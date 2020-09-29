Мусаев: «ПАОК явно будет больше атаковать дома»

Главный тренер «Краснодара» поделился мнением об ответном матче квалификационного раунда Лиги чемпионов против ПАОКа.

В Краснодаре был сложный матч. Была равная игра, в которой мы смогли добиться небольшого преимущества. Думаю, что в Салониках будет не менее сложный матч. Соперник явно будет больше атаковать дома, будет стараться оказывать на нас давление. Мы должны быть к этому готовы. Должны показать ту же организацию, которая была в Краснодаре, плюс убрать недочеты, после которых у нас возникали определенные трудности. Мы ждем интересный и напряженный матч. Пусть победит сильнейший.

Вандерсон не прилетел в Салоники. Он не успел восстановиться после травмы. Все остальные на месте. Есть вопросы по нескольким футболистам, на которые мы получим ответы на последней тренировке перед игрой.

За два с половиной года, что я работаю, мы не играли никогда от обороны. Даже когда соперник показывал высокую игру в атаке, как это было против «Байера», «Валенсии», «Севильи». Да, мы вынуждены были больше проводить времени в обороне. Но мы не тренируем сознательно, как отдавать мяч, закрываться. Конечно, мы должны сыграть более дисциплинировано в Салониках, чем в Краснодаре.