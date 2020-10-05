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От Яшина до Буффона. «Команда мечты» вместо «Золотого мяча»-2020

вчера, 23:45
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Мальдини Паоло
Мальдини Паоло
Защитник
Яшин Лев
Яшин Лев
Вратарь
Каннаваро Фабио
Каннаваро Фабио
Защитник
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France Football предлагает собрать лучших из лучших за всю футбольную историю. «Соккер.ру» — о том, что из этого может получиться.

Есть избитая фраза, которая произносится очень часто к месту и не очень. Но тут она достаточно хорошо подходит: кризис – это время возможностей. И складывается ощущение, что огромный кризис, который охватил весь мир, ударил по множеству отраслей, включая спорт и футбол, в частности, стал окном возможностей для немалого числа участников рынка, но только не для французов.

Масса грязи и критики вылилась в адрес футбольных властей Франции, которые в панике предпочли досрочно закрыть чемпионат, когда коронавирус только нанес первый удар. Тогда как в других ведущих чемпионатах люди более грамотно взвесили все риски и возможные убытки, сумев довести турниры до логичного завершения, что позволило и болельщикам ощутить себя удовлетворенными, и клубам не потерять огромные деньги из-за простоя. Были во Франции те, кто пытался вразумить спортивных боссов, но их голосов оказалось недостаточно.

К тому же слишком многим ангажированным сторонникам ПСЖ и «Марселя» в верхах французского футбола было выгодно прекратить чемпионат досрочно. А заодно «поставить на место» вечно недовольного и оппонирующего им президента «Лиона» Жана-Мишеля Ола. При этом не так важно для них оказалось, насколько нелепо все эти решения смотрятся со стороны, насколько невыгодно сами принимающие решения выглядят на фоне тех руководителей из других стран, которые реально прорабатывали протоколы безопасности и схемы, как им доиграть сезон.

Французский чиновник думать не любит – его оклад от спонсоров и болельщиков не зависит, поэтому решил от греха подальше просто все закрыть и махнуть на всех рукой – авось выживут. И ладно чиновники, для которых проблемы футбольных клубов и болельщиков оказались второстепенными. (Они могут сколько угодно прикрываться благими намерениями и заботой о здоровье, но в Германии, Англии, Италии и Испании не меньше пекутся об этом и смогли завершить сезоны).

Но на поводу у французского пандемического мракобесия пошел и France Football. Это авторитетное издание уже отличалось некогда очень спорными стратегическими решениями. Чего стоит объединение с премией ФИФА лучшему игроку года. Что резко вызвало вопросы к процедуре выбора лучших и обесценило обе премии, точнее, поставило их под удар критики. Такое обновление явно пришлось не по душе любителям футбола.

И только когда эта волна недовольства отразилась на маркетинговой и финансовой составляющей, France Football одумался и вернул легендарному бренду «Золотой мяч» былой статус, отсоединившись от премии ФИФА. На это ушло несколько лет. Но тяга к неудачным экспериментам продолжает будоражить умы французов. Поэтому вслед за руководством лиги и федерации France Football поспешил заявить, что в 2020 году «Золотой мяч» вручаться не будет.

Еще одно из наиболее диких решений, которое можно было принять. Вероятно, они рассчитывали, что футбол в Европе загнется в 2020-м, но «загнулся» он только в головах французских футбольных функционеров, на которых почему-то решило ориентироваться издание. Опять полетели гнилые яблоки в сторону France Football, который уже не решился идти на попятную, хотя наверняка все там пожалели о ранее принятом решении. Особенно на фоне того, как кризисом воспользовался УЕФА, зарядив свою премию лучшим в этом затишье.

И на нее обратили внимание многие. Так France Football создал себе конкурента сам. И поспорит кто-нибудь с тем, что Роберт Левандовски – лучший в 2020-м? Вряд ли. Но только бравировать он будет не «Золотым мячом», а премией УЕФА, который год не стал вычеркивать так нелепо, словно его и не существовало в футбольном плане.

