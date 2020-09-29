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Игнашевич — о Кутепове: «Обычно защитники созревают к 30 годам»

29 сентября 2020, 20:14

Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич поделился мнением о защитнике «Спартака» Илье Кутепове.

С Кутеповым я работал только месяц, но могу сказать так: есть ведущий футболист, а есть ведомый. Со стороны кажется, что Кутепову проще, когда рядом с ним опытные партнёры или более мастеровитый игрок. Тогда на Илью оказывается меньше давления, и он может проявить свои способности. Возможно, Кутепов ещё не созрел – обычно защитники созревают к 30 годам.

Напомним, что Кутепов был вызван в сборную России на октябрьские матчи Лиги Наций.

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Все комментарии
vinyardrip
vinyardrip ответ David Young (раскрыть)
30 сентября в 00:58
Ну так должен, но это ж культяпкин... Такой только к 40
Leha-ha50
Leha-ha50
29 сентября в 21:10
На счет возраста Сергей явно погорячился.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
29 сентября в 20:43
Его партнеры братья Березуцкие к тридцатнику и заиграли более стабильно. Все правильно Серега глаголит. Примеры есть
drug01
drug01
29 сентября в 20:28
Время ещё есть!
cska vperiod
cska vperiod
29 сентября в 20:26
Вот это подкол, красава Серёга.
David Young
David Young
29 сентября в 20:15
Защитник должен быть толковым к 25, если не раньше.
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