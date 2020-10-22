«Реал» мог пропустить от «Шахтера» семь голов. У Зидана проблемы перед Эль-Класико

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сегодня, 12:59

Проблемы не только в обороне. «Соккер.ру» напоминает, что старая гвардия отходит, а смена поколений – дело непростое.

Уступали 0:3 резерву «горняков»

Буквально вчера обещали сезон сюрпризов, такие приколы в еврокубках и в топ-5 будут не раз. И «Бавария» пропускала четыре раза, и «Ливерпуль» — семь. Теперь очередь «Реала». Но тут нет параллели с матчем «сливочных» против ЦСКА . Тогда уступили 0:3 в шестом туре, а не в первом, и Солари – не Зидан.

Плюс у «Шахтера» на поле были игроки, что редко попадают в основу. Сильнейших футболистов Каштру не мог выпустить из-за травм и эпидемии коронавируса. Речь суммарно о 13 футболистах. В основе против «Реала» сыграли ребята, которых не все фанаты «Шахтера» узнают в лицо.

Вратарь Трубин в детстве болел за «сливочных», а теперь их победил. Корниенко, создавший первый мяч – тоже дебютант главного еврокубка, как и Бондарь. Дело не только в том, что «Реал» проигрывал 0:3 после первого тайма, но и кому проигрывал. Составу 20-летних, у «Шахтера» было три взрослых игрока.

15 лет «Реал» не переживал подобного

С 2005 года у «сливочных» не было трех пропущенных мячей за тайм в Лиге чемпионов. Пятнадцать лет назад играли против «Лиона», и за «ткачей» забили Карью, Вильтор и Жуниньо. Тогда речь шла о взрослых известных футболистах, а не о воспитанниках академии донецкого «Шахтера» и талантах, которых нашли скауты.

Причем у «Шахтера» было еще минимум четыре момента, чтобы забить «Реалу». Проблемы Зидана в защите широко обсуждались еще после матча с «Кадисом». Тогда уступили 0:1 – тоже дома, но при этом позволили новичку Ла Лиги довести до ударов сразу 14 атак. Резервисты сборной Шевченко и «Шахтера» тоже удивили испанцев.

Украинский клуб не переигрывал «Реал» 21 год, футбольную вечность. Последний раз подобное удавалось в Киеве «Динамо» Лобановского по дороге в полуфинал ЛЧ — 2:0. Кто же мог подумать, что в аналоге матча «Сочи» и «Ростова», когда коронавирус выкосил основу «горняков», счет будет в пользу пострадавших от пандемии стороны?

Без Рамоса нет чемпионского духа

«Реал» ужасен без капитана и вожака. Об этом Зидан знал до матча, как и его футболисты. Где гордость звезд «сливочных», их желание показать, что не только Серхио является человеком со стальной волей? Загадка, ведь без Рамоса на поле проиграли 7 из 8 матчей в Лиге чемпионов.

Статистически это уникальная серия, но хорошо отражает зависимость не только от защитных талантов Серхио – у испанца всякие отрезки бывали, с ним тоже пропускали немало, сколько от его характера и капитанского статуса. Рамос – легенда испанского футбола и «Реала».

Но как быть, если Серхио захочет в ближайшее время завершить карьеру? Перес вряд ли готов к потере, поскольку Варан плох именно в роли лидера, а Милитао – молодой и не совсем стабильный. Это не классически провальная покупка, но на все 50 млн евро бразилец точно не играет. В обороне у Зидана большие дыры.

Причина не только в недооценке

Фавориты думали, что спокойно укатают непонятный состав «Шахтера», который невозможно было изучить. Каштру бросил в бой сочетание игроков, которые между собой не успели сыграться. Уникальный матч в уникальный для футбола год. Надо отдать должное смелому Корниенко, меткому Тете и мудрому Соломону.

