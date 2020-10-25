Понсе оправдывает прозвище «Танк». Мы недооценивали аргентинца, а он тащит «Спартак»

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сегодня, 16:46

Эсекель поучаствовал в победе над «Краснодаром» и заставил «Соккер.ру» извиниться.

Когда в августе к «Спартаку» присоединился Александр Кокорин, а вскоре стало известно об интересе к Эсекелю Понсе со стороны итальянских клубов, я писал о том, что продажа аргентинца — хорошая идея. С тех пор мнение поменялось, вернее его поменял Понсе своей эффективной игрой. На сегодняшний день Эсекель — главный форвард «Спартака», человек, от которого исходит постоянная угроза чужим воротам. Да, есть еще Джордан Ларссон, но швед постоянно выходит за пределы амплуа нападающего, в то время как Понсе всегда на острие, без устали ищет моменты, прессингует, держит в напряжении вражеских защитников, борется за каждый мяч, доигрывает эпизоды до конца.

Конечно, за два месяца Понсе не превратился в Батистуту или хотя бы в Вагнера Лава, но Эсекель сначала завоевал право выходить в стартовом составе, после чего в каждом матче доказывает, что совершенно справедливо котируется Доменико Тедеско выше Соболева и Кокорина. Это даже не в упрек товарищам-конкурентам, которые достаточно успешно разнообразят игру «Спартака» в атаке, просто неугомонный аргентинец по своим игровым характеристикам идеально подходит на роль центрфорварда конкретно в этой команде. Тут и высокая двигательная активность, и игра на втором этаже, и умение цепляться за мячи, находясь спиной к воротам, и качества стервятника.

Заметьте, что у Эсекеля в каждом матче есть моменты, реализация не всегда на высшем уровне, но если бы еще и реализовывал 90% своих шансов, то играл бы не «Спартаке», а уехал бы в «Барселону» на место Луиса Суареса. Понсе сейчас пожинает плоды своего нетипичного для латиноамериканца трудолюбия, солидную долю его успеха составляет также встроенность в командную игру «Спартака»: аргентинец не обладает каким-то невероятным природным талантом, он скорее функциональный нападающий, но при этом тактически дисциплинированный и обучаемый, как показывает плодотворное сотрудничество с Тедеско. В тренерских командах — а «Спартак» именно таков, разницу часто делают именно такие не звездные, но исключительно прилежные парни вроде Понсе и Зобнина.

О важности аргентинского форварда для «Спартака» можно судить хотя бы по едва ли не траурному настроению в рядах красно-белых болельщиков после кубкового матча с «Енисеем», где Эсекель покинул поле, держась за заднюю поверхность бедра. Наверное, каждый задался вопросом: «Зачем вообще Тедеско тащил ведущего форварда в Красноярск накануне важнейшего матча в РПЛ ?» «Спартак» до последнего держал всех в неведении, но вчера выяснилось, что Понсе удалось избежать травмы: он вышел в стартовом составе на матч с «Краснодаром», забил гол и сделал результативный пас на Виктора Мозеса.

Это третий кряду матч «Спартака», в котором Понсе делает результат: он сравнял счет в концовке встречи с «Зенитом», в прошлом туре заработал пенальти, забил гол и поучаствовал в еще одном взятии ворот «Химок», а в столице Кубани набрал два результативных действия в атаке. Кроме того, в текущем чемпионате Эсекель забивал голы в ворота «Ахмата», «Уфы» и ЦСКА . Всего забил 6 голов и делит второе место в таблице лучших снайперов РПЛ , а если считать только голы с игры и исключить пенальти, то Понсе будет первым наравне с Сердаром Азмуном. Неплохо для парня, которого мы едва не списали со счетов.

Только факты об Эсекеле Понсе:

1. Эсекель Понсе присоединился к «Спартаку» прошлым летом и с тех пор сыграл 46 матчей за «красно-белых», в которых забил 18 голов и сделал 4 ассиста. Понсе — самый результативный футболист «Спартака», если взять за точку отсчета его приход в команду, на втором месте за аналогичный промежуток Джордан Ларссон, забивший 16 мячей, но у шведа есть голы с пенальти, в то время как аргентинец отличался исключительно с игры.

2. В среднем на один гол за «Спартак» у Понсе забивает 0.39 голов за игру и отличается каждые 169 минут. Это даже лучше, чем было у форвардов чемпионского «Спартака» Зе Луиша (0.32 гола за игру и 219 минут на забитый мяч) и Луиса Адриано (0.32 и 241).

3. Забив 18-й гол, Эсекель Понсе вышел на 81-е место в списке лучших бомбардиров «Спартака» за всю историю. Ему осталось забить один гол, чтобы догнать бразильца Алекса, в двух мячах впереди Василий Баранов и Максим Бузникин.

4. Понсе — самый результативный аргентинский футболист в истории «Спартака». Забив в ворота «Краснодара», Эсекель оставил позади своего соотечественника Фернандо Кавенаги (17 голов в 63 матчах).

5. Текущая оценочная стоимость аргентинского форварда на «Трансфермаркте» — 5 миллионов евро, но если он не сбавит обороты, а «Спартак» продолжит побеждать, то еще до конца сезона может удвоить эту виртуальную сумму.

Что говорили футбольные специалисты о Понсе год назад?

Дмитрий Селюк, футбольный агент:

Единственный, у кого из новичков «Спартака» виден класс — это Шюррле. Может, он не совсем готов, хотя он же готовился к сезону, но видно, что футбольный человек. Я думаю, в этом случае «Спартак» взял нормального игрока, а остальные… Понсе — это выброшенные деньги.

Евгений Ловчев, бывший футболист «Спартака» и «Динамо»:

Понсе не использует голевые моменты, да и вообще не обладает достаточным классом. Его приобретение — это ошибка.

Андрей Червиченко, бывший президент «Спартака»: