Федерико Кьеза близок к переходу в «Ювентус».

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сегодня, 14:44

Итальянский журналист Фабрицио Роман сообщил о переходе Федерико Кьезы из «Фиорентины» в «Ювентус».

«Старая синьора» арендует игрока, с обязательством выкупа за 50 млн евро. Контракт с Федерико будет рассчитан до 2025 года. Игрок сегодня пройдет медицинское обследование, после чего уже официально объявят о подписании.

В прошедшем сезоне, 22 летний нападающий провел 34 матча в Серии А. За этот период Кьеза отметился 10 забитыми голами.

Кьеза — один из самых перспективных игроков Италии. Будем надеяться, что в стане «старой синьоры» Федерико покажет свою лучшую игру. Удачи!!!