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«Спартак» догнал «Зенит» на вершине. Но «Рубин» погонял москвичей

вчера, 19:00
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Сначала казанцы помогли гостям, а потом прижали после удаления у «красно-белых». О напряженной игре – на «Соккер.ру».

Главные события игры в Казани

Сначала за «Спартак» сыграли и футболисты Тедеско, и игроки Слуцкого. Когда две команды играют на один результат — победу москвичей с подачи чужих ошибок — то концентрация идет на голевые моменты. На первых минутах матча Джордан Ларссон козырнул генами – идеальный удар нерабочей правой ногой.

После старта сезона трансферная стоимость шведа выросла, начал играть зрело. А ценность вратаря Медведева в глазах бывшего голкипера Слуцкого упала после неудачного выхода Никиты из ворот. Уже к середине первого тайма «Спартаку» подарили преимущество в два мяча – казанцы забили в свои ворота после ляпа вратаря.

А дальше было успешное сохранение результата. Отсюда события второго тайма – «Рубин» постоянно атаковал, но голевой конкретики не хватало даже после удаления Маслова.

Тактические фишки наставников

Слуцкий не успел достать тактические чертежи, а Тедеско уже получил преимущество от нехитрых, но эффективных фишек. Во-первых, «Спартак» опустил форвардов низко, хотя Понсе и прессинговал защитников. Во-вторых, сработали серии навесов и прострелов. «Красно-белые» не случайно в лидерах по кроссам. В-третьих, «Спартак» применял тактику мелкого фола – мешал «Рубину» контратаковать.

Леонид Викторович начал тактическую войну с 0:2, поэтому важно отметить именно реакцию хозяев после этого. Казанцы получили мяч, у них были опасные подходы. Можно выделить Кварацхелию и Макарова – латерали были невероятно активными, но к Деспотовичу мяч доходил редко. Тедеско правильно расположил оборону, поэтому на каждый ход Слуцкого – Леонид Викторович прекрасно поработал в перерыве — находился адекватный ответ.

«Спартак» сполна воспользовался быстрым голом, как и должен делать в матче против тренера, который умеет обыгрывать московскую команду. Сегодня Тедеско хорошо поставил футбол без мяча. Примитивно, зато на результат.

Ключевые показатели команд и игры

«Рубину» не везло – легко могли забить, но били мимо или позволяли Максименко геройствовать. Вот потому и важны анализ с контекстом, голые цифры не расскажут вам правду об игре. Например, сегодня «Рубин» владел мячом чуть чаще и по количеству ударов превзошел москвичей почти в четыре раза – 23:6. Но значит ли это, что «Спартак» провалил поединок? Нет, ведь до шестидесятой минуты за двумя исключениями все контролировал, и только удаление Маслова заставило уйти в защиту.

Также важно сказать о реализации. «Спартак» получил два гола после 1 точного удара за матч – вторым стал автогол. «Рубин» же 7 раз попал в створ ворот Максименко, а не забил. Сами виноваты, реализация подвела. Зато казанцев хвалим за техничность – 12 успешных обводок; за точность паса – 79 %, чуть выше, чем у «Спартака»; за отсутствие фолов – гости нарушали правила в два раза чаще. В целом же «Рубин» подвел брак в атаке – 31 потеря мяча, а «красно-белых» выручила игра на отбой, ведь 21 раз вынесли мяч из штрафной, 20 раз перехватили круглого и 36 раз вступили в единоборства.

Если смотреть на цифры, то непонятно, почему на табло счет 0:2, если счет по точным ударам 7:1? Но на деле до удаления команда Тедеско играла как фаворит, которому подарили преимущество, и он готов сыграть без мяча. Сегодня обе команды были хороши, одна оказалась везучее и эффективнее.

Спорные моменты казанской битвы

Могут российские арбитры отработать нормально, если хотят. В матче, где хватало футбола – «Рубин» вынужденно взвинтил темп после второго пропущенного мяча — главный судья вел себя спокойно. Фанаты всегда найдут, к чему придраться, оценивая мелочи – единичные желтые карточки или реакцию рефери на отдельные фолы — но «Рубин» и «Спартак» не дали особых поводов.

Айртон не совершал безрассудных и грубых действий, когда мешал Макарову пробить по воротам на старте второй половины – не похоже на пенальти. А вот когда Маслов встретил Кварацхелию, то был явный фол – арбитр имел не право, а обязанность показать вторую желтую карточку. Тедеско в этом эпизоде не повезло, ведь собирался поменять центрального защитника на Гапонова, поскольку понимал – любой удачный проход Хвичи мог привести к красной карточке Маслова.

В результате совпадения и удачных действий грузинского вингера «Рубин» получил большинство на полчаса, но Левников ни при чем – судья был готов к темповой игре физически и не ошибался.

Влияние поединка на таблицу

Раз «Сочи» и «Зенит» потеряли очки, то «Спартак» после седьмого тура возвращается на первое место по набранным пунктам и делит его с «сине-бело-голубыми». Позади на расстоянии одного очка остается обидчик команды Тедеско в прошлом туре — ЦСКА.

Сегодня спартаковцы взяли маленький реванш за то поражение от «армейцев», рационально отработав в защите в непростом поединке, где любая удачная атака команды Слуцкого могла развернуть матч. «Спартак» выигрывает за две недели до матча против «Зенита», но на три очка потратили много энергии – у «Рубина» было все, кроме реализации моментов.

