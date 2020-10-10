Возможно, последняя битва Месси против Роналду. В Киеве и Будапеште будет много голов

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10 октября 2020, 13:04

Лучшие снайперы в истории Лиги чемпионов встретятся в любопытном квартете «G», с которым знакомит «Соккер.ру».

Группа «G»: «Ювентус», «Барселона», «Динамо» Киев, «Ференцварош»

«Ювентус» (5-е место в клубном рейтинге УЕФА )

Тренер: Андреа Пирло (Италия)

Главные летние потери: уволили Сарри. Пьянич ушел, Джан не прижился, Ругани отправился в аренду. Матюиди и Игуаин ушли в Майами к Бекхэму. Количественно потерь немало, еще и Дуглас Коста ушел в аренду в «Баварию».

Главные летние приобретения: тренер – раз. Артур – два. Игрок хороший, просто в «Барселоне» не раскрыли. А дальше аренды – МакКенни, Кьеза и Мората пришли на время.

Лучший результат в ЛЧ / КЕЧ : победитель — 1984/1985, 1995/96.

Лидеры команды: Кьеллини, Буффон, Бонуччи, Роналду.

Слабые места: неопытность Пирло. «Ювентус» в прошлом сезоне выдохся, не принял стиль Сарри. Как результат – вылет от «Лиона» из ЛЧ . Туринцы мощные, но яркой игры давненько нет.

Сильные стороны: колоссальный опыт, наличие Роналду, который в любом возрасте опасен в ЛЧ . Звездный состав, тренер, что может бесить футболистов меньше, чем Сарри.

Оптимальный состав (5-3-2): Щесны — Куадрадо (Данило), Бонуччи, де Лигт, Кьеллини, Сандро (Фработта) — Артур, Рабьо, Дибала — Мората, Роналду.

Прогноз «Соккер.ру»: «Ювентус» выиграет группу. А вы как думаете? Проверьте талант предсказателя – участвуйте в «Соккер-Мании» по Лиге чемпионов 2020/21.

«Барселона» (3-е место в клубном рейтинге УЕФА )

Тренер: Рональд Куман (Нидерланды)

Главные летние потери: Сетьена не назвать потерей, Месси заставили остаться, Артура сознательно отдали, как и Семеду, Ракитича, Видаля или Тодибо. Потерей можно назвать уход Суареса – замену по позиции не нашли.

Главные летние приобретения: Дест ближе всех к основе. Пьянича брали не под тактику Кумана, а Тринкан пока на правах Фати – впереди большая конкуренция.

Лучший результат в ЛЧ / КЕЧ : пятикратный победитель — 1991/92, 2005/06, 2008/09, 2010/11, 2014/15.

Лидеры команды: Пике, Бускетс, Месси.

Слабые места: конфликт команды и руководства. Частые смены тренеров, нехватка усиления центра защиты и нападения. Непонятное моральное состояние капитана, который тащит «Барселону» годами.

Сильные стороны: «Барселона» — гранд, и время от времени футбол от них будет мощным, как в старые времена. Состав звездный, тренер – новый, а Месси сделает все, чтобы не было еще одного разгрома.

Оптимальный состав (4-2-3-1): тер Штеген — Дест, Пике, Ленгле (Араухо), Альба — Бускетс, де Йонг — Фати, Месси, Коутиньо — Гризманн.

Прогноз «Соккер.ру»: будут шансы на первое место, если настроятся на ЛЧ специально, а Пирло потеряет контроль над «Ювентусом» из-за неопытности. Скорее всего, станут вторыми.

«Динамо» Киев (26-е место в клубном рейтинге УЕФА )

Тренер: Мирча Луческу (Румыния)

Главные летние потери: никого из молодых талантов не отдали. А уход тренера Михайличенко – приобретение. Ушли те, кто не входит в планы Луческу.

Главные летние приобретения: разве что арендованный у «Брайтона» 21-летний румын Балута зажжет. Ну и защитник Забарный из второго состава растет.

