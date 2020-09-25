«Кальяри» — «Лацио»: прогноз и ставки БК Pinnacle

1601010140

вчера, 08:02

Предлагаем прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на матч 2-го тура чемпионата Италии «Кальяри» — «Лацио», который состоится 26 сентября 2020 года.

«Кальяри»

В первом туре нового сезоне Серии A «Кальяри» играл в гостях с «Сассуоло». Команда первой открыла счет в поединке, но победный результат не удержала – ничья 1:1.

Отметим, что прошлый сезон чемпионата «Островитяне» закончили на 14 строчке в турнирной таблице с такими результатами: 11 побед, 12 ничьих и 15 поражений. К вышесказанному добавим, что в восьми последних домашних матчах «Кальяри» одержал только две победы.

«Лацио»

Римский клуб пропустил первый тур нового розыгрыша Серии A. Команда Симоне Индзаги в прошлой кампании заняла четвертое место, получив право сыграть в Лиге Чемпионов: 24 победы, 6 ничьих и 8 поражений.

В девяти предыдущих гостевых матчах чемпионата «Орлы» занесли себе в актив четыре победы, четыре раза проиграли и один раз сыграли вничью.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Кальяри» — 5.030

Ничья – 4.100

Победит «Лацио» — 1.689

Статистика

«Лацио» забивал не меньше 2 голов в 6 последних матчах против «Кальяри».

«Кальяри» не побеждал в 10 из 11 последних матчах чемпионата.

В 10 из 12 предыдущих поединках «Лацио» прошла ставка на ТБ (2,5).

(2,5). «Кальяри» проиграл 4 последних очных встречи «Лацио».

Прогноз на матч

«Лацио» в последнее время не ощущал проблем в очных встречах с «Кальяри». «Орлы» заметно превосходят в классе своего соперника, который, к тому же, не владеет надежной обороной.

Учитывая отсутствие кадровых потерь у гостей, предлагаем сделать ставку в их пользу с коэффициентом 1.689 в БК Pinnacle.