Эта тройка вынесла защиту «Реала». Фаворит еще мог отыграться, но вчера VAR справедливо встал на сторону украинцев – когда испанцы сравняли счет, то прямо перед голкипером стоял игрок «сливочных», это нарушение правил. Также нарушением стала игра «Реала» в защите в двух последних матчах.

Вчера Марсело сыграл у своих ворот хуже, чем худший защитник «Спартака» за последние двадцать лет. Возможно, бразильцу пора отдыхать. Но без него, без Модрича (35 лет, контракт до следующего лета), и без реально сильного напарника для Бензема в атаке «Реал» начнет проигрывать чаще. Уже проигрывает, ведь старая гвардия не совсем железная.

Почеттино болеет за «Барселону»

И вчера активно топил за «Шахтер», если хочет в этом году найти новую интересную работу. Маурисио якобы зовут в «Манчестер Юнайтед». К нему присматривался «Ювентус». И «Реал» точно контактировал с аргентинцем, который в «Барселону» не спешил из-за своего прошлого в «Эспаньоле».

Но «Реал» тренировать точно не откажется. И если в отношениях Зидана и Переса появилась новая трещина, то узнаем о решениях после Эль-Класико. Неожиданная интрига накануне и так важного матча. «Сливочным» не привыкать возвращаться, но для рывка нужны деньги и трансферы.

А прямо сейчас важно, чтобы Зидан объяснил футболистам, почему они допускают ошибки, и как этого избежать. Если посчитают, что дуршлаг в защите против «Кадиса» и «Шахтера» — случайность, то Фати и Месси покажут обороне «Реала», где раки зимуют, даже с Рамосом на поле.

Нужен Мбаппе, Азар не тянет вверх

Килиану важна атмосфера и имя тренера «Реала». Перес ведь выдал за Азара 160 млн евро плюс зарплату, а Эден не стал счастливее. Не лидер команды, да и травмирован снова. Важно также, что Йович не тянет – возможно, самый слабый нападающий «Реала» в 21-м веке за большие деньги.

У «сливочных» даже Оуэн и ван Нистелрой максимум не показывали, но там класс не обсуждался. Серб часть ошибок совершает из-за молодости, но остальные – от нехватки концентрации и квалификации. Родриго и Асенсио — не аналог связки Роналду и Бэйла в лучшие времена, Вальверде хорош, но не такой великий.

«Реал» перестает впечатлять оптимальным стартовым составом, ведь ставка по-прежнему на класс ветеранов – Рамоса, Марсело, Крооса, Модрича, Каземиро и Бензема. Как только часть из списка не может сыграть на пределе возможностей – сразу начинаются проблемы. Мбаппе нужен в этом сезоне, но пандемия сорвала переговоры.

В Эль-Класико ставят на осечки врага

Зидан выиграл Примеру, ведь «Барселона» оступалась еще чаще. И уступил в Лиге чемпионов команде, которая не смогла вынести «Лион». Сейчас повторять знакомые всем фокусы и брать трофеи будет сложнее. Надежда перед Эль-Класико на нестабильность «Барселоны» и гордость звезд «Реала».

Пытались обыграть «горняков» без Крооса и Бензема – не получилось. Нужно, чтобы Зинедин сделал выводы — «Шахтер» преподал своевременный урок. Но если нет, у «Реала» будет новый тренер, ведь Миятович прав – давненько не смотрелись настолько невнятно и сумбурно:

Я давно не видел «Реал» в таком плохом состоянии. Это продолжается уже несколько игр. Мадридцы очень плохо стартовали. Это нетипичный год и, возможно, положение еще можно исправить. Но игра «Реала» была плохой, имидж пострадал.

Имидж для таких команд важен, как и нерв трибун (а теперь они пустуют). Создают репутацию машин по сбору побед, а без нее начинаются сбои в матрице. В защите ставка на сэйвы Куртуа. И в атаке, кроме проверенного Бензема и шустрого Винисиуса, тоже мало победителей.

А вот для нейтрального зрителя новости замечательные – субботняя битва «Барселоны» и «Реала» становится еще объемнее и важнее.