Лучший результат в ЛЧ / КЕЧ : три выхода в полуфиналы 1976/77, 1986/87, 1998/99.

Лидеры команды: Цыганков, Сидорчук, Буяльский.

Слабые места: уровень соперников по группе. «Динамо» может играть весело, стало больше порядка при Луческу, но «Барселона» и «Ювентус» сыграют в кошки-мышки с молодыми киевлянами. Зато покажут «товар лицом» — воспитанников школы разных возрастов.

Сильные стороны: Луческу – хитрый, футболисты – талантливые. Жерсон из Люксембурга хорош. Де Пена словно из 80-х по стилю. Миколенко, Попов, Шапаренко, Цыганков, Супряга и Цвиташвили работают на репутацию у скаутов. ЛЧ – их шанс запомниться, как запомнился Алексей Миранчук после игр с «Ювентусом».

Оптимальный состав (4-2-3-1): Бущан – Кендзера, Попов, Миколенко (Забарный), Караваев – Сидорчук, Шапаренко – Жерсон, Буяльский (Цыганков), Де Пена — Супряга.

Прогноз «Соккер.ру»: борьба за третье место в группе, но не обязательно удачная – команда молодая (средний возраст 24.5, основы – еще ниже), Луческу будет сложно их останавливать в неудачные вечера.

«Ференцварош» (135-е место в клубном рейтинге УЕФА )

Тренер: Сергей Ребров (Украина)

Главные летние потери: не теряли никого важного накануне старта в квалификации в ЛЧ (прошли четырех соперников, в том числе, «Селтик» и «Динамо» Загреб).

Главные летние приобретения: потратили деньги на албанского форварда Узуни, вингера Зубкова из «Шахтера», а еще взяли хорошо вам знакомого Роберта Мака, что играл ранее за «Зенит».

Лучший результат в ЛЧ / КЕЧ : два попадания в группу 1995/96 и 2020/21.

Лидеры команды: Ловренчич, Дибус, Блажич, Сомалия, Нгуен.

Слабые места: кроме отставания по составу ото всех соперников и отсутствия опыта, можно выделить эффект неожиданности, которого больше не будет. Все поняли, что у Реброва крепкая команда, в группе начнут ломать.

Сильные стороны: темная лошадка, нулевое давление, приличный тренер, поддержка фанатов – если в Будапеште разрешат зрителей, ведь в УЕФА передали право решать местным властям.

Оптимальный состав (4-3-3): Дибус – Ловренчич, Блажич, Ковачевич, Цивич (Хейстер) – Сомалия, Харатин, Шигер (Исаэль) – Зубков, Узуни, Нгуен (Мак).

Прогноз «Соккер.ру»: могут удивить, став третьими – круто разрушают чужую игру. Но если не хватит глубины состава и класса, то «Ференцварош» разорвут все по очереди.

Фишки группы

- «Барса» — фаворит? Куман сказал, что в теории «Барселона» — сильнейшая в группе, на практике в четырех последних встречах с «Юве» две победы и две ничьи 0:0. Однако ожидается сложное противостояние;

- воспитанник «Шахтера» Ребров, ставший легендой «Динамо», сыграет в ЛЧ против легенды «горняков» Луческу, но уже в качестве тренера киевлян. Переплелись судьбы, у венгров еще и два украинца в составе;

- Ребров в составе «Динамо» играл и против «Ювентуса», и против «Барселоны». Забивал и тем, и другим, только итальянцам проиграл, а «Барселону» разгромил. А Луческу просто часто виделся с «Барселоной» — 7 матчей, 2 победы, 5 поражений;

- Месси встретит Роналду – главная фишка группы. «Барселона» и «Ювентус» за последние пять лет встречаются в третий раз, но учтите – Лионель может через год сменить клуб, а предыдущие свидания Барселоны и Турина ждали по двенадцать лет.