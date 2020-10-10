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Возможно, последняя битва Месси против Роналду. В Киеве и Будапеште будет много голов

10 октября 2020, 13:04
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Лучшие снайперы в истории Лиги чемпионов встретятся в любопытном квартете «G», с которым знакомит «Соккер.ру».

Группа «G»: «Ювентус», «Барселона», «Динамо» Киев, «Ференцварош»

«Ювентус» (5-е место в клубном рейтинге УЕФА)

Тренер: Андреа Пирло (Италия)

Главные летние потери: уволили Сарри. Пьянич ушел, Джан не прижился, Ругани отправился в аренду. Матюиди и Игуаин ушли в Майами к Бекхэму. Количественно потерь немало, еще и Дуглас Коста ушел в аренду в «Баварию».

Главные летние приобретения: тренер – раз. Артур – два. Игрок хороший, просто в «Барселоне» не раскрыли. А дальше аренды – МакКенни, Кьеза и Мората пришли на время.

Лучший результат в ЛЧ/КЕЧ: победитель — 1984/1985, 1995/96.

Лидеры команды: Кьеллини, Буффон, Бонуччи, Роналду.

Слабые места: неопытность Пирло. «Ювентус» в прошлом сезоне выдохся, не принял стиль Сарри. Как результат – вылет от «Лиона» из ЛЧ. Туринцы мощные, но яркой игры давненько нет.

Сильные стороны: колоссальный опыт, наличие Роналду, который в любом возрасте опасен в ЛЧ. Звездный состав, тренер, что может бесить футболистов меньше, чем Сарри.

Оптимальный состав (5-3-2): Щесны — Куадрадо (Данило), Бонуччи, де Лигт, Кьеллини, Сандро (Фработта) — Артур, Рабьо, Дибала — Мората, Роналду.

Прогноз «Соккер.ру»: «Ювентус» выиграет группу. А вы как думаете? Проверьте талант предсказателя – участвуйте в «Соккер-Мании» по Лиге чемпионов 2020/21.

«Барселона» (3-е место в клубном рейтинге УЕФА)

Тренер: Рональд Куман (Нидерланды)

Главные летние потери: Сетьена не назвать потерей, Месси заставили остаться, Артура сознательно отдали, как и Семеду, Ракитича, Видаля или Тодибо. Потерей можно назвать уход Суареса – замену по позиции не нашли.

Главные летние приобретения: Дест ближе всех к основе. Пьянича брали не под тактику Кумана, а Тринкан пока на правах Фати – впереди большая конкуренция.

Лучший результат в ЛЧ/КЕЧ: пятикратный победитель — 1991/92, 2005/06, 2008/09, 2010/11, 2014/15.

Лидеры команды: Пике, Бускетс, Месси.

Слабые места: конфликт команды и руководства. Частые смены тренеров, нехватка усиления центра защиты и нападения. Непонятное моральное состояние капитана, который тащит «Барселону» годами.

Сильные стороны: «Барселона» — гранд, и время от времени футбол от них будет мощным, как в старые времена. Состав звездный, тренер – новый, а Месси сделает все, чтобы не было еще одного разгрома.

Оптимальный состав (4-2-3-1): тер Штеген — Дест, Пике, Ленгле (Араухо), Альба — Бускетс, де Йонг — Фати, Месси, Коутиньо — Гризманн.

Прогноз «Соккер.ру»: будут шансы на первое место, если настроятся на ЛЧ специально, а Пирло потеряет контроль над «Ювентусом» из-за неопытности. Скорее всего, станут вторыми.

«Динамо» Киев (26-е место в клубном рейтинге УЕФА)

Тренер: Мирча Луческу (Румыния)

Главные летние потери: никого из молодых талантов не отдали. А уход тренера Михайличенко – приобретение. Ушли те, кто не входит в планы Луческу.

Главные летние приобретения: разве что арендованный у «Брайтона» 21-летний румын Балута зажжет. Ну и защитник Забарный из второго состава растет.

Лучший результат в ЛЧ/КЕЧ: три выхода в полуфиналы 1976/77, 1986/87, 1998/99.

Лидеры команды: Цыганков, Сидорчук, Буяльский.

Слабые места: уровень соперников по группе. «Динамо» может играть весело, стало больше порядка при Луческу, но «Барселона» и «Ювентус» сыграют в кошки-мышки с молодыми киевлянами. Зато покажут «товар лицом» — воспитанников школы разных возрастов.

Сильные стороны: Луческу – хитрый, футболисты – талантливые. Жерсон из Люксембурга хорош. Де Пена словно из 80-х по стилю. Миколенко, Попов, Шапаренко, Цыганков, Супряга и Цвиташвили работают на репутацию у скаутов. ЛЧ – их шанс запомниться, как запомнился Алексей Миранчук после игр с «Ювентусом».

