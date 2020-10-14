Джокер Соболев, плеймейкеры Бакаев и Миранчук. Грамотный состав России на матч против Венгрии

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14 октября 2020, 18:59

Примерьте усы надежды Черчесова – выберите оптимальную тактику России, а «Соккер.ру» поможет парочкой идей.

Когда лучше выпустить Соболева?

Практически нет сомнений, что капитан выйдет с первых минут. Но только тренеру решать, сколько времени проведет на поле. Фанаты клуба Дзюбы вспомнят свежую перепалку форварда с Семаком. Как раз замену обсуждали, судя по всему. Но с Черчесовым такой номер не пройдет. Если Станислав Саламович увидит, что Артем снова выдохся во втором тайме, то на поле появится Соболев.

Нужен рациональный подход. Если бы Соболев провел в сборной больше времени, будь у него игровая связь с Миранчуком, Ионовым и Кузяевым – стоило бы выпускать с первых же минут. А так важно не испортить человеку дебют в официальном матче. У Венгрии в воротах и в обороне полуфиналисты Лиги чемпионов, а не люди со двора. Сначала Дзюба будет давить на знакомых соперников, а потом Александра надо выпустить добивать. Впрочем, кто мешает самому Артему свежему выйти на замену? Решать Черчесову.

Нужен защитник с первым пасом?

Ростовский Чистяков в шаге от трансфера в «Зенит» — дождались, что выздоровеет и вернулись к идее с продажей Терентьева и арендой Дмитрия. Но в сборной «трансферов» защитников мало. Вызывали Нойштедтера без клуба, вернули Кутепова, взяли Жирова, а с Турцией сыграли Семенов и Кудряшов. И хотя Федор подчищал за напарниками, именно он допустил ошибку в голевом эпизоде. А Венгрия при стандартах опаснее, чем Турция – надо перестраиваться еще лучше.

И билд-ап нужен. У Семенова точность передач против Турции составляла 78 %. Лучше, чем у Оздоева – брак в тридцать процентов, но речь о неважном продвижении мяча. По точности паса сборная худшая в группе, но это объяснимо. Играют вторым номером – 41 % владения мячом. Слишком много позволяли соперникам, наносят по 9 ударов по чужим воротам, а получают по своим по 13 в среднем. Если Кутепов готов точнее начинать атаки – нужно ставить Илью. С Турцией чаще всех мяча касался Семенов, но крутого выхода в атаку не было, потому соперник и прижал в конце.

Черышев и Ионов не готовы к схватке?

Сегодня появилась информация, что «Краснодар» выполняет установку Мусаева – усиливает заявку россиянами накануне сложного сезона в ЛЧ и РПЛ . Ионов стал целью «быков», клубы ведут переговоры после трансфера Чернова. Для Карпина это потеря, но и сборная может оказаться в ситуации, когда и Черышев, отказавший «Краснодару», и Ионов будут без игровой практики накануне Евро-2020.

Алексей Миранчук пока в роли вингера в сборной не заиграл. Хавбек восстанавливался в Италии, готовится к дебюту в Серии А. Возможно, сегодня логично вспомнить, что Бакаев имеет опыт игры на правом фланге? Ставка на Мостового себя пока не оправдала. Кузяев слева устал очень быстро, а Черышев его не смог продуктивно заменить. Фланги атаки – проблема перед Венгрией. Черчесов провел персональную беседу с Денисом. Быть может, ее результат увидим на поле.

У Оздоева не осталось альтернативы?

У Черчесова есть любимчики, самый яркий пример – Гильерме, который ни под каким соусом не был годами лучшим вратарем страны (даже без учета Акинфеева), однако его упрямо ставили в основу сборной, хотя и молодой Сафонов, и опытный Шунин ждали своего шанса. Оба прямо сейчас лидируют по проценту сэйвов в РПЛ . Да и Беленов был крут в прошлом, и Максименко делал намеки, что пора хотя бы на лавку пригласить.

А в полузащите — свой любимец. И ставка на Оздоева вынужденная. Ни Газинский, ни Фомин после травмы Баринова не могут сыграть именно в опорной зоне. А некогда более атакующий Магомед, хотя и разучился в «Зените» только таскать рояль после появления Барриоса, отбирает мяч лучше, чем другие. Ни Марадишвили, ни Магкеев не успели вызреть. А Газинский не так хорош, как в лучшем сезоне до травмы. Оздоев сыграет с Зобниным в старте, хотя оба набегались на месяц вперед.

Должны сыграть и Бакаев, и Миранчук?

У Венгрии слева по всему флангу игрок атаки Холендер. Это значит, что края поля определят успех, ведь и справа не все в порядке. Следовательно, Жирков и Караваев – ключевые персоны, но только если будет грамотная поддержка. И если команду свяжут с Дзюбой последним пасом. Посмотрите на статистику против Турции. Капитан нанес 5 ударов и создал 2 момента, а весь остальной состав – всего 7 ударов и 8 последних пасов.

Нехватка Головина сказывается на созидательном облике сборной России сильнее всего. Гол Антона Миранчука помог, но не подчеркнул его статус в схеме и стабильность. К сожалению, ни хавбек «Локомотива», ни Бакаев из «Спартака» именно в сборной не показывали класс на длительных отрезках. Потеря Головина значит, что важны созидательные порывы Зобнина – с турками создал гол. Но сегодня, если ушиб брата Антона мешает ему сыграть полноценно, нужна смелая ставка.

Не удивляйтесь, если Бакаев появится с первых минут. Жаль, конечно, что Фернандеса и Джикию — людей с крутым пасом, не вернуть, даже если у них серия отрицательных тестов. Важно понимать, что бывают ложноположительные результаты, тоже будут бить по футбольным командам. Но раз из глубины и фланга нет привычной поддержки, то связующим звеном должен стать плеймейкер. От выбора Черчесова многое зависит. Вынужденная замена Миранчука на Газинкого не помогла, ждем более смелых и удачливых решений.

Важно, что у Венгрии три центральных. Даже жаль, что Черчесов не наиграл схему с двумя форвардами. Как говорит Бьелса: против «3-4-1-2» логично действовать по бразильской модели «4-2-2-2», если не хватает защитников для «3-5-2». Тренер сборной России может поставить Зобнина и Оздоева в линию, использовать Миранчука и Бакаева одновременно на полуфлангах со смещениями на края поля, а еще удивить венгров позицией Ионова – в роли эдакого Азмуна, в паре с Дзюбой в атаке.

Или же вместо Алексея в роли ложного форварда использовать Миранчука, у Антона есть такой опыт в «Локомотиве», и в Будапеште так играл. Это, учитывая усталость футболистов двух команд и схему Венгрии, будет не худшей идеей. Без свежих тактических ходов точно нельзя. Соперник побеждает. И Марко Росси – крепкий специалист, что блестяще отреагировал на провал своей команды в первом тайме против России в Будапеште. Венгры понимают, что могли отыграться с 0:3, сегодня попытаются взять реванш.

А вы можете представить себя тренером сборной России. Зная о потерях – Гильерме, Джикия, Фернандес, Петров, Баринов, Головин, Алексей Миранчук и Смолов вне игры, представьте свой вариант состава на Венгрию. Выбрать оригинальную модель не так просто, как кажется.