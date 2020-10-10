Возможно, последняя битва Месси против Роналду. В Киеве и Будапеште будет много голов

Лучшие снайперы в истории Лиги чемпионов встретятся в любопытном квартете «G», с которым знакомит «Соккер.ру».
Группа «G»: «Ювентус», «Барселона», «Динамо» Киев, «Ференцварош»
«Ювентус» (5-е место в клубном рейтинге УЕФА)
Тренер: Андреа Пирло (Италия)
Главные летние потери: уволили Сарри. Пьянич ушел, Джан не прижился, Ругани отправился в аренду. Матюиди и Игуаин ушли в Майами к Бекхэму. Количественно потерь немало, еще и Дуглас Коста ушел в аренду в «Баварию».
Главные летние приобретения: тренер – раз. Артур – два. Игрок хороший, просто в «Барселоне» не раскрыли. А дальше аренды – МакКенни, Кьеза и Мората пришли на время.
Лучший результат в ЛЧ/КЕЧ: победитель — 1984/1985, 1995/96.
Лидеры команды: Кьеллини, Буффон, Бонуччи, Роналду.
Слабые места: неопытность Пирло. «Ювентус» в прошлом сезоне выдохся, не принял стиль Сарри. Как результат – вылет от «Лиона» из ЛЧ. Туринцы мощные, но яркой игры давненько нет.
Сильные стороны: колоссальный опыт, наличие Роналду, который в любом возрасте опасен в ЛЧ. Звездный состав, тренер, что может бесить футболистов меньше, чем Сарри.
Оптимальный состав (5-3-2): Щесны — Куадрадо (Данило), Бонуччи, де Лигт, Кьеллини, Сандро (Фработта) — Артур, Рабьо, Дибала — Мората, Роналду.
Прогноз «Соккер.ру»: «Ювентус» выиграет группу. А вы как думаете? Проверьте талант предсказателя – участвуйте в «Соккер-Мании» по Лиге чемпионов 2020/21.
«Барселона» (3-е место в клубном рейтинге УЕФА)
Тренер: Рональд Куман (Нидерланды)
Главные летние потери: Сетьена не назвать потерей, Месси заставили остаться, Артура сознательно отдали, как и Семеду, Ракитича, Видаля или Тодибо. Потерей можно назвать уход Суареса – замену по позиции не нашли.
Главные летние приобретения: Дест ближе всех к основе. Пьянича брали не под тактику Кумана, а Тринкан пока на правах Фати – впереди большая конкуренция.
Лучший результат в ЛЧ/КЕЧ: пятикратный победитель — 1991/92, 2005/06, 2008/09, 2010/11, 2014/15.
Лидеры команды: Пике, Бускетс, Месси.
Слабые места: конфликт команды и руководства. Частые смены тренеров, нехватка усиления центра защиты и нападения. Непонятное моральное состояние капитана, который тащит «Барселону» годами.
Сильные стороны: «Барселона» — гранд, и время от времени футбол от них будет мощным, как в старые времена. Состав звездный, тренер – новый, а Месси сделает все, чтобы не было еще одного разгрома.
Оптимальный состав (4-2-3-1): тер Штеген — Дест, Пике, Ленгле (Араухо), Альба — Бускетс, де Йонг — Фати, Месси, Коутиньо — Гризманн.
Прогноз «Соккер.ру»: будут шансы на первое место, если настроятся на ЛЧ специально, а Пирло потеряет контроль над «Ювентусом» из-за неопытности. Скорее всего, станут вторыми.
«Динамо» Киев (26-е место в клубном рейтинге УЕФА)
Тренер: Мирча Луческу (Румыния)
Главные летние потери: никого из молодых талантов не отдали. А уход тренера Михайличенко – приобретение. Ушли те, кто не входит в планы Луческу.
Главные летние приобретения: разве что арендованный у «Брайтона» 21-летний румын Балута зажжет. Ну и защитник Забарный из второго состава растет.
Лучший результат в ЛЧ/КЕЧ: три выхода в полуфиналы 1976/77, 1986/87, 1998/99.
Лидеры команды: Цыганков, Сидорчук, Буяльский.
Слабые места: уровень соперников по группе. «Динамо» может играть весело, стало больше порядка при Луческу, но «Барселона» и «Ювентус» сыграют в кошки-мышки с молодыми киевлянами. Зато покажут «товар лицом» — воспитанников школы разных возрастов.
Сильные стороны: Луческу – хитрый, футболисты – талантливые. Жерсон из Люксембурга хорош. Де Пена словно из 80-х по стилю. Миколенко, Попов, Шапаренко, Цыганков, Супряга и Цвиташвили работают на репутацию у скаутов. ЛЧ – их шанс запомниться, как запомнился Алексей Миранчук после игр с «Ювентусом».
