Приключения Миранчука в Лиге чемпионов: встретит Клоппа, Промеса и упрямых датчан

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14 октября 2020, 16:12

«Соккер.ру» представляет соперников Алексея в еврокубках – «Аталанту» ждут выезды в Ливерпуль, Амстердам и Хернинг.

«Аталанта» (48-е место в клубном рейтинге УЕФА )

Тренер: Джан Пьеро Гасперини (Италия).

Главные летние потери: не состоялись второй год подряд. Похоже, скауты боятся, что вне «Аталанты» эти ребята не покажут ту же магию. Кастань ушел в «Лестер», но это, как продажа в МЮ юного Диалло, или Манчини в «Рому», – вопросы бизнеса. «Аталанта» сохранила костяк, что вышел в четвертьфинал ЛЧ и сохранил место в четверке в Серии А.

Главные летние приобретения: Алексей Миранчук, Сэм Ламмерс из ПСВ , Мураторе и Ромеро из «Ювентуса», а дополнительно – выкупили у «Челси» за 15 млн евро контракт Пашалича. Но все-таки Миранчук выделяется, на него сделали основную финансовую ставку.



Лучший результат в ЛЧ / КЕЧ : четвертьфинал сезона 2019/20.

Лидеры команды: Гомес, Де Рон, Иличич, Сапата, Госенс.

Слабые места: искренний футбол – открываются постоянно, то есть будут успешными в дни, когда лучше готовы физически, чем соперник, но страдают каждый раз, когда выдохнутся. «Аталанта» — команда романтиков.

Сильные стороны: невероятно органичный футбол. Редко увидишь, что в составе с большим количеством футболистом была такая естественная смена состава. Все благодаря опыту Гасперини – еще один козырь. Его схема «3-5-2» (в модификациях «3-4-1-2» и «3-4-2-1») уже изучается тренерами по всему миру. Речь о сенсации Лиги чемпионов.

Оптимальный состав (3-4-1-2): Голлини — Джимсити, Паломино, Толой — Хатебур, де Рон, Пашалич, Госенс — Гомес, Малиновский (Ал. Миранчук) – Сапата (Иличич).

Прогноз «Соккер.ру»: выйдут в плей-офф, если «Аякс» не соберется – пока голландцы в среднем состоянии, а вот итальянцы лидируют в Серии А.

«Аякс» (21-е место в клубном рейтинге УЕФА )

Тренер: Эрик тен Хаг (Нидерланды).

Главные летние потери: Зиеш уехал в «Челси», ван де Бек – в МЮ , Дест – в «Барселону».

Главные летние приобретения: бразилец Энтони из «Сан-Паулу» и возвращенный домой Дэви Классен из «Вердера».



Лучший результат в ЛЧ / КЕЧ : четырехкратный победитель — 1970/71, 1971/72, 1972/73, 1994/95.

Лидеры команды: Тадич, Блинд, Промес, Тальяфико.

Слабые места: нестабильность состава – постоянно приходится реагировать на потери. Также в защите «Аякс» не проверен в Ере, что влияет в Европе.

Сильные стороны: атакующий футбол, приличный тренер, талантливые люди в составе, Блинд, Тальяфико, Онана, Промес, Тадич – опытные ребята. Схема «4-3-3» привычная для клуба, хотя и боится таких моделей игры, как у «Хетафе».

Оптимальный состав (4-3-3): Онана – Мазрауи, Шуурс, Блинд, Тальяфико – Альварес, Классен (Мартинес), Промес – Энтони, Лабиад (Хунтелаар), Тадич.

Прогноз «Соккер.ру»: будут сражаться с «Аталантой», но не обязательно успешно – должны сказаться потери двух последних лет, с де Йонгом, де Лигтом и Зиешем была другая команда.

«Мидтьюлланд» (102-е место в клубном рейтинге УЕФА )

Тренер: Бриан Приске (Дания).

Главные летние потери: их не было, сохранили «золотой» состав, взявший второе датское чемпионство молодого клуба (основан в 1999-м).

Главные летние приобретения: хулиганистый вингер из «Сельты» Систо за 2.5 млн евро, а также немецкий форвард Лука Пфайффер.



Лучший результат в ЛЧ / КЕЧ : групповой раунд здесь и сейчас.

Лидеры команды: Святченко, Хансен, Эвандер, Мабил, Каба.

Слабые места: соперники – главное слабое место. Датчане могут сыграть упрямо, но класс совсем не тот, что нужен для сенсации. Впрочем, они опытнее, чем кажутся.

Сильные стороны: в 2015-м были вторыми в группе Лиги Европы с «Легией», «Брюгге» и «Наполи», даже МЮ в первом матче плей-офф обыграли 2:1. Но чаще вылетали от киприотов и Джеррарда, чем радовали против «Славии», как сейчас. Но молодой тренер и недооценка соперников – их козыри.

Оптимальный состав (4-3-3): Хансен – Андерссон, Святченко, Шольц, Паулиньо – Каюсте, Огочукву, Эвандер – Мабил, Каба, Систо.

Прогноз «Соккер.ру»: последнее место в группе, но футбол покажут лучше, чем многие думают и мини-сенсация, вроде ничьей с фаворитом, возможна.

«Ливерпуль» (10-е место в клубном рейтинге УЕФА )

Тренер: Юрген Клопп (Германия).

Главные летние потери: Салах потерял друга Ловрена, Брюстер не мог быть потерей – 26 млн евро получили за глубокого резервиста.

Главные летние приобретения: португалец Диого Жота в атаку, испанец Алькантара – в сердце полузащиты, грек Цимикас – чтобы Александер-Арнольд получил отдых в кубках.



Лучший результат в ЛЧ / КЕЧ : шестикратный победитель — 1976/77, 1977/78, 1980/81, 1983/84, 2004/05, 2018/19.

Лидеры команды: Клопп, ван Дейк, Алиссон, Милнер, Салах, Хендерсон.

Слабые места: настрой. Расслабились после чемпионства, пошли странные матчи, сложнее убеждать соперников в исключительности. А так явных слабых мест нет, разве что второй вратарь в стиле Кариуса — ошибается.

Сильные стороны: мощь состава, идеи Клоппа, характер команды, подходящий для еврокубков, роскошные фланги, результативность атаки, где добавили еще одного интересного бойца, центр поля, усиленный Алькантарой. Фаворит ЛЧ , как обычно.

Оптимальный состав (4-3-3): Алиссон – Александер-Арнольд, Гомес (Матип), ван Дейк, Робертсон – Хендерсон, Фабиньо, Алькантара – Салах, Фирмино (Жота), Мане.

Прогноз «Соккер.ру»: проиграют «Аталанте» и «Аяксу». Шутка. Выйдут в плей-офф, но с традиционными приключениями.

Фишки группы «D»

- второй год подряд против «Аякса» играет солидный клуб из Англии – «Ливерпуль» вместо «Челси», а в составе второго конкурента есть российский хавбек – Черышева и «Валенсию» сменили Миранчук и «Аталанта». «Аякс» мог пересечься с командой из Бергамо в плей-офф ЛЧ , но встретятся лишь сейчас;

- в группе собрались голевые машины – «Аталанта» забила 98 голов в прошлом сезоне Серии А, «Ливерпуль» — 85 в АПЛ , «Аякс» — 68 в 25 матчах прерванного чемпионата. Только у «Мидтьюлланда» слабая результативность, но для них уже сам факт попадания в группу ЛЧ – победа;

- фаворит квартета всегда чудил на групповом этапе. Три года назад была ничья со «Спартаком» и две мировые против «Севильи», затем – три поражения от ПСЖ , «Наполи» и «Црвены Звезды» в гостях. В прошлом году мировая и поражение от неаполитанцев. «Аякс», «Аталанта» и «Мидтьюлланд» похожи на соперников, что снова заставят «Ливерпуль» терять очки.

Миранчуку досталась интересная группа. Будем следить за хавбеком, что попал в заявку Гасперини на матч против «Наполи». Желаем Алексею новых успехов в еврокубках – игры против «Ювентуса» привлекли к нему внимание, на очереди испытания с «Аяксом» и «Ливерпулем».