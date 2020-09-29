Игнашевич — о Кутепове: «Обычно защитники созревают к 30 годам»

Главный тренер «Торпедо» поделился мнением о защитнике «Спартака» .

С Кутеповым я работал только месяц, но могу сказать так: есть ведущий футболист, а есть ведомый. Со стороны кажется, что Кутепову проще, когда рядом с ним опытные партнёры или более мастеровитый игрок. Тогда на Илью оказывается меньше давления, и он может проявить свои способности. Возможно, Кутепов ещё не созрел – обычно защитники созревают к 30 годам.