Вероятно, поэтому судорожная мыслительная работа маркетологов из France Football родила новый проект – «Команда мечты „Золотого мяча“». Да, они вставили известное брендовое словосочетание «Золотой мяч» в свой проект, чтобы его все не пролистали со скучающим видом в ряду прочих разных рейтингов. Цепляет из последних сил своего потенциального почитателя эта умозрительная премия еще и условиями.

France Football обещает сделать все точно так же, как это происходит при выборе лучшего игрока в «Золотом мяче», то есть провести опрос среди тех же специалистов. Вот только имеет ли эта премия смысл вообще? Ведь охват – семь десятков лет. Многие из тех, кто будет оценивать, вообще не видели игру некоторых претендентов.

Другие оказывались настолько разными, жили и играли в настолько разные эпохи, что футбол тогда и сейчас можно считать вообще не одним и тем же видом спорта. Чтобы оценить, насколько перспективны подобные сравнения, давайте взглянем на первых кандидатов, которые предлагает France Football. Кстати, сразу было определено, что «играть» эта «Команда мечты будет по схеме 3-4-3, а кандидаты будут называться постепенно, раз в неделю списками по линиям: вратари и защитники, полузащитники, опорные и атакующие, а также три нападающих – тоже по зонам.

Что, кстати, весьма условно, поскольку и защитники, и нападающие могли играть на разных позициях, и авторы просто могут создавать в некоторых зонах искусственную конкуренцию. Впрочем, и без этих нюансов попробуйте определить для себя фаворитов на примере первого списка (с годами игры).

Вратари: Гордон Бэнкс (1955-1978), Лев Яшин (1950-1970), Тома Нконо (1974-1997), Петер Шмейхель (1981-2003), Джанлуиджи Буффон (1995-2020), Икер Касильяс (1999-2019), Эдвин ван дер Сар (1991-2011), Зепп Майер (1962-1979), Мануэль Нойер (2005-2020), Дино Дзофф (1961-1983).

Правые защитники: Джузеппе Бергоми (1980-1999), Манфред Кальтц (1971-1990), Кафу (1989-2008), Филипп Лам (2002-2017), Карлос Альберто (1963-1981), Вим Сурбиер (1964-1982), Джалма Сантос (1948-1970), Лилиан Тюрам (1991-2008), Клаудио Джентиле (1972-1988), Берти Фогтс (1965-1979).

Центральные защитники: Франко Барези (1978-1997), Бобби Мур (1958-1978), Франц Беккенбауэр (1964-1983), Даниэль Пассарелла (1974-1989), Фабио Каннаваро (1992-2011), Маттиас Заммер (1985-1998), Марсель Десайи (1986-2005), Гаэтано Ширеа (1972-1988), Рональд Куман (1980-1997), Серхио Рамос (2004-2020).

Левые защитники: Андреас Бреме (1980-1998), Руд Крол (1968-1986), Пауль Брайтнер (1970-1983), Паоло Мальдини (1985-2009), Антонио Кабрини (1975-1991), Марсело (2005-2020), Джачинто Факкетти (1961-1978), Нилтон Сантос (1948-1964), Джуниор (1974-1993), Роберто Карлос (1991-2015).

Легко ли вам будет выбирать между Ламом, Тюрамом и Джентиле с Джалмой Сантосом? Или, может, между Нилтоном Сантосом, Марсело и Кролом? Бессмысленна и беспощадна попытка сохранить лицо при поспешном и непродуманном решении.

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h8you
h8you ответ Qatar Airways (раскрыть)
сегодня в 12:45, ред.
согласен Буффон слабый вратарь))
Лучший вратарь первого десятилетия XXI века по версии МФФИИС
Лучший футбольный вратарь года в Италии (Оскар дель Кальчох12): 1999, 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2008, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017
Лучший вратарь мира по версии МФФИИС (5): 2003, 2004, 2006, 2007, 2017
Лучший вратарь Европы по версии УЕФА (3): 2003, 2016, 2017
Лучший вратарь Лиги чемпионов УЕФА (3): 2003, 2006, 2017
Обладатель приза Льва Яшина (Лучший вратарь чемпионата мира): 2006
Ну да и Тольдо за одно не выигранное евро с 1 топ сезоном лучше Буффона,который не хуже сыграл на победном ЧМ и был вторым в номинации на ЗМ хаха
DXTK
DXTK ответ Ruslan3132 (раскрыть)
сегодня в 11:03
Это моя команда плевать я хотел на тактику франц футбола и твое мнение

