Игнатьев: «Что изменится для сборной с Жиго? Мы станем чемпионами мира?»

Экс-наставник сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о возможной натурализации защитника «Спартака» Самуэля Жиго.
Конечно, для сборной это было бы очень приличное усиление. Вообще, много игроков, которые могли бы её усилить. Жиго играет в РПЛ очень здорово, и у наших молодых футболистов есть возможность рассматривать его умения и стремиться к такому эталону. Хотя я не сторонник того, чтобы нашу границу защищали иностранные игроки. Если он захочет и останется жить в России, то почему бы и не пойти ему навстречу. Но сначала он должен сам решить свою проблему, получить паспорт. Будет ли он нужен сборной, решит Черчесов. Но что изменится с Жиго? Мы станем чемпионами мира? Обыграем Бельгию, Францию, Германию? Займём какое-то высокое место, отчего наш футбол начнёт развиваться?
Указ Путина? Если кто-то обратится к нашему президенту, то, наверное, он примет такое решение. Но я считаю, что натурализация – не совсем верный путь. Мы серьёзная футбольная держава, у нас хватает игроков. Если бы нам не хватало Жиго, чтобы стать чемпионами мира, то это было бы понятно. Наши люди должны защищать честь нашего государства. А так можно взять всех и говорить, что победила сборная России. Но какая же это будет сборная России?
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Вот, когда выбьем из голов этот жупел, тогда и двинемся вперёд.
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Вот, когда выбьем из голов этот жупел, тогда и двинемся вперёд.
Благо я застал время когда у нас защитники были мирового уровня!Есть кого вспомнить!Так почему не растить своих , а не заниматься херней в виде натурализации!
Благо я застал время когда у нас защитники были мирового уровня!Есть кого вспомнить!Так почему не растить своих , а не заниматься херней в виде натурализации!
Где, в чём и как? В создании картинки всероссийской офутболизации — безусловно!
"...у нас хватает игроков..."
Поэтому за сборку пыхтят рассыпающийся жирков, натурализованные нойштедтер, гилерме и фернандес.
Нынче во вьюхе, главное, вовремя запатриотить. Глядишь, медальку выпишут и место какое интересное у кормушки выделят.
Где, в чём и как? В создании картинки всероссийской офутболизации — безусловно!
"...у нас хватает игроков..."
Поэтому за сборку пыхтят рассыпающийся жирков, натурализованные нойштедтер, гилерме и фернандес.
Нынче во вьюхе, главное, вовремя запатриотить. Глядишь, медальку выпишут и место какое интересное у кормушки выделят.
Сомневаюсь.
Сомневаюсь.