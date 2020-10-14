Россия встретит главного соперника в Лиге Наций. Венгры умеют забивать голы из ничего

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14 октября 2020, 10:08

По дороге в элиту турнира нужно обыграть смелых футболистов Марко Росси. Самое важное накануне – на «Соккер.ру».

Ключевые детали о сборной России

- команда Черчесова проиграла один официальный матч из последних двенадцати. Помним, что в отборе к Евро-2020 встретили Кипр, Шотландию и Казахстан, но единственная осечка – домашняя против Бельгии. Важно, что научились играть на победу. И Венгрия не первая сборная в рейтинге ФИФА , как команда Де Брюйне;

- как знаете, сборная сыграет неоптимальным составом. Дело не во вратаре, конечно, Гильерме долго был основным не потому, что играл лучше всех. Но без Фернандеса, Джикии, Баринова, Алексея Миранчука и главное – Головина, рисунок другой (плюс из резерва потеряли Петрова и Смолова). Зато остаются варианты ведения игры, которые тренер еще не опробовал;

- вторые таймы стали слабым местом. В отборе к Евро-2020 такого не было – забивали после перерыва 67 % мячей, пропуская лишь 37 %. Но сейчас сказывается фактор кадровых потерь и необычности сезона. Дело не в конкретных персоналиях, поскольку физически слабо выглядит после перерыва вся команда за единичными исключениями;

- многих озадачили замены Черчесова против Турции – особенно жаль беднягу Мостового, выпустили и сняли. Критики правы, ведь можно объяснить, почему с поля ушел Антон Миранчук – тренер рассказал, что ушиб, полученный в голевом моменте, не позволил играть дальше, но сложно объяснить, почему не использовали атакующий потенциал запасных. Например, Бакаев и Соболев могли усилить игру и приблизить победу;

- перед тренерским штабом есть дилеммы. Стоит ли мучить Дзюбу? Артем устал, причем виноваты в этом и те, кто вписывает в его расписание выставочные теннисные матчи (такой будет в воскресенье, причем организаторы явно не в курсе, что футболистам не рекомендуют посещать лишние мероприятия во время пандемии). Также вопросы по Ионову, физической готовности Черышева и Кузяева, свежести Жиркова. Состав нужно менять, но важно не поломать игру. Оставим простор для маневра, предложив несколько вариантов.

Ориентировочный состав России (4-2-3-1): Шунин – Караваев, Кутепов, Кудряшов (Семенов), Жирков (Кудряшов) – Оздоев, Зобнин – Бакаев (Ионов), Ан. Миранчук, Кузяев (Черышев) – Дзюба (Соболев).

Важные детали о сборной Венгрии

- в группе только Венгрия прогрессирует. России важно подойти к Евро-2020 с такой же готовностью, как на ЧМ -18, видим попытку зафиксировать уровень. Турки и сербы – нестабильные. А вот команда Марко Росси, провалив отбор к чемпионату Европы – были четвертыми в группе с Хорватией, Уэльсом и Венгрией, сумели пройти Болгарию (3:1), теперь сыграют в финальном матче за право попасть на Евро через Лигу Наций с Исландией;

- Венгрия устала, что было заметно в поединке против Сербии, где выиграли 1:0, но имели шансы уступить 1:2, или хотя бы потерять очки, как Россия против Турции. Плохо, что сербы в этот раз не помогли, но соперник не из стали. Пять человек, причастных к основе, старше 30 лет, а рядом молодые, на которых не всегда можно положиться, поскольку нестабильные;

- к сожалению, венгры – гостевая команда. В этом году уступили дома России, но обыграли Турцию, Болгарию и Сербию на выезде. Для успешных действий в гостях у них есть контратаки, вертикальный футбол, понятная работа флангами впереди, умение заработать штрафные и разыграть угловые. Венгрия солиднее, чем могло показаться всем, кто выключил их первый матч против Черчесова при счете 3:0 на 46-й минуте. Шли на 3:3, но удалось отстоять победу 3:2;

- Марко Росси, поскольку его футболисты тоже не выдерживают нагрузки, применял ротацию. Сегодня Венгрия может сыграть «3-5-2», а не «3-4-2-1», ведь выездная модель работала с Болгарией и Сербией. Могут отдать мяч, чтобы получить пространство. И есть потери. Не сыграет Роланд Саллай, что забил России в Будапеште, и 19-летний лидер венгров Собослаи – его «Зальцбург» на карантине;

- Гулачи, Орбан, Ланг, Салаи могут выйти в обороне – вратарь и три центральных защитника. Очень атакующий Холендер попытается закрыть весь левый фланг (задача для Караваева – давить и созидать), а в центре Калмару, Надю и Шигеру поручат остановить Зобнина, Оздоева и плеймейкера сборной России. Также Росси может верить Николичу – Неманья забил Болгарии, и Кёнивесу – отличился в Белграде. Хватает людей для «3-5-2», хотя без Собослои созидают венгры заметно хуже. Вот только везучие – и болгарам, и сербам забили «на ровном месте». Впрочем, как и России…

Ориентировочный состав Венгрии (4-2-3-1): Гулачи – Ланг, Орбан, Ат. Салаи – Беше, Шигер (Газдаг), Надь, Калмар, Холендер – Николич (Ад. Салаи), Кёнивес.

Главное, что нужно отметить накануне матча

- сегодня на «ВТБ Арене» разрешено заполнить 30 % мест, около 7 500 зрителей поддержат команду России. В концовке поединка против Турции нашлись недовольные зрители, но до этого толпа круто поддерживала. И сегодня фактор болельщиков важен, ведь венгры – гостевая команда, а на фоне усталости российским футболистам нужно слышать, что трибуны играют вместе с ними;

- матч обслужит бригада арбитров из Великобритании – Майкл Оливер выведет команды на поле. Рефери всего 35 лет, но у него за плечами девять сезонов АПЛ . Самый молодой арбитр в истории турнира не получит поддержку повторов, так что надо учесть его манеру ведения игры. Поскольку Россия готова ненамного лучше, чем Венгрия, каждая деталь важна. Оливер с возрастом чаще машет карточками. Надо искать фолы, возможно, нужны на поле Черышев и Бакаев, чтобы их зарабатывать;

- Дзюба много раз выручал сборную в последние годы. У человека в 25 лет было 0 голов за сборную, в 32 – 26, близок к рекорду всех времен. Сегодня команде важно не только подчеркнуть, что нет зависимости от физического состояния капитана, но и уважить его. Любой форвард может половину матча стоять, но получить четыре момента и забить два мяча. Против Турции для Дзюбы не создавали идеальные моменты, он их сам искал. Сегодня все должно быть иначе;

- играют лидеры группы (7 и 6 пунктов в активе), дерутся за первое место, что дает право подняться в дивизион А. Но чтобы матч против Венгрии не стал продолжением второго тайма с Турцией, нужна концентрация, сила воли, свежесть запасных и грамотная игра на капитана. Против Турции не все было плохо – первый тайм удался, разовые моменты были. Но одновременно не сработали замены, не получилось выдержать заданный самой сборной России темп.

Увидели футбольные стратегические ошибки, сегодня такого права нет. Венгрия опаснее и не так удобна именно для России, чем Турция. Сегодня главный матч года для команды Черчесова. Нужно побеждать, чтобы ноябрьские поединки открыли путь в главный дивизион Лиги Наций.