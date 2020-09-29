Ошибка Робертсона и дебютный гол Жоты. Волевая победа «Ливерпуля» над «Арсеналом»

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сегодня, 01:00

«Ливерпуль» набирает мощный ход и делает всё, чтобы закрепиться среди лидеров. «Соккер.ру» — о победе «красных» над «Арсеналом».

В другой день такая вывеска могла бы сулить большую интригу, противостояние грандов английского футбола. Но нынешние «Ливерпуль» и «Арсенал» на слишком разных стадиях строительства, чтобы быть сопоставимыми величинами. Поэтому эта победа далась «красным» относительно просто. Пусть и пропустили они первыми – так было даже интереснее. К тому же гол «Арсенала» сделал этот матч отдельной драмой Энди Робертсона.

Ведь это именно он настолько неудачно прервал прострел слева в своей штрафной в середине первого тайма, что просто вывел Ляказетта на удар перед беззащитным Алиссоном. Надо сказать, что у Александра и удар-то толковