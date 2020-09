Моуриньо ушёл в раздевалку, Регилон привез гол, но исправился. «Тоттенхэм» выбил «Челси» из Кубка Лиги

«Тоттенхэм» в драматичном матче вырвал победу у «Челси» в серии пенальти. «Соккер.ру» — о выходе «шпор» в четвертьфинал Кубка Лиги.

Жозе Моуриньо не был бы собой, если бы перед матчем не создал напряженную обстановку в информационном поле. Разумеется, досталось календарю. Это традиционный предмет жалоб португальского тренера. Но если раньше зачастую его претензии оказывались безосновательными и приучили нас просто к тому, что он всем недоволен, то на этот раз из-за дикости, которая творится во всех турнирах в связи со смещением их, дисбаланс в графике разных команд очень явный. Так получилось, что «Тоттенхэму» в Англии повезло едва ли не меньше всех. «Шпоры» вынуждены проводить пять матчей за 11 дней. И нынешняя игра – третья в этой серии. Безусловно, Моуриньо вынужден был проводить ротацию состава, а попутно заявлять, что в таких условиях тяжело рассчитывать на конкурентоспособную команду. Впрочем, так же точно до матча Фрэнк Лэмпард сказал, что не верит хитрому португальцу и выразил уверенность, что «шпоры» будут биться как следует.

Надо сказать, что первый тайм скорее убеждал в словах Моуриньо. «Челси» тотально доминировал и оказывал давление, прижимая «шпор» и превосходя их по всем параметрам. По сути, только в конце первого тайма «Тоттенхэм» создал нечто внятное у чужих ворот, но Эрику Ламеле не повезло. К тому времени «Челси» вел уже со счетом 1:0 благодаря голу Тимо Вернера. Хотя о нем чуть подробнее позже.

Кардинально игра изменилась после перерыва. «Челси» очень быстро выправил статистику по острым моментам, создав их целую серию с начала второго тайма. Однако удача была не слишком благосклонна к «шпорам». Только в самом конце Ламеле удалось-таки счет сравнять, и игра перешла в серию пенальти, где единственный промах Мэйсона Маунта решил судьбу противостояния в пользу «Тоттенхэма».

Новички

Уже совершенно точно можно говорить о том, что Вернер в «Челси» и в английском футболе освоился. Он и с первой игры чувствовал себя органично. В этот раз все тоже было убедительно. Тимо здорово отскочил от защитников в эпизоде с голом, предложив себя под прострел, и хладнокровно завершил комбинацию. Плюс были и другие моменты удачного взаимодействия с партнерами и работы у ворот, пусть и не таким успехом они закончились. Тут, вероятно, сказался тот факт, что Вернер работал как бы без позиции – всюду в атаке. Это иногда очень полезно, но порой запутывает самого исполнителя.

Дебюта Бена Чилуэлла ждали давно, но сразу после перехода он не был готов. Ошибки Маркоса Алонсо в последних матчах все больше убеждали, что Чилуэлл станет основным на фланге, а Алонсо отправится восвояси. Бен в этой встрече был не слишком заметен, особенно на фоне своего партнера с другого края Сесара Аспиликуэты, но свою работу выполнял качественно, поскольку «Тоттенхэм» до его ухода с поля по флангу Сержа Орье почти не атаковал. И как раз появление вместо Чилуэлла Эмерсона больше развязало руки Орье и правой стороне «шпор» в целом.

Не менее ожидаемым был дебют Эдуара Менди в воротах «Челси». Все лето и весь сентябрь продолжались метания «синих» по поводу вратаря. Кепа убедил в своей несостоятельности настолько, что еще до появления в команде Менди его вытеснил из состава ветеран Вилли Кабальеро. Лэмпард сколько угодно может говорить о том, что для Кепы не все закончено, но многое указывает на это.

Для Менди должно быть волнительно было дебютировать сразу в дерби и в матче на вылет. Но большую часть первого тайма он простоял без дела. Включился, когда отразил ногой удар Ламелы. Было неприятно, но не фантастика. Затем в целом на ленточке отрабатывал неплохо, отражая удары разной степени сложности. Из негативного стоит отметить, что суета все-таки присутствовала, особенно на выходах при подачах. Пару раз он явно ошибался, и ему везло, что соперник такими осечками не пользовался. В серии пенальти же проявить себя вратарям не получилось – они не угадывали с ударами.

Пока в «Тоттенхэме» ждут возвращения Гарета Бэйла, приходится присматриваться к другим заметным новичкам. Пожалуй, звание «новичок игры» стоит отдать Серхио Регилону, который успел за эти 90 минут очень многое. Для начала стоит отметить, насколько сильно его фланг загружали партнеры. Это явная установка Моуриньо. Почти все давление «Тоттенхэма», почти все скоростные атаки с подключениями из глубины проходили по флангу Регилона и с его участием. Серхио успевал всюду, наносил опасные удары, был заметен в подыгрыше.

Но его главные действия имели прямо противоположный характер. В первом тайме он в середине поля под прессингом Аспиликуэты потерял мяч, что начало голевую атаку «синих». Причем Сесар потом его еще у штрафной убрал на замахе красиво, то есть дважды оставил с носом, создав гол. Это минус. Но затем всю дорогу Регилон стремился проявить себя в атаке и сделал-таки голевой пас сам, переведя мяч не без везения на край вратарской Ламеле.

Еще один новичок «шпор» Пьер-Эмиль Хейбьерг на поле появился к середине второго тайма. Причем сменил Жедсона Фернандеша, что многие восприняли неоднозначно, поскольку Жедсон был одним из лучших на поле в составе «шпор». Но именно после появления Хейбьерга «Тоттенхэм» стал передавливать «Челси» в средней линии, где до этого доминировали Матео Ковачич и Жоржиньо. Потому незамедлительно отреагировал Лэмпард, бросив в бой Н’Голо Канте. Так что Хейбьерг пусть и не отметился чем-то ярким, но свежести добавил в средней линии точно.

Тренерские ходы

Моуриньо вынужден был проводить ротацию, учитывая высокую плотность игры. Поэтому пара Стивена Бергвейна с Ламелой в атаке смотрелась немного необычно. Да, Сон играть не мог, но Харри Кейн и Лукас Моура остались в запасе. В целом схема была выбрана оборонительная. Когда ставка на нее не сработала, Моуриньо начал перестраивать ее. Завершением трансформаций стал выход Кейна вместо защитника Танганги, а потом и Моуры вместо Бергвейна, что изменило сам рисунок игры и укрепило инициативу «Тоттенхэма» во втором тайме. Решение давить через Регилона и освежить центр Хейбьергом тоже можно считать положительным.

Но про Моуриньо нельзя говорить только в привязке к кадровым решениям. Это же актер! Отдельного упоминания достойна его перепалка с Лэмпардом в первом тайме. Они долго на повышенных вроде тонах перекрикивались, но при этом едва сдерживая или не сдерживая улыбки, поскольку только вот перед игрой признавались в симпатиях друг другу. Еще забавным был забег Моуриньо в раздевалку на 77-й минуте. Могло показаться, что он снова психанул, однако на самом деле он побежал выгонять оттуда Эрика Дайера, который как-то туда ушел прямо с поля. Объяснение может быть лишь одно: захотел в туалет. Но вообще ситуация необычная и забавная.

Where did Jose Mourinho go? 😆



pic.twitter.com/66RvHyKYEl