Оптимальный состав (4-2-3-1): Бущан – Кендзера, Попов, Миколенко (Забарный), Караваев – Сидорчук, Шапаренко – Жерсон, Буяльский (Цыганков), Де Пена — Супряга.

Прогноз «Соккер.ру»: борьба за третье место в группе, но не обязательно удачная – команда молодая (средний возраст 24.5, основы – еще ниже), Луческу будет сложно их останавливать в неудачные вечера.

«Ференцварош» (135-е место в клубном рейтинге УЕФА)

Тренер: Сергей Ребров (Украина)

Главные летние потери: не теряли никого важного накануне старта в квалификации в ЛЧ (прошли четырех соперников, в том числе, «Селтик» и «Динамо» Загреб).

Главные летние приобретения: потратили деньги на албанского форварда Узуни, вингера Зубкова из «Шахтера», а еще взяли хорошо вам знакомого Роберта Мака, что играл ранее за «Зенит».

Лучший результат в ЛЧ/КЕЧ: два попадания в группу 1995/96 и 2020/21.

Лидеры команды: Ловренчич, Дибус, Блажич, Сомалия, Нгуен.

Слабые места: кроме отставания по составу ото всех соперников и отсутствия опыта, можно выделить эффект неожиданности, которого больше не будет. Все поняли, что у Реброва крепкая команда, в группе начнут ломать.

Сильные стороны: темная лошадка, нулевое давление, приличный тренер, поддержка фанатов – если в Будапеште разрешат зрителей, ведь в УЕФА передали право решать местным властям.

Оптимальный состав (4-3-3): Дибус – Ловренчич, Блажич, Ковачевич, Цивич (Хейстер) – Сомалия, Харатин, Шигер (Исаэль) – Зубков, Узуни, Нгуен (Мак).

Прогноз «Соккер.ру»: могут удивить, став третьими – круто разрушают чужую игру. Но если не хватит глубины состава и класса, то «Ференцварош» разорвут все по очереди.

Фишки группы

- «Барса» — фаворит? Куман сказал, что в теории «Барселона» — сильнейшая в группе, на практике в четырех последних встречах с «Юве» две победы и две ничьи 0:0. Однако ожидается сложное противостояние;

- воспитанник «Шахтера» Ребров, ставший легендой «Динамо», сыграет в ЛЧ против легенды «горняков» Луческу, но уже в качестве тренера киевлян. Переплелись судьбы, у венгров еще и два украинца в составе;

- Ребров в составе «Динамо» играл и против «Ювентуса», и против «Барселоны». Забивал и тем, и другим, только итальянцам проиграл, а «Барселону» разгромил. А Луческу просто часто виделся с «Барселоной» — 7 матчей, 2 победы, 5 поражений;

- Месси встретит Роналду – главная фишка группы. «Барселона» и «Ювентус» за последние пять лет встречаются в третий раз, но учтите – Лионель может через год сменить клуб, а предыдущие свидания Барселоны и Турина ждали по двенадцать лет.

Не играя в одной лиге, легенды редко могут сравнить себя с глазу на глаз, возможно, даже сыграют в последний раз. Роналду по голам в ЛЧ ведет – 130:115, но сыграл больше матчей. А кто будет ярче осенью – узнаем в матчах «Ювентуса» и «Барселоны».

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DEIVID 2
DEIVID 2 ответ Lucky luciano (раскрыть)
11 октября в 18:54
Ну так воспользуйся им.
Lucky luciano
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11 октября в 16:37
я знаю хорошего офтальмолога
DEIVID 2
DEIVID 2 ответ Lucky luciano (раскрыть)
11 октября в 15:03, ред.
Очень смешно. Ни захвата за футболку, ни подножки. Ещё возьми и мнение Черданцева или Нобеля выложи.

