защитника.
Оборона - слабое звено. Без футбольных пенсионеров Силвы и Аспиликуэты в качестве центральных беков получаете разные дуэты. И каждый подведет Кепу. «Брайтон» принимал неправильные решения, находясь в хорошей диспозиции, но ошибки в игре «Челси» в защите налицо. А завтра им играть против злой атаки «Ливерпуля». Так что даже комплименты Лэмпарду в адрес Кепы не должны ввести вас в заблуждение – скорее всего, лондонцы пропустят, играть без ошибок в защите не умеют.
Вернер готов порадовать. Тимо важно себя показать. Во-первых, «Ливерпуль» собирался заменить им Фирмино в центре атаки – бразилец Бобби в последнее время странно играет, как-то подрастерял концентрацию. Значит, Клопп попытается остановить парня, которого видел достойным для своего чемпионского состава. Во-вторых, в первом туре против «Брайтона» у «Челси» было лишь 10 ударов по чужим воротам, и сразу половину нанес Тимо. Немец потратит время, чтобы найти себя в новом составе, да и «Челси» — сложный клуб для новых форвардов. Но Вернер настырный, если Ван Дейк снова будет ошибаться – Алиссон пропустит.
«Челси» — вторая скрипка. Лэмпард даже против «Брайтона» сыграл вторым номером, словно репетировали встречу против «Ливерпуля». Пусть играть дома, но придется отдать мяч. При этом схему «Челси» можно прочитать как «4-2-2-2», а это бразильская классика – Бьелса бы заценил, он такие комбинации на своем родном континенте видел не раз. И подчеркивал, что против подобной модели удобнее всего играть в три центральных, что Клопп не сделает. Но Юрген может опустить Фабиньо глубже и поднять латералей. Так что Лэмпарду надо хорошо продумать тактику. И вспомните поединок за Суперкубок УЕФА год назад – Фрэнк неожиданно создал Клоппу большие проблемы.
5 вещей о старом «Ливерпуле»
Ошибки с «Лидсом» отрезвили. Сложно сказать, можно ли судить чемпионов по матчу против «Лидса»? Там была магия классической АПЛ, где голы отсыпали, не жалея. Поэтому и получилось 4:3, «Ливерпуль» допустил море грубейших ошибок. Но такие коллективы умеют собраться после подобного веселья – вспомните выездной провал в матче против Месси перед разгромной победой над «Барселоной» дома. И хотя завтра сыграют в Лондоне, для «Челси» поле значения иметь не будет, ведь «Ливерпуль» точно не доволен качеством своего футбола в обороне против Бьелсы.
Ставка на результат спасает. У «Ливерпуля» остается козырь эпизодических включений. Не стоит забывать, что победители турнира похожи на «Челси» золотых времен Моуриньо, если говорим о рациональных победах с небольшой разницей мячей. Ради результата Клопп поставил на порядок и точечные включения, поэтому так важна для «красных» форма Трента, Мохамеда или Садио. Ну и состояние Ван Дейка определяет, с каким счетом «Ливерпуль» заканчивает поединок. Судя по игре против «Лидса», вся эта четвертка не поняла, что в этот раз паузы между сезонами нет, сразу надо пахать дальше.
Триллер с Бьелсой — аномалия. В дикой перестрелке «Ливерпулю» хватило сил и характера для победы 4:3. В целом же тот триллер скорее был об опасности Бьелсы, что нашел ключи в защите Клоппа, нежели о чемпионах. С кем не бывает таких приключений? «Ливерпуль» зарабатывал пенальти – раз, вынужден был отдать сопернику мяч – у «Лидса» 34 отбора мяча при 53 попытках, но на агрессивность новичка ответили голами. 22 момента создал чемпионский состав, 6 раз попали в створ и четырежды реализовали свои шансы. Команда низкого класса в похожий вечер проиграла бы 1:3, но не «Ливерпуль».
«Челси» — неудобный соперник. Для «Ливерпуля» игры против Бьелсы и Лэмпарда могут быть похожими, поскольку похожи сами соперники. Фрэнк тоже настроит свою команду на агрессивный футбол. Пусть в Кубке Англии в начале марта «Челси» и обыграл Клоппа, но там из основы «Ливерпуля» было пять человек. Завтра соперник будет в боевом составе, ведь у «красных» не может сыграть лишь Окслейд-Чемберлен. Поэтому учитываем не столько кубковый результат, как июльскую победу «Ливерпуля» над «Челси» со счетом 5:2. Опять же, сходство со стилем «Лидса» даже в результате предыдущей игры.
«Ливерпулю» нужен Тьяго. Поскольку у Клоппа в первом туре плохо сыграли Александер-Арнольд, Ван Дейк, Хендерсон и Фирмино, то минимум у четырех чемпионов есть повод напомнить о себе. И «Ливерпуль» встречает команду, которую ему проще обыграть во втором туре, а не позже. Если коллектив Клоппа изменится только за счет Алькантары, будут возить мяч еще успешнее, то команда Лэмпарда через несколько месяцев может быть совсем другой. Юрген с радостью бы принял к себе и Вернера, и Жоржиньо с Канте место нашел бы, раз пригласил мага работы с мячом Тьяго. Да и Гомесу с Матипом еще пахать и пахать, чтобы сравниться с Тиаго Силвой. Но здесь и сейчас Лэмпард может поставить лишь парочку звездных новичков, а у «Ливерпуля» все в сборе, но недовольны собой после первого тура.
Прогноз «Соккер.ру»: ставим на приличное количество голов в центральной игре тура АПЛ, обе команды забьют.
Я про фразу😄🤩
Я про фразу😄🤩
P.S. Насчет того, что идут на фол в штрафной согласен, самого это раздражает. Но это беда современного футбола в принципе. Посмотри хотя бы на Ла лигу - вот где нырки и дайвинг
P.S. Насчет того, что идут на фол в штрафной согласен, самого это раздражает. Но это беда современного футбола в принципе. Посмотри хотя бы на Ла лигу - вот где нырки и дайвинг
PS хоть ты ответь как думаешь Ливерпуль побьете рекорд МЮ по пенкам ворота соперников........? или вы составите манкам достойную конкуренцию?
PS хоть ты ответь как думаешь Ливерпуль побьете рекорд МЮ по пенкам ворота соперников........? или вы составите манкам достойную конкуренцию?
когда в одном матче судья дает пенки это одно, когда Оливер судит вас, и не в первый раз ставит пенки в ворота соперников, а тут он еще и две поставил ворота Лидса. все для тог чтобы ливер не оподливился уже на старте и взял три очка...... Оливер судит только в одном направлении, не замечает игры руками красных и не ставит пенки в ваши ворота............... по этому даже у ребенка возникнет подозрение что тут что-то не то, а также третий сезоне нереальная помощь от админресурса........ всем бы такого чистого судейства........
когда в одном матче судья дает пенки это одно, когда Оливер судит вас, и не в первый раз ставит пенки в ворота соперников, а тут он еще и две поставил ворота Лидса. все для тог чтобы ливер не оподливился уже на старте и взял три очка...... Оливер судит только в одном направлении, не замечает игры руками красных и не ставит пенки в ваши ворота............... по этому даже у ребенка возникнет подозрение что тут что-то не то, а также третий сезоне нереальная помощь от админресурса........ всем бы такого чистого судейства........