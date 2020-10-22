А Гарет-то ненастоящий. Доказываем, что «Тоттенхэм» вернул не того Бэйла

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сегодня, 17:43

«Соккер.ру» решил проанализировать игру скандального форварда «шпор».

Недавно «Тоттенхэм» арендовал форварда Гарета Бэйла у «Реала». Но это уже не тот футболист, которого они продали за гигантские деньги в Мадрид семь лет назад.

Гарет был доминирующей фигурой в «Тоттенхэме» перед переездом в Испанию. Его влияние на клуб возрастало от сезона к сезону, как и количество времени, которое он проводил на поле. После переезда в Испанию игровое время Бэйла снизилось.

С течением времени сократилось не только количество минут на поле, но и его влияние на игру с точки зрения голов и ассистов. В таблице ниже показаны его голы и голевые передачи от сезона к сезону.

Прошлый сезон был худшим для Бэйла (если брать статистику по количеству минут, голов и голевых передач). Гарет забил всего 2 гола и отдал две голевые передачи, но отметим, что и времени на поле у него было мало.

На рисунке ниже это отчетливо заметно. Футболист участвовал максимум в четырех играх подряд!

Травмы и недостаток доверия со стороны тренера Зинедина Зидана создали игрока, которому действительно больше нравился гольф, чем футбол. Там он мог хотя бы играть…

Почему же так случилось? Разумеется, что крайне важна физическая форма игрока, но это не единственная причина, по которой валлиец добился значительного регресса.

Дриблинг – визитная карточка Бэйла. В 2010 году он в одиночку разорвал «Интер», в тот день левый фланг «Уайт Харт Лейн» принадлежал только ему. Но сейчас форвард уже не способен обыгрывать соперников на таком же уровне.

На приведенном ниже графике показано, сколько раз Бэйл пытался пойти в обводку.

Тенденция довольно выраженная — валлиец стал увереннее владеть мячом в позднем подростковом возрасте и достиг своего пика в 21 год, делая 6,2 обводок в среднем за матч. После 25 лет Бэйл становится только хуже по этому показателю.

Та же самая последовательность еще более очевидна, если взглянуть на среднее количество его голов.

Бэйл был топ-бомбардиром в начале своей карьеры в «Мадриде», забивая примерно один гол каждые 90 минут в сезоне-2015/16, но за последние пару лет он стал менее результативным.

На основе этих данных трудно понять истинную причину такой игры. Виноваты травмы и Зидан? Или Бэйл просто постарел?

Бэйл никогда не забивал менее 0,4 гола в среднем за матч в Мадриде, что является очень приличным показателем для нападающего. В АПЛ он бы входил в список лучших бомбардиров лиги с такой статистикой.

Теперь футболист вернулся в Лондон, где ему гораздо комфортнее. Вернется ли он на прежний уровень?

Есть некоторые детали игры Бэйла, которые дают надежду на то, что его камбэк в «Тоттенхэм» может стать успешным. Вот его тепловая карта ударов в последнем сезоне на «Уайт Харт Лейн» перед переездом в Испанию, в котором он забил в общей сложности 21 гол.

Заметно, что форвард часто бил из-за пределов штрафной. У него много голов с дальней дистанции (9), а ведь это до сих пор является рекордом АПЛ за сезон.

Стоит отметить, что Бэйл довольно часто бил по воротам, причем довольно часто бил мимо. Гарет 165 раз пытался забить (5,1 в среднем за матч). Это второй показатель для игроков «шпор» за последние 10 сезонов, больше только у Харри Кейна (5,3) в сезоне 2017/18.

xG (вероятность забить гол) у Бэйла в «Тоттенхэме» в среднем составлял 0,08 за матч. Немного? Да, если сравнивать с Харри Кейном, Хын-Мин Соном, Лукасом Моурой и Деле Алли (по 0,10) в прошлом сезоне. Но не стоит забывать, что «шпоры» при Моуриньо играют не так активно в нападении, как это было при Почеттино. У Андроса Таусенда в сезоне 2013/14 xG был 0,04! Разумеется, что если атак будет меньше, то и каждая возможность забить будет на вес золота.

Однако Бэйл после переезда в Испанию стал чаще бить по воротам с близкого расстояния, но склонность к дальним ударам у валлийца осталась. Впрочем, за последние два сезона в Примере он ударил из-за пределов штрафной 45 раз, но голами не отметился.

Хорошая новость заключается в том, что у Бэйла осталась стартовая скорость. Он продолжает использовать «лайфхак» Роббена – сорваться с левого фланга в центр, а затем мощно пробить с левой ноги. Он пытался провернуть этот трюк в своем последнем матче за «Реал» — в июне против «Мальорки». Что-то похожее нападающий делал в сезоне 2013/14, тогда пострадали «Вест Бромвич», «Саутгемптон» и «Сандерленд».

Ниже сравниваем карту касаний мяча Бэйлом в сезонах 2012/13 и 2019/20.

Синим выделены те участки поля, где валлиец стал делать больше касаний после переезда в Мадрид. Красным – наоборот.

В «Тоттенхэме» Бэйл мог свободно играть там, где ему нравилось. Он мог перемещаться практически по всему полю.

Однако в «Реале» для него была заготовлена определенно другая роль. Он стал чаще играть на правом фланге и гораздо реже смещаться в центр, хотя все равно касался мяча в среднем 4,2 раза за матч в штрафной.

Иногда он пытался прорваться за спины защитникам – валлиец дважды пытался это сделать в январском матче с «Хетафе». Поскольку Харри Кейн все чаще проигрывает забеги против оппонентов, а иногда и сам старается отдать длинный пас, то эта способность Бэйла может пригодиться «шпорам». Скорость валлийца может стать оружием «Тоттенхэма» при контратаках.

Спустя семь лет изменился не только Бэйл, но и «Тоттенхэм». У клуба теперь новый стадион, который считается одним из лучших в мире. Командой руководит «особенный» тренер, а лондонцы теперь способны подписывать звездных новичков. Чего ждать фанатам «шпор»? Только время способно ответить на этот вопрос.

С учетом того, что Жозе Моуриньо довольно часто использует контратаки, то Бэйл может вновь порадовать фанатов. Однако вряд ли он сможет вернуться на свой прежний уровень.