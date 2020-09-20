«Спартак» догнал «Зенит» на вершине. Но «Рубин» погонял москвичей

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вчера, 19:00

Сначала казанцы помогли гостям, а потом прижали после удаления у «красно-белых». О напряженной игре – на «Соккер.ру».

Главные события игры в Казани

Сначала за «Спартак» сыграли и футболисты Тедеско, и игроки Слуцкого. Когда две команды играют на один результат — победу москвичей с подачи чужих ошибок — то концентрация идет на голевые моменты. На первых минутах матча Джордан Ларссон козырнул генами – идеальный удар нерабочей правой ногой.

После старта сезона трансферная стоимость шведа выросла, начал играть зрело. А ценность вратаря Медведева в глазах бывшего голкипера Слуцкого упала после неудачного выхода Никиты из ворот. Уже к середине первого тайма «Спартаку» подарили преимущество в два мяча – казанцы забили в свои ворота после ляпа вратаря.

А дальше было успешное сохранение результата. Отсюда события второго тайма – «Рубин» постоянно атаковал, но голевой конкретики не хватало даже после удаления Маслова.

Тактические фишки наставников

Слуцкий не успел достать тактические чертежи, а Тедеско уже получил преимущество от нехитрых, но эффективных фишек. Во-первых, «Спартак» опустил форвардов низко, хотя Понсе и прессинговал защитников. Во-вторых, сработали серии навесов и прострелов. «Красно-белые» не случайно в лидерах по кроссам. В-третьих, «Спартак» применял тактику мелкого фола – мешал «Рубину» контратаковать.

Леонид Викторович начал тактическую войну с 0:2, поэтому важно отметить именно реакцию хозяев после этого. Казанцы получили мяч, у них были опасные подходы. Можно выделить Кварацхелию и Макарова – латерали были невероятно активными, но к Деспотовичу мяч доходил редко. Тедеско правильно расположил оборону, поэтому на каждый ход Слуцкого – Леонид Викторович прекрасно поработал в перерыве — находился адекватный ответ.

«Спартак» сполна воспользовался быстрым голом, как и должен делать в матче против тренера, который умеет обыгрывать московскую команду. Сегодня Тедеско хорошо поставил футбол без мяча. Примитивно, зато на результат.

Ключевые показатели команд и игры

«Рубину» не везло – легко могли забить, но били мимо или позволяли Максименко геройствовать. Вот потому и важны анализ с контекстом, голые цифры не расскажут вам правду об игре. Например, сегодня «Рубин» владел мячом чуть чаще и по количеству ударов превзошел москвичей почти в четыре раза – 23:6. Но значит ли это, что «Спартак» провалил поединок? Нет, ведь до шестидесятой минуты за двумя исключениями все контролировал, и только удаление Маслова заставило уйти в защиту.

Также важно сказать о реализации. «Спартак» получил два гола после 1 точного удара за матч – вторым стал автогол. «Рубин» же 7 раз попал в створ ворот Максименко, а не забил. Сами виноваты, реализация подвела. Зато казанцев хвалим за техничность – 12 успешных обводок; за точность паса – 79 %, чуть выше, чем у «Спартака»; за отсутствие фолов – гости нарушали правила в два раза чаще. В целом же «Рубин» подвел брак в атаке – 31 потеря мяча, а «красно-белых» выручила игра на отбой, ведь 21 раз вынесли мяч из штрафной, 20 раз перехватили круглого и 36 раз вступили в единоборства.

Если смотреть на цифры, то непонятно, почему на табло счет 0:2, если счет по точным ударам 7:1? Но на деле до удаления команда Тедеско играла как фаворит, которому подарили преимущество, и он готов сыграть без мяча. Сегодня обе команды были хороши, одна оказалась везучее и эффективнее.

Спорные моменты казанской битвы

Могут российские арбитры отработать нормально, если хотят. В матче, где хватало футбола – «Рубин» вынужденно взвинтил темп после второго пропущенного мяча — главный судья вел себя спокойно. Фанаты всегда найдут, к чему придраться, оценивая мелочи – единичные желтые карточки или реакцию рефери на отдельные фолы — но «Рубин» и «Спартак» не дали особых поводов.

Айртон не совершал безрассудных и грубых действий, когда мешал Макарову пробить по воротам на старте второй половины – не похоже на пенальти. А вот когда Маслов встретил Кварацхелию, то был явный фол – арбитр имел не право, а обязанность показать вторую желтую карточку. Тедеско в этом эпизоде не повезло, ведь собирался поменять центрального защитника на Гапонова, поскольку понимал – любой удачный проход Хвичи мог привести к красной карточке Маслова.

В результате совпадения и удачных действий грузинского вингера «Рубин» получил большинство на полчаса, но Левников ни при чем – судья был готов к темповой игре физически и не ошибался.

Влияние поединка на таблицу

Раз «Сочи» и «Зенит» потеряли очки, то «Спартак» после седьмого тура возвращается на первое место по набранным пунктам и делит его с «сине-бело-голубыми». Позади на расстоянии одного очка остается обидчик команды Тедеско в прошлом туре — ЦСКА .

Сегодня спартаковцы взяли маленький реванш за то поражение от «армейцев», рационально отработав в защите в непростом поединке, где любая удачная атака команды Слуцкого могла развернуть матч. «Спартак» выигрывает за две недели до матча против «Зенита», но на три очка потратили много энергии – у «Рубина» было все, кроме реализации моментов.