ваши 3-4-3 я разобью так

4-3-3 будет моя тактика тотального футбола

Дрим тим будет такой
Вр. -Яшин,
Защ - Кафу, Мур, Беккенбауэр Мальдини
пол - Йохан Кройф, АндресИньеста, Марадона
Нап - Лионель Месси, Пеле, Рональдиньо

моя команда ваши команды просто уделает, это все гении футбола.
Ruslan3132
Ruslan3132 ответ DXTK (раскрыть)
сегодня в 10:41
    Ruslan3132
    Ruslan3132
    сегодня в 10:40
    глупая затея лягушатников
    DXTK
    DXTK
    сегодня в 09:33, ред.
    Из списка выбо таков:

    GK - Лев Яшин (СССР,)
    RB - Кафу (Бразилия),
    CB - Бобби Мур (Англия),
    CB - Франк Беккенбауэр (Германия.)
    LB - Паоло Мальдини (Италия)

    Думаю этот выбор верный.
    Андрей Рудаков
    Андрей Рудаков
    сегодня в 09:21, ред.
    Яшин,Кафу,Барези,Мальдини...хотя выбрать неимоверно непросто,кроме Льва Ивановича
    Donetsk_the_BEST
    Donetsk_the_BEST
    сегодня в 09:04
    Столько кандидатов и все достойны, споры будут бесконечны, потому как выбрать лучшего из них невозможно. А так, я за Каса!)
    сын_марка_аврелия
    сын_марка_аврелия ответ h8you (раскрыть)
    сегодня в 04:49
      Gahi
      Gahi
      сегодня в 03:27
      Когда теряешь доверие то приходится выкручиваться чтобы не потерять лицо. Это тот случай когда Франс Футбол решил найти что-то оригинальное для себя, чтобы загладить свое не обдуманное решение, когда отказался вручать Золотой мяч 2020 года лучшему футболисту. Этот выбор что предложили однозначно не может быть объективным чтобы определить лучшего по позициям. Это прежде всего временной отрезок и количество турниров которые проводились,в разное время. Вот взять хотя-бы позицию вратаря Лев Яшин Олимпийский чемпион 1956 года, обладатель Кубка Европы 1960 года,в 1963 году Франс Футбол вручает ему приз Лучшего футболиста Европы "Золотой мяч". Лев Яшин в 2002 году включён в FIFA Dream Team. Лев Яшин включён в список величайших футболистов ХХ века по версии WORID SOCCER. И наконец ФИФА учредила приз имени Яшина "Лучшему вратарю" финальной стадии Чемпионата Мира по футболу. Кто после этого может быть лучшим, только Лев Иванович Яшин. Это только одна позиция, а как быть с остальными? Удачи всем и хорошего настроения.
      Qatar Airways
      Qatar Airways
      сегодня в 02:12
      Буффон хороший вратарь, но этого очень мало чтобы быть в числе лучших из лучших. Ему далеко не только до Дзоффа и Яшина, но даже до почти ровесника Тольдо, который в рамке творил чудеса, пусть и не очень долго по времени.
      Но Яшин, конечно, вне конкуренции. История о надломившемся парне, который рыбалкой вылечил депрессию и выиграл после этого всё что можно, золотыми буквами вписав своё имя в историю футбола.
      Q-J-G
      Q-J-G
      сегодня в 01:36
      Оригиналы, вместо Золотого мяча, команда мечты. И кому это надо, кроме France Football.
      И как определить, кто лучший, когда разное поколение, разная игра, скорости и т.д.
      Вот что значит, когда "чиновники" занимают не "свои" места...
      h8you
      h8you ответ kanuni (раскрыть)
      сегодня в 00:59
      ))не будет там никогда карлоса при Мальдини
      kanuni
      kanuni
      вчера в 23:53
      Лучший левый защитник без сомнений Роберто Карлос, в остальных позициях нет такой ясности.
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