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Игнашевич: «Было бы здорово натурализовать Жиго для сборной России»

29 сентября 2020, 20:20

Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич считает, что защитник «Спартака» Самуэль Жиго смог бы успешно выступать за сборную России.

Мне нравится Жиго. Если есть возможность его натурализовать в сборную, было бы здорово. Из всех футболистов этой позиции в РПЛ он мне нравится больше всего. Также можно смело доверять Дивееву, который достаточно стабильно играет в ЦСКА.

Кто потенциально может занять место опытного защитника в сборной? Джикия – он сейчас лидер «Спартака».

Ранее ходили слухи о том, что Жиго не намерен выступать за сборную России.

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29 сентября в 23:12
Давайте денатурализуем Игнашевича!
4RT
4RT ответ ssmith589 (раскрыть)
29 сентября в 21:07
Давно пора!
Мessi 10
Мessi 10
29 сентября в 21:03
Позор такой сборной. Неужели своих талантов нет? Зачем вообще нужны такие сборные-солянки? Идем по стопам сборной Франции (рука-лицо).
ssmith589
ssmith589
29 сентября в 20:49
А давайте мы президента страны натурализуем? А чо? Тренеров можно, игроков можно, в воротах бразилец, в защите француз, президент аргентинец. А?
mangox22
mangox22
29 сентября в 20:40
Вот только жиголо не хватало
112910415
112910415
29 сентября в 20:37
вечная тема ...
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
29 сентября в 20:33
спартачи только ослабляют сборную
shlomo
shlomo
29 сентября в 20:32
Лично я так не считаю.....:(((((
VAN ARM
VAN ARM
29 сентября в 20:27
а русские то в сборной будут?))))))
David Young
David Young
29 сентября в 20:21
Такой француз России пригодится.
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