Боятся высокого прессинга и ставят на дальние удары. У сборной России агрессивный соперник

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11 октября 2020, 19:00

Ждем важный матч, и «Соккер.ру» помогает разобраться, как обыграть Шенола Гюнеша.

У Турции большие проблемы в «зоне 14»

Для удобства объяснений футбольное поле разделяют на 18 равных зон, каждую половину на девять частей. Получается три трети по два ряда (отсюда отсылки к третям при объяснении тактики), также привычно два фланга, один блок в центре. Гвардиола делит чуть сложнее – полуфланги добавляет, но суть не меняется.

И если начинать считать от левого фланга своих ворот, то «зона 14» — место перед чужой штрафной:

Легендарный клочок поля, очень важно его контролировать. Даже акцент на фланги в последнее время – дошло до персональных тренеров по аутам, не мешает плеймейкерам разных амплуа искать себе место для паса или приема мяча именно перед штрафной площадью.

И хорошие новости – Турция там ошибается постоянно. У них в центре два человека, и один из них — Озан Туфан из «Фенербахче». Эдакий Нобоа по формату. Крепкий парень, иногда кажется, что с лишним весом в районе талии. Но обороняется хуже, чем атакует. Идеально прикрыть опорную зону в схеме «4-2-3-1» турки не могут. Этим пользовались и сербы, и венгры, и немцы:

Фланги Турции – слабое звено при обороне

Шенол Гюнеш может набрать крутых центральных защитников на два состава, но на краях поля играть у него некому. Демирал хоть и подписал в прошлом году контракт с самим «Ювентусом», даже близко не является игроком основы в Турине. У парня есть опыт работы правым защитником, но при росте выше 190 сантиметров сложно быть невероятно быстрым и техничным.

А второй выбор Гюнеша еще слабее по классу, поэтому соперник сборной России закономерно использует низкий блок – агрессивного высокого прессинга у Турции нет. Им сложно не совершать позиционные ошибки, если приходится выходить на рискованные перехваты. Зато немцы четко показали Черчесову и его подопечным – достаточно активной игры флангами и смещений на полуфланги – моменты создаются легко и часто.

Впрочем, и в матче Турции и Венгрии выделялись как раз Холендер – играл левого инсайда, и Собослаи – плеймейкер с широким диапазоном действий. Отсюда отсылка к важности сегодня Бакаева или Антона Миранчука – одного из них тренеры поставят для работы под Дзюбой по схеме, и разговор об определении правильного левого вингера. Если Черышев готов рвать и метать, как любит в сборной – сделают Турции неприятный подарок, как и предыдущие соперники:

Гюнеш делает ставку на количество ударов

Плохо, что Черчесов зафиксировал перемены в функциональном состоянии соперника – Турция разбегалась, в первых турах Лиги Наций были медленнее. Но не забывайте, что это не Сан-Марино, а участник Евро. Именно в матче команды Гюнеша против Италии увидим открытие чемпионата континента в следующем году. А пока видим, как Турция не могла реализовать моменты против Сербии и Венгрии, хотя успешно сыграла с немцами в атаке.

Но важно отметить эксперименты Лева и его нежелание наживать себе миллионы врагов – Германия лояльно относится к Турции и туркам, ведь их в европейской стране миллионы. Поэтому это был матч в стиле России против Беларуси – ничья 3:3 никого бы тоже не удивила, как и победа фаворита 3:2. Но отмечаем, что у сборной Турции идут удары – Озан Туфан забил очень красивый мяч, а против Венгрии и Сербии собрали 24 попытки в двух матчах.

Турция в атаке круче, чем хотелось бы, хотя отмечаем проблемы с центральным форвардом. Энес Унал в этом году наиграл на приглашение в «Хетафе», но пока на счету 23-летнего нападающего всего 57 минут в Ла Лиге и только выходы на замены. Это в «Твенте» у него был сезон с 18 голами. После переезда в Испанию результативность заметно упала – максимум собирал по 6 голов в «Вальядолиде». Важно не упускать Унала, но и учитывать специфику соперника – опасность может прийти после дальних ударов, у Турции их 16 после двух матчей Лиги Наций.

Ключевая разница между Россией и Турцией – реализация

Нельзя до матча утверждать, что турки слабее играют в футбол, поскольку легенда РПЛ и «Рубина» Гекдениз Карадениз все верно подметил, прекрасно зная уровень футболистов команды Черчесова и Гюнеша:

На мой взгляд, Россия более дисциплинированная и тактически организованная команда. А у Турции более талантливые игроки. Если ваша сборная сыграет невнимательно или несерьезно отнесется к предстоящему матчу, то Турция может победить или хотя бы добыть ничью.

О разнице в дисциплине и следованию тактики говорил также Гюнеш. А вот талантливость турецких игроков видна по списку клубов, где играют – «Лилль», «Лестер», «Сельта», «Штутгарт», «Милан», «Вольфсбург», «Хетафе» и «Эвертон». Тут нет чемпионов из топ-5, но есть очень крепкие команды с умением замечать таланты. Хотя Карадениз мог бы и продолжить свою мысль – не всегда одаренные футбольные турки стабильные.

Возьмите того же Чалханоглу. Это как второй Озил, только без музея с трофеями и без ассистов в составе «Реала». Ни Хакан, ни Озьякуп, ни Ундер с Язиджи не могут похвастаться реализацией и последовательностью. Морально три гола в ворота Германии им были очень важны. Это у России реализация точных ударов в Лиге Наций равна 86 %. Аномальное значение для футбола — с Венгрией и Сербией собранность в атаке была на высоте.

А у Турции реализация пока 0 %, ведь ни один из восьми точных ударов в Лиге Наций не привел к голу. Но в этом опасность гостей. Чем дольше у приличной команды с самостоятельными игроками длится серия без голов в официальных матчах – тем быстрее ее конец. У Черчесова как раз кадровые проблемы в защите, не сыграют Фернандес и Джикия. Также у сборной нет основного опорного хавбека – планировали наигрывать Баринова, тренерский штаб с ним лично общался, но Дмитрий получил травму.

Поэтому если сложить плюсы Турции с минусами команды России – например, неумением долго и естественно держать мяч, то получится опасная смесь. И у других ворот похожая картина – в защите их «привозы» стали нормой, и это еще голкиперы парочку раз спасали. Опытные Дзюба, Ионов и Черышев должны показать класс, независимо от рисунка и характера матча. Гюнеш считает Россию фаворитом группы – после двух матчей так и есть, взяли две победы. Но уже в концовке матча с Венгрией стало понятно, что соперники сложнее, чем показалось.

Есть три разных, но примерно равных по классу соперника. Турция – самая агрессивная их всех, хотя и тактически немного безрассудная – в этом шанс команды России.