Оптимальный состав (4-2-3-1): Бущан – Кендзера, Попов, Миколенко (Забарный), Караваев – Сидорчук, Шапаренко – Жерсон, Буяльский (Цыганков), Де Пена — Супряга.
Прогноз «Соккер.ру»: борьба за третье место в группе, но не обязательно удачная – команда молодая (средний возраст 24.5, основы – еще ниже), Луческу будет сложно их останавливать в неудачные вечера.
«Ференцварош» (135-е место в клубном рейтинге УЕФА)
Тренер: Сергей Ребров (Украина)
Главные летние потери: не теряли никого важного накануне старта в квалификации в ЛЧ (прошли четырех соперников, в том числе, «Селтик» и «Динамо» Загреб).
Главные летние приобретения: потратили деньги на албанского форварда Узуни, вингера Зубкова из «Шахтера», а еще взяли хорошо вам знакомого Роберта Мака, что играл ранее за «Зенит».
Лучший результат в ЛЧ/КЕЧ: два попадания в группу 1995/96 и 2020/21.
Лидеры команды: Ловренчич, Дибус, Блажич, Сомалия, Нгуен.
Слабые места: кроме отставания по составу ото всех соперников и отсутствия опыта, можно выделить эффект неожиданности, которого больше не будет. Все поняли, что у Реброва крепкая команда, в группе начнут ломать.
Сильные стороны: темная лошадка, нулевое давление, приличный тренер, поддержка фанатов – если в Будапеште разрешат зрителей, ведь в УЕФА передали право решать местным властям.
Оптимальный состав (4-3-3): Дибус – Ловренчич, Блажич, Ковачевич, Цивич (Хейстер) – Сомалия, Харатин, Шигер (Исаэль) – Зубков, Узуни, Нгуен (Мак).
Прогноз «Соккер.ру»: могут удивить, став третьими – круто разрушают чужую игру. Но если не хватит глубины состава и класса, то «Ференцварош» разорвут все по очереди.
Фишки группы
- «Барса» — фаворит? Куман сказал, что в теории «Барселона» — сильнейшая в группе, на практике в четырех последних встречах с «Юве» две победы и две ничьи 0:0. Однако ожидается сложное противостояние;
- воспитанник «Шахтера» Ребров, ставший легендой «Динамо», сыграет в ЛЧ против легенды «горняков» Луческу, но уже в качестве тренера киевлян. Переплелись судьбы, у венгров еще и два украинца в составе;
- Ребров в составе «Динамо» играл и против «Ювентуса», и против «Барселоны». Забивал и тем, и другим, только итальянцам проиграл, а «Барселону» разгромил. А Луческу просто часто виделся с «Барселоной» — 7 матчей, 2 победы, 5 поражений;
- Месси встретит Роналду – главная фишка группы. «Барселона» и «Ювентус» за последние пять лет встречаются в третий раз, но учтите – Лионель может через год сменить клуб, а предыдущие свидания Барселоны и Турина ждали по двенадцать лет.
Не играя в одной лиге, легенды редко могут сравнить себя с глазу на глаз, возможно, даже сыграют в последний раз. Роналду по голам в ЛЧ ведет – 130:115, но сыграл больше матчей. А кто будет ярче осенью – узнаем в матчах «Ювентуса» и «Барселоны».
Противостояние, которое мы наблюдали на протяжении скольких лет в Примере, и на которое уж больше не надеялись, мы снова увидим, и не просто увидим... А будем наблюдать за этим событием, в одном из главных футбольных турниров!
Но и это ещё не всё, если говорить о интересе к этой группе в ЛЧ.
Несомненно, огромный интерес болельщиков футбола будет прикован к этой группе ещё и потому, что и в Ювентусе, и Барселоне новые главные тренеры...
С нетерпение ожидаем матчи группового турнира ЛЧ, и пусть победит сильнейший!
Противостояние, которое мы наблюдали на протяжении скольких лет в Примере, и на которое уж больше не надеялись, мы снова увидим, и не просто увидим... А будем наблюдать за этим событием, в одном из главных футбольных турниров!
Но и это ещё не всё, если говорить о интересе к этой группе в ЛЧ.
Несомненно, огромный интерес болельщиков футбола будет прикован к этой группе ещё и потому, что и в Ювентусе, и Барселоне новые главные тренеры...
С нетерпение ожидаем матчи группового турнира ЛЧ, и пусть победит сильнейший!