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Мусаев: «ПАОК явно будет больше атаковать дома»

29 сентября 2020, 20:55
ПАОКЛоготип футбольный клуб ПАОК (Салоники)1 : 2Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился мнением об ответном матче квалификационного раунда Лиги чемпионов против ПАОКа.

В Краснодаре был сложный матч. Была равная игра, в которой мы смогли добиться небольшого преимущества. Думаю, что в Салониках будет не менее сложный матч. Соперник явно будет больше атаковать дома, будет стараться оказывать на нас давление. Мы должны быть к этому готовы. Должны показать ту же организацию, которая была в Краснодаре, плюс убрать недочеты, после которых у нас возникали определенные трудности. Мы ждем интересный и напряженный матч. Пусть победит сильнейший.

Вандерсон не прилетел в Салоники. Он не успел восстановиться после травмы. Все остальные на месте. Есть вопросы по нескольким футболистам, на которые мы получим ответы на последней тренировке перед игрой.

За два с половиной года, что я работаю, мы не играли никогда от обороны. Даже когда соперник показывал высокую игру в атаке, как это было против «Байера», «Валенсии», «Севильи». Да, мы вынуждены были больше проводить времени в обороне. Но мы не тренируем сознательно, как отдавать мяч, закрываться. Конечно, мы должны сыграть более дисциплинировано в Салониках, чем в Краснодаре.

Ранее мнением о предстоящем матче поделился главный тренер ПАОКа Абел Феррейра.

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Все комментарии
Ganymed1
Ganymed1 ответ ошалевший (раскрыть)
01 октября в 18:27
    Evilhuman
    Evilhuman
    29 сентября в 22:32
    Если вы покажете туже организацию игры, вы точно проиграете, надеюсь быки сыграют лучше,чем дома
    Red blu
    Red blu
    29 сентября в 22:22
    В гостевом матче будет не просто. Удачи Краснодару.
    VAN ARM
    VAN ARM
    29 сентября в 21:39
    ну да))а вы будете ставить автобус))))
    drug01
    drug01
    29 сентября в 21:29
    Будем ждать результат
    Ganymed1
    Ganymed1
    29 сентября в 21:23
    Удачи быкам
    alexgurzan
    alexgurzan
    29 сентября в 21:23
    Внимание. На завтра будет добавлено несколько событий в линию КП.
    Брулин
    Брулин
    29 сентября в 21:22
    Мусаев: «При мне Краснодар никогда не играл сознательно»
    ошалевший
    ошалевший
    29 сентября в 21:15
    паок им напихает,думаю 3-0 или 3-1,сам мусаев тоже до следующего сезона не дотянет
    Faustello
    Faustello
    29 сентября в 21:13
    Смешно, тема с заявлением какого то юриста о натурализации Жиго выделена как главная, а то что ГТ Краснодара накануне матча за попадание в ЛЧ это для Соккера так, хрень из разряда заметки ни о чем)))
    Браво!
    Ολυμπιακός
    Ολυμπιακός
    29 сентября в 21:09
    Физрук, само собой.
    sv_1969
    sv_1969
    29 сентября в 20:59
    Америки не открыл
    112910415
    112910415
    29 сентября в 20:57
    в добрый час !
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