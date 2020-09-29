Игнашевич: «Было бы здорово натурализовать Жиго для сборной России»

Главный тренер «Торпедо» считает, что защитник «Спартака» смог бы успешно выступать за сборную России.

Мне нравится Жиго. Если есть возможность его натурализовать в сборную, было бы здорово. Из всех футболистов этой позиции в РПЛ он мне нравится больше всего. Также можно смело доверять Дивееву, который достаточно стабильно играет в ЦСКА .

Кто потенциально может занять место опытного защитника в сборной? Джикия – он сейчас лидер «Спартака».