Требуйте атакующий футбол от своих команд. Это выгодный стиль игры
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Все комментарии
ekliziast
ekliziast ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
сегодня в 08:04
    ekliziast
    ekliziast ответ офигенный (раскрыть)
    сегодня в 07:59
    Так не отскакивают , а заскакивают.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    сегодня в 05:39
    Значит Спартак догнал Зенит и пристроился сзади. Это хорошо. Другим не отставать! Пусть Зенит идёт на раскаряжку, с щеками опущенными на плечи.
    Вжик!
    valt134
    valt134
    сегодня в 01:32
    Рубин понравился. Раньше, как-то, не присматривался особо к Кварацхелия и Макарову. Отличные футболисты! Двужильные!
    Владимир Немченков
    Владимир Немченков ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 21:45
    А,чего напоминать то?и так все знают-Зенит -чемпион,обладатель кубка и Суперкубка России,Спартак седьмой,не выступающий даже в квалификации лиги Европы....
    Бутсы
    Бутсы ответ serh62 (раскрыть)
    вчера в 20:56
      brauning.86
      brauning.86
      вчера в 20:47
      Выиграли по делу, забили с игры, ума хватило не убрать Максимку после неудачи с жеребцами. Слуцкер делает не плохую команду, но с Тадеско ему еще рано соперничать, оценил бы автора по другому если б не его клубные пристрастия.
      Далее пожалуй промолчу а то опять решат что сие есть оскорбление сотрудника сайта.
      serh62
      serh62
      вчера в 20:38
      Зенит....надеюсь вы порвете этот вечно хвастающий клуб...
      serh62
      serh62
      вчера в 20:36
      все новости на всех сайтах только про спартак. про другие команды, только коротенькое объявление. результат и все.....но это хорошо... их уже золотом помазали.спартак с себя все уже снял, вплоть до трусов и собрался бросать в зенит. чем больше шума вокруг команды, тем для них хуже.
      kingoffam
      kingoffam ответ Трубадур (раскрыть)
      вчера в 20:29
        санек002
        санек002 ответ Рыжая Борода (раскрыть)
        вчера в 20:27
        если только его поставят?а так еще надо много работать команде!
        spartak kursk
        spartak kursk
        вчера в 20:13
        Только победа над Зенитом станет залогом борьбы Спартака за призовую тройку.

        Пока можно поблагодарить и за промежуточный положительный очковый баланс..

        Спасибо за правильные выводы из ДЕРБИ.

        СПАСИБО ЗА ПОБЕДУ!!!
        Рыжая Борода
        Рыжая Борода
        вчера в 20:03
        Ещё Урунов не впечатляет, волнение подводит... Кокорин конкуренцию не может пройти, надеюсь против зенита отличится)
        Рыжая Борода
        Рыжая Борода
        вчера в 19:51
        Возмущает отсутствие правого защитника, многолетнее отсутствие... Тактика всех соперников сводится на давление в эту зону
        112910415
        112910415
        вчера в 19:48
        хорошая рабочая победа !
        Трубадур
        Трубадур
        вчера в 19:45
        Матч был договорным от начала, до конца, проиграть такому спартаку просто невозможно. Спартак лучше нисколько не стал, просто включил все механизмы давления и подкупа, соскучился по позорам в Европе, оттого часто плачет.
        sir_Alex
        sir_Alex
        вчера в 19:31
        С победой красно-белых!!!
        Akvarel
        Akvarel
        вчера в 19:27
        С такой ужасной игрой даже в ФНЛ делать нечего, можно, конечно, побороться c цска за пятое место, это максимум.
        Укротитель вепрей
        Укротитель вепрей
        вчера в 19:25
        В спартаке и рубине меняются тренеры, идут года, но рубин стабильно одаривает спартак и дома, и в гостях со стабильным постоянством. Результатом этого всегда становится горечь поражений от Браги или Ливерпуля, которорые очки абы кому не отдают.
        4rgrwqpn7h6z
        4rgrwqpn7h6z
        вчера в 19:20
        Много слов сказал Артём -
        Мы мол VAR не проведём,
        Но от Спартака отстав,
        Нае...м и полиграф)
        Сп62
        Сп62 ответ офигенный (раскрыть)
        вчера в 19:18
        Отскочили с тремя очками.
        ANATOLY KANDAUROV
        ANATOLY KANDAUROV
        вчера в 19:17
        Выиграли по делу. Вышли в лидеры тоже по делу. Осталось Зениту напомнить кто есть кто в очной встрече заодно и за Кубок отыграться.
        d_fincher
        d_fincher
        вчера в 19:12
        А ведь у Спартака отняли очки с Сочи. А Зениту прибавили за голо из вне игры с Уралом. Вот так - с миру по нитке, - судьи обирают Спартак и помогают Зениту с Сочи. По чуть-чуть, то там, то сям. Аккуратненько. В конце сезона наберется минус 15 у Спартака и плюс 15 у Зенита. А дальше выйдет какой-нибудь уникум и заорет "чё, опять заговор против Спартака? опять Зенит тащат что-ли? вы параноики!!"

        Видели, знаем.
        офигенный
        офигенный
        вчера в 19:01
        офигеть отскочили
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