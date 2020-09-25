«Кальяри» — «Лацио»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Предлагаем прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на матч 2-го тура чемпионата Италии «Кальяри» — «Лацио», который состоится 26 сентября 2020 года.
«Кальяри»
В первом туре нового сезоне Серии A «Кальяри» играл в гостях с «Сассуоло». Команда первой открыла счет в поединке, но победный результат не удержала – ничья 1:1.
Отметим, что прошлый сезон чемпионата «Островитяне» закончили на 14 строчке в турнирной таблице с такими результатами: 11 побед, 12 ничьих и 15 поражений. К вышесказанному добавим, что в восьми последних домашних матчах «Кальяри» одержал только две победы.
«Лацио»
Римский клуб пропустил первый тур нового розыгрыша Серии A. Команда Симоне Индзаги в прошлой кампании заняла четвертое место, получив право сыграть в Лиге Чемпионов: 24 победы, 6 ничьих и 8 поражений.
В девяти предыдущих гостевых матчах чемпионата «Орлы» занесли себе в актив четыре победы, четыре раза проиграли и один раз сыграли вничью.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Кальяри» — 5.030
- Ничья – 4.100
- Победит «Лацио» — 1.689
Статистика
- «Лацио» забивал не меньше 2 голов в 6 последних матчах против «Кальяри».
- «Кальяри» не побеждал в 10 из 11 последних матчах чемпионата.
- В 10 из 12 предыдущих поединках «Лацио» прошла ставка на ТБ(2,5).
- «Кальяри» проиграл 4 последних очных встречи «Лацио».
Прогноз на матч
«Лацио» в последнее время не ощущал проблем в очных встречах с «Кальяри». «Орлы» заметно превосходят в классе своего соперника, который, к тому же, не владеет надежной обороной.
Учитывая отсутствие кадровых потерь у гостей, предлагаем сделать ставку в их пользу с коэффициентом 1.689 в БК Pinnacle.