Слава Богу, что в настоящем мужском футболе за такое пенальти не ставятся.
Lucky luciano
Lucky luciano ответ DEIVID 2 (раскрыть)
11 октября в 14:50
ну с экспертом уже давно все понятно
DEIVID 2
DEIVID 2
11 октября в 12:21
По мне, Интер - Реал будет интереснее. А здесь думаю будет тягомотина, унылые, блеклые матчи в исполнении обоих клубов.
DEIVID 2
DEIVID 2 ответ Lucky luciano (раскрыть)
11 октября в 12:19
Чистейший нырок Погба.
112910415
112910415
10 октября в 22:22
интерес будет большущий
Lucky luciano
Lucky luciano ответ Знатно Обкаталонились (комментарий удален) (раскрыть)
10 октября в 18:41
    Lucky luciano
    Lucky luciano ответ Sandvikens AIK (раскрыть)
    10 октября в 18:40
    там двумя руками Погба завалил и в футболе нет такого понятия как двухметровый или пяти при постановке пенальти...и качок Погба уже смешно звучит,особенно в том возрасте
    Sandvikens AIK
    Sandvikens AIK ответ Lucky luciano (раскрыть)
    10 октября в 17:06
    Не даются как раз пенальти на Погба. Двухметровый качок упал от того, что Алвес его по спине погладил, при этом сам же бразильца и держал. Такое только в сериале для Юве ставят.
    Lucky luciano
    Lucky luciano
    10 октября в 17:04
    Qatar Airway
    можешь писать все что хочешь,но писать сюда товарняки в Америке это сильно хааха по факту одна победа каталонцев в ничего не значащем матче в группе 3-0
    Lucky luciano
    Lucky luciano ответ Sandvikens AIK (раскрыть)
    10 октября в 17:02
    при счете 1-1 он не поставил железный пенальти на Погба,а на Лихштайнере такие пенальти не даются в финале лч
    Qatar Airways
    Qatar Airways
    10 октября в 16:27
    Я понимаю, что туринские фанаты отличаются от остальных и могут даже не знать историю игр своего клуба, это не самое страшное, чего они не могут.
    Поэтому публикую даты последних четырёх игр Барселоны и Ювентуса.
    22.11.2017 Ювентус-Барселона 0-0
    12.09.2017 Барселона-Ювентус 3-0
    22.07.2017 Ювентус-Барселона 1-2
    19.04.2017 Барселона-Ювентус 0-0
    П.С. Просьбы к туринцам не писать мне - если что-то не знаете, то учите, читайте, узнавайте...
    Gelious
    Gelious
    10 октября в 16:12
    Да ладно вам, какое еще противостояние. Групповой этап просто. Еще и без зрителей.
    Sandvikens AIK
    Sandvikens AIK ответ Lucky luciano (раскрыть)
    10 октября в 15:20
    Ну да. Чакыр как мог тащил старушку, но она не смогла. Даже пенальти не поставил за гандбол Лихштайнера.
    Sandvikens AIK
    Sandvikens AIK
    10 октября в 15:18
    Месси снова заставит Роналду рыдать прямо на поле.
    Lucky luciano
    Lucky luciano
    10 октября в 14:59
    катар эйрлайнс
    никому не интересны ничего не значащие матчи в группе...по факту две последние встречи в влэйоффе каталонцы слили...одну с разгромом не забив ни одного мяча,а вторую играя в большинстве проиграли на камп ноу...единственная важная победа это скандальный финал в 2015 году где Ювентус должен был выигрывать,но чакыр сделал свое дело
    VAN ARM
    VAN ARM
    10 октября в 14:38
    это уже не так интересно как 10 лет назад))
    Неугасающий Стрыйко
    Неугасающий Стрыйко
    10 октября в 14:26
    И слава Богу. Надоела эта распиаренная парочка.
    Qatar Airways
    Qatar Airways
    10 октября в 13:48
    ...на практике в четырех последних встречах с «Юве» по одной победе и две ничьи 0:0...

    Соккер, на самом деле, в четырёх последних встречах две победы Барселоны (3-0, 2-1) и две ничьи (по нолям), с всего одним забитым мячом туринцев во всех четырёх встречах. Барселона безоговорочный фаворит группы, а за второе место ещё и Киев может побороться, чем чёрт не шутит.
    dimagas2
    dimagas2
    10 октября в 13:41
      Q-J-G
      Q-J-G
      10 октября в 13:27
      Похоже, что вопрос к чьей группе в ЛЧ будет приковано максимальное внимание фанатов и обычных болельщиков футбола, вопрос, который не требует ответа...

      Противостояние, которое мы наблюдали на протяжении скольких лет в Примере, и на которое уж больше не надеялись, мы снова увидим, и не просто увидим... А будем наблюдать за этим событием, в одном из главных футбольных турниров!

      Но и это ещё не всё, если говорить о интересе к этой группе в ЛЧ.
      Несомненно, огромный интерес болельщиков футбола будет прикован к этой группе ещё и потому, что и в Ювентусе, и Барселоне новые главные тренеры...

      С нетерпение ожидаем матчи группового турнира ЛЧ, и пусть победит сильнейший!
      ЮГ РОССИИ
      ЮГ РОССИИ
      10 октября в 13:23
      Всё когда нибудь проходит
      Q-J-G
      Q-J-G
      10 октября в 13:06
      Вполне возможно, что возможно и последняя...
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