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Игнатьев: «Что изменится для сборной с Жиго? Мы станем чемпионами мира?»

29 сентября 2020, 21:59

Экс-наставник сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о возможной натурализации защитника «Спартака» Самуэля Жиго.

Конечно, для сборной это было бы очень приличное усиление. Вообще, много игроков, которые могли бы её усилить. Жиго играет в РПЛ очень здорово, и у наших молодых футболистов есть возможность рассматривать его умения и стремиться к такому эталону. Хотя я не сторонник того, чтобы нашу границу защищали иностранные игроки. Если он захочет и останется жить в России, то почему бы и не пойти ему навстречу. Но сначала он должен сам решить свою проблему, получить паспорт. Будет ли он нужен сборной, решит Черчесов. Но что изменится с Жиго? Мы станем чемпионами мира? Обыграем Бельгию, Францию, Германию? Займём какое-то высокое место, отчего наш футбол начнёт развиваться?

Указ Путина? Если кто-то обратится к нашему президенту, то, наверное, он примет такое решение. Но я считаю, что натурализация – не совсем верный путь. Мы серьёзная футбольная держава, у нас хватает игроков. Если бы нам не хватало Жиго, чтобы стать чемпионами мира, то это было бы понятно. Наши люди должны защищать честь нашего государства. А так можно взять всех и говорить, что победила сборная России. Но какая же это будет сборная России?

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Все комментарии
pomor45
pomor45 ответ STVA 1 (раскрыть)
30 сентября в 21:50
Да хз, но у него не спросишь.
STVA 1
STVA 1 ответ pomor45 (раскрыть)
30 сентября в 17:13
Хз!Сие мне неведомо)
pomor45
pomor45 ответ STVA 1 (раскрыть)
30 сентября в 16:54
Может так и возомнили, и поэтому двинулись вспять?
STVA 1
STVA 1 ответ pomor45 (раскрыть)
30 сентября в 13:57
Наверное так можно было сказать когда мы становились первыми чемпионами Европы! В то время!
pomor45
pomor45
30 сентября в 12:48
Мы серьёзная футбольная держава,
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Вот, когда выбьем из голов этот жупел, тогда и двинемся вперёд.
STVA 1
STVA 1 ответ ошалевший (раскрыть)
30 сентября в 12:16
Вас послушать , так Марио Россию спас!)))
Благо я застал время когда у нас защитники были мирового уровня!Есть кого вспомнить!Так почему не растить своих , а не заниматься херней в виде натурализации!
galem72
galem72
30 сентября в 10:49
"...мы серьёзная футбольная держава..."

Где, в чём и как? В создании картинки всероссийской офутболизации — безусловно!

"...у нас хватает игроков..."

Поэтому за сборку пыхтят рассыпающийся жирков, натурализованные нойштедтер, гилерме и фернандес.

Нынче во вьюхе, главное, вовремя запатриотить. Глядишь, медальку выпишут и место какое интересное у кормушки выделят.
STVA 1
STVA 1 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
30 сентября в 09:44
stavr74
stavr74
30 сентября в 09:03
позора меньше будет на международной арене
Союзник противников
Союзник противников
30 сентября в 08:53
Ничего,разве что в матчах с перечисленными странами пропустим на пару голов меньше,и,возможно,через матч забьём на гол больше.
ABir
ABir
30 сентября в 06:01
Ещё одним россиянином станет больше, а это уже не плохо
ДАША Д
ДАША Д
30 сентября в 03:12
Одним россиянином в сборной станет меньше.
Евгений Сербин
Евгений Сербин ответ Makao (раскрыть)
30 сентября в 00:24
Должны развивать, но не развиваем, поэтому хз.
Makao
Makao
29 сентября в 23:59
Жиго - игрок весьма серьезного уровня. Я не вижу ни одного российского защитника его уровня, НО. Но я всё же против натурализации. Как я был против натурализации Гильерме и Фернандеса. Мы должны развивать свой футбол. Натурализация приводит сборные к схеме клубного футбола. И в чем тогда смысл ?
mortid
mortid ответ Charismatic (раскрыть)
29 сентября в 22:49
Своё растить долго и муторно, куда проще купил-продал, именно так у нас во всех отраслях.
ошалевший
ошалевший
29 сентября в 22:41
я вот не пойму на счёт жиго такой истерии,разве он слабее семёнова? если уже начали натурализовывать то почему нет,тот гильерме вообще там не нужен но он есть,а жиго закроет проблемную позицию,взять того же фернандеса,без него мы бы до сих пор сливались албаниям в одну калитку,ну нет у нас сильных защитников,ещё бы левого бека натурализовать и тогда может я начну этот колхоз смотреть,я их даже на чм не смотрел в 18 году,потому что это колхоз которому помогли родные стены,как когда то корейцам
матос
матос ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
29 сентября в 22:39, ред.
а в 1978 и 1986годах не Аргентина ли становилась Чемпионами мира? с Месси да не были но были чемпионами с Марадоной.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
29 сентября в 22:37
. Рат, всё так, а если проще, то чем Жиго хуже Гили в сборной?))) всяко блльше пол зы
Cat01
Cat01
29 сентября в 22:34
Все это болтавня
25процентный клоун
25процентный клоун
29 сентября в 22:17
Факт один, Кутепов, Жиго и Джикия сейчас сильнейшая связкав европе
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
29 сентября в 22:16, ред.
С Жиго мы ,конечно же ,не станем чемпионами мира ! Даже с Месси и Роналдо ,Аргентина и Португалия никогда не были чемпионами мира ! Про других и говорить нечего ! Во-вторых - Россия - НЕ серьёзная футбольная держава ! Давайте здесь не будем лукавить ! И у нас НЕ хватает своих игроков ,иначе о натурализации и речи бы не шло ! И потом ,возьмём ,к примеру ,сборную Германии ,которая становилась чемпионом мира ,имея в составе ......кого только не имея ! От этого немцам хуже не стало ! Да и потом ,если Жиго или кто-нибудь другой придёт в сборную - это будет сезона на 2-3 ! О чём тут разговаривать ?! Поэтому - нам ли кочевряжится ? Не от хорошей жизни ,в конце-концов !!!
Charismatic
Charismatic
29 сентября в 22:11
Моё мнение - в сборной не должно быть натурализованых игроков. Надо своих растить. Какие бы крутые игроки ни были.
Давайте думать
Давайте думать
29 сентября в 22:11
Мы серьезная футбольная держава!!!о_О
Сомневаюсь.
STVA 1
STVA 1
29 сентября в 22:00
Прав Игнатьев
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