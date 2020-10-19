Сборная 11-го тура: Максименко спас «Спартак», Моро сыграл лучший матч за «Динамо»

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вчера, 20:02

Каждый тур дарит имена новых героев, хотя многие из них не первый раз на пьедестале. «Соккер.ру» воздает почести.

Вратарь

(«Спартак»)

Вратари проделали классную работу в 11-м туре. Рыжиков и Песьяков отбили одиннадцатиметровые и победили, сохранив свои ворота в неприкосновенности, Акинфеев и Шунин устроили впечатляющее соревнование в мастерстве в рамках московского дерби, а Максименко снова помог «Спартаку» победить. У Александра 8 сэйвов — лучший результат тура, в первом тайме он раз за разом оставлял «красно-белых» в игре, когда «Химки» с легкостью проламывали оборону без Джикии и Жиго. Но главное спасение Максименко совершил в концовке: на предпоследней минуте основного времени при счете 3:2 грамотно сократил дистанцию и не дал Брайану Идову оформить дубль, а «Спартаку» — упустить три очка.

Защитники

(«Химки»)

Сделай Идову в концовке матча со «Спартаком» счет 3:3, стал бы главным героем всего тура, но Брайан и без этого подвига провел блестящий матч: отдал предголевой пас в первой результативной атаке и забил гол, заострив концовку игры. Идову играл на левой бровке (в символической сборной условно размещаем его справа), успевал и в обороне, и в атаке. Гунько использовал Брайана в тройке центральных защитников, и там нигериец выглядел кошмарно, Черевченко перевел Идову на более привычную фланговую позицию и сразу получил дивиденды.

( ЦСКА )

Возвращение Дивеева в строй придало стройности «армейской» обороне, а сам Игорь с видимой легкостью разобрался с Вячеславым Грулевым, который уже в дебюте матча лишил его напарника, сломав Карпову нос. Помимо качественной игры в обороне, на счету Дивеева гол, который фактически закрыл вопрос об исходе дерби.

Кайо («Краснодар»)

Опорный полузащитник Кайо в «Краснодаре» окончательно переквалифицировался в центрбека, и, стоит признать, в отдельных матчах бразилец играет здорово. Против «Рубина» был как раз удачный матч в исполнении Кайо, который читал комбинации казанцев, ловко вступал в отбор и начинал атаки своей команды. Был назван лучшим игроком матча «Краснодар» — «Рубин».

(«Зенит»)

Сантоса будет очень не хватать в лигочемпионском матче с «Брюгге», который он пропустит из-за удаления в последнем матче прошлого розыгрыша с «Бенфикой». Против «Сочи» Дуглас в очередной раз показал класс, поучаствовав во всех трех голевых атаках «Зенита» самым непосредственным образом. На сегодняшний день лучший левый защитник РПЛ , хотя, как мы знаем, таланты Сантоса не ограничиваются исключительно родной позицией.

Полузащитники

(«Ростов»)

«Ростов» выиграл у «Ахмата» со счетом 3:0, но матч не был таким однозначным, как можно подумать, глядя на счет. У Глебова было много работы в центре поля, где он отлично сыграл позиционно и почти не ошибался в передачах (точность — 94%), а еще принял участие в двух забитых мячах: ассистировал Хашимото в первом тайме и установил окончательный счет за считанные секунды до свистка. Была у Данила и ошибка — сыграл рукой в своей штрафной, «Ахмат» получил право на пенальти, но Песьяков исправил эту оплошность молодого партнера сэйвом.

(«Динамо»)

Хоть и проиграл в составе «Динамо», но хорватский полузащитник провел свой лучший матч за «бело-голубых»: и в центре поля дергал за ниточки, и гол забил. Перспективный парень, который собирается стать лидером полузащиты «Динамо».

(«Краснодар»)

Шведский хавбек выдал не один десяток блеклых матчей за «Краснодар» прежде, чем вышел на проектную мощность. Сейчас никто уже не скажет про Олссона, что он «ни рыба ни мясо»: Кристоффер проделывает большой объем черновой работы в центре поля и быстро принимает решения, когда оказывается с мячом. Да, его гол в ворота «Рубина» был забит с нарушением правил, но это вопрос к арбитрам, сам Олссон сработал мастерски.

( ЦСКА )

Подкупает своей энергичностью и постоянной вовлеченностью в игру, иногда из-за этого переусердствует — нарушил правила на Фомине перед голом Чалова, пару раз забегал в офсайды, не хватало хладнокровия в нескольких эпизодах, но при этом именно Кучаев открыл счет в матче и организовал гол Дивеева, прострелив в штрафную.

(«Арсенал»)

В матче «Арсенал» — «Урал» состоялся третий гол Ломовицкого в 10 матчах текущего сезона и второй победный, причем первый он забил за «Химки» в ворота «Динамо». Играя флангового игрока атаки, Александр не только забил, но и создал парочку острейших моментов для партнеров, при этом практически не терял мячи и отдал 89% точных передач.

Нападающий

(«Спартак»)

У Ларссона гол и «ассист», но швед сделал результативную передачу со стандарта, а забил на добивании после удара Понсе. Если Максименко оставил «Спартак» в игре, то Понсе перевернул ход матча в пользу «красно-белых»: заработал пенальти (на самом деле, два, только первый не поставили), забил сам и поучаствовал в третьей результативной атаке. А ведь после прихода Кокорина казалось, что Эсекель окажется четвертым в очереди спартаковских форвардов, но аргентинец в каждом матче действует исключительно полезно для команды и остается главным страйкером «Спартака».

Тренер

( ЦСКА )

Матчи после международных пауз традиционно тяжело даются командам с большим количеством сборников, но ЦСКА сыграл в дерби уверенно, ярко и эффективно. В первую очередь, это была качественная командная работа, поэтому аплодируем Виктору Ганчаренко, который сумел компенсировать потерю Марио Фернандеса, привел команду к единому знаменателю за считанные часы и зарядил футболистов эмоциями.

Джокер

(«Локомотив»)

Форвард из Кабо-Верде и чемпион России в составе «Спартака» триумфально вернулся в Россию: «Локомотив» больше часа не мог вскрыть оборону «Уфы», а Зе Луишу хватило пары минут после выхода на замену, чтобы подкараулить ошибку Беленова и выкатить пас Крыховяку на пустые ворота. Зе сделал первый шаг в направлении стартового состава, наверняка скоро усадит инертного Эдера в запас.