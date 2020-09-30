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Колодин — об отставке Новикова: «Если тебя не убирают, зачем уходить?»

30 сентября 2020, 00:27

Бывший защитник «Динамо» Денис Колодин поделился мнением об отставке главного тренера московского клуба Кирилла Новикова.

Как я понял, вроде Новиков сам решил уйти. Его с должности не снимали.

Не поспешил ли он с этим решением? Не знаю, это, может быть, какой-то психологический момент здесь имел место. Возможно, два неудачных матча — с тбилисским «Локомотивом» и «Химками» — повлияли на решение. Но, конечно, наверное, всё-таки он поспешил. Если тебя не убирают, зачем уходить? Если говорить об игре, то она просматривается, моменты динамовцы всегда создают — осталось только начать забивать. Если бы вообще не было никакой игры — другое дело. Тем не менее Новиков так решил, это его желание. Вообще команде где-то не хватает стабильности. Порой и хорошо играют, но не залетают мячи. Может, это просто уровень нашего мастерства в целом? Где-то залетает, где-то — нет.

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galem72
galem72
30 сентября в 11:04
"...если тебя не убирают, зачем уходить?.."

Типичное мнение приспособленца! В РФии чиновьё так же думает. ))
buzum
buzum
30 сентября в 09:38
Надо было и дальше месить 62о!
nubom
nubom
30 сентября в 07:20
Вовремя уйти - значит куда-то вовремя прийти...
VAN ARM
VAN ARM
30 сентября в 03:51
это только твои предположения))) как оно на самом деле знают немногие)))
Leha-ha50
Leha-ha50
30 сентября в 01:12
Чего уж теперь то??? Ушел и ушел. Вот кто на его место придет - это сейчас гораздо интереснее. Высшая школа тренеров каждый год выпускает "специалистов" , вот только все они почему то растворяются в ФНЛ и ПФЛ. Может плохо готовят??? Не знаю. Но молодых и перспективных что то совсем не видно. Один Семак "феерит", но тут дело совсем обстоит иначе. Дай Зениту любого и он с этим то составом будет на золото претендовать.
Посмотрим на кого динамовское руководство свой глаз положит???
Всем здоровья.
Q-J-G
Q-J-G
30 сентября в 00:27
возможно так и есть
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