Колодин — об отставке Новикова: «Если тебя не убирают, зачем уходить?»

Бывший защитник «Динамо» поделился мнением об отставке главного тренера московского клуба .

Как я понял, вроде Новиков сам решил уйти. Его с должности не снимали.

Не поспешил ли он с этим решением? Не знаю, это, может быть, какой-то психологический момент здесь имел место. Возможно, два неудачных матча — с тбилисским «Локомотивом» и «Химками» — повлияли на решение. Но, конечно, наверное, всё-таки он поспешил. Если тебя не убирают, зачем уходить? Если говорить об игре, то она просматривается, моменты динамовцы всегда создают — осталось только начать забивать. Если бы вообще не было никакой игры — другое дело. Тем не менее Новиков так решил, это его желание. Вообще команде где-то не хватает стабильности. Порой и хорошо играют, но не залетают мячи. Может, это просто уровень нашего мастерства в целом? Где-то залетает, где-то — нет.