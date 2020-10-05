От Яшина до Буффона. «Команда мечты» вместо «Золотого мяча»-2020

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вчера, 23:45

France Football предлагает собрать лучших из лучших за всю футбольную историю. «Соккер.ру» — о том, что из этого может получиться.

Есть избитая фраза, которая произносится очень часто к месту и не очень. Но тут она достаточно хорошо подходит: кризис – это время возможностей. И складывается ощущение, что огромный кризис, который охватил весь мир, ударил по множеству отраслей, включая спорт и футбол, в частности, стал окном возможностей для немалого числа участников рынка, но только не для французов.

Масса грязи и критики вылилась в адрес футбольных властей Франции, которые в панике предпочли досрочно закрыть чемпионат, когда коронавирус только нанес первый удар. Тогда как в других ведущих чемпионатах люди более грамотно взвесили все риски и возможные убытки, сумев довести турниры до логичного завершения, что позволило и болельщикам ощутить себя удовлетворенными, и клубам не потерять огромные деньги из-за простоя. Были во Франции те, кто пытался вразумить спортивных боссов, но их голосов оказалось недостаточно.

К тому же слишком многим ангажированным сторонникам ПСЖ и «Марселя» в верхах французского футбола было выгодно прекратить чемпионат досрочно. А заодно «поставить на место» вечно недовольного и оппонирующего им президента «Лиона» Жана-Мишеля Ола. При этом не так важно для них оказалось, насколько нелепо все эти решения смотрятся со стороны, насколько невыгодно сами принимающие решения выглядят на фоне тех руководителей из других стран, которые реально прорабатывали протоколы безопасности и схемы, как им доиграть сезон.

Французский чиновник думать не любит – его оклад от спонсоров и болельщиков не зависит, поэтому решил от греха подальше просто все закрыть и махнуть на всех рукой – авось выживут. И ладно чиновники, для которых проблемы футбольных клубов и болельщиков оказались второстепенными. (Они могут сколько угодно прикрываться благими намерениями и заботой о здоровье, но в Германии, Англии, Италии и Испании не меньше пекутся об этом и смогли завершить сезоны).

Но на поводу у французского пандемического мракобесия пошел и France Football. Это авторитетное издание уже отличалось некогда очень спорными стратегическими решениями. Чего стоит объединение с премией ФИФА лучшему игроку года. Что резко вызвало вопросы к процедуре выбора лучших и обесценило обе премии, точнее, поставило их под удар критики. Такое обновление явно пришлось не по душе любителям футбола.

И только когда эта волна недовольства отразилась на маркетинговой и финансовой составляющей, France Football одумался и вернул легендарному бренду «Золотой мяч» былой статус, отсоединившись от премии ФИФА . На это ушло несколько лет. Но тяга к неудачным экспериментам продолжает будоражить умы французов. Поэтому вслед за руководством лиги и федерации France Football поспешил заявить, что в 2020 году «Золотой мяч» вручаться не будет.

Еще одно из наиболее диких решений, которое можно было принять. Вероятно, они рассчитывали, что футбол в Европе загнется в 2020-м, но «загнулся» он только в головах французских футбольных функционеров, на которых почему-то решило ориентироваться издание. Опять полетели гнилые яблоки в сторону France Football, который уже не решился идти на попятную, хотя наверняка все там пожалели о ранее принятом решении. Особенно на фоне того, как кризисом воспользовался УЕФА , зарядив свою премию лучшим в этом затишье.

И на нее обратили внимание многие. Так France Football создал себе конкурента сам. И поспорит кто-нибудь с тем, что Роберт Левандовски – лучший в 2020-м? Вряд ли. Но только бравировать он будет не «Золотым мячом», а премией УЕФА , который год не стал вычеркивать так нелепо, словно его и не существовало в футбольном плане.

Вероятно, поэтому судорожная мыслительная работа маркетологов из France Football родила новый проект – «Команда мечты „Золотого мяча“». Да, они вставили известное брендовое словосочетание «Золотой мяч» в свой проект, чтобы его все не пролистали со скучающим видом в ряду прочих разных рейтингов. Цепляет из последних сил своего потенциального почитателя эта умозрительная премия еще и условиями.

France Football обещает сделать все точно так же, как это происходит при выборе лучшего игрока в «Золотом мяче», то есть провести опрос среди тех же специалистов. Вот только имеет ли эта премия смысл вообще? Ведь охват – семь десятков лет. Многие из тех, кто будет оценивать, вообще не видели игру некоторых претендентов.

Другие оказывались настолько разными, жили и играли в настолько разные эпохи, что футбол тогда и сейчас можно считать вообще не одним и тем же видом спорта. Чтобы оценить, насколько перспективны подобные сравнения, давайте взглянем на первых кандидатов, которые предлагает France Football. Кстати, сразу было определено, что «играть» эта «Команда мечты будет по схеме 3-4-3, а кандидаты будут называться постепенно, раз в неделю списками по линиям: вратари и защитники, полузащитники, опорные и атакующие, а также три нападающих – тоже по зонам.

Что, кстати, весьма условно, поскольку и защитники, и нападающие могли играть на разных позициях, и авторы просто могут создавать в некоторых зонах искусственную конкуренцию. Впрочем, и без этих нюансов попробуйте определить для себя фаворитов на примере первого списка (с годами игры).

Вратари: Гордон Бэнкс (1955-1978), Лев Яшин (1950-1970), Тома Нконо (1974-1997), Петер Шмейхель (1981-2003), Джанлуиджи Буффон (1995-2020), Икер Касильяс (1999-2019), Эдвин ван дер Сар (1991-2011), Зепп Майер (1962-1979), Мануэль Нойер (2005-2020), Дино Дзофф (1961-1983).

Правые защитники: Джузеппе Бергоми (1980-1999), Манфред Кальтц (1971-1990), Кафу (1989-2008), Филипп Лам (2002-2017), Карлос Альберто (1963-1981), Вим Сурбиер (1964-1982), Джалма Сантос (1948-1970), Лилиан Тюрам (1991-2008), Клаудио Джентиле (1972-1988), Берти Фогтс (1965-1979).

Центральные защитники: Франко Барези (1978-1997), Бобби Мур (1958-1978), Франц Беккенбауэр (1964-1983), Даниэль Пассарелла (1974-1989), Фабио Каннаваро (1992-2011), Маттиас Заммер (1985-1998), Марсель Десайи (1986-2005), Гаэтано Ширеа (1972-1988), Рональд Куман (1980-1997), Серхио Рамос (2004-2020).

Левые защитники: Андреас Бреме (1980-1998), Руд Крол (1968-1986), Пауль Брайтнер (1970-1983), Паоло Мальдини (1985-2009), Антонио Кабрини (1975-1991), Марсело (2005-2020), Джачинто Факкетти (1961-1978), Нилтон Сантос (1948-1964), Джуниор (1974-1993), Роберто Карлос (1991-2015).

Легко ли вам будет выбирать между Ламом, Тюрамом и Джентиле с Джалмой Сантосом? Или, может, между Нилтоном Сантосом, Марсело и Кролом? Бессмысленна и беспощадна попытка сохранить лицо при поспешном и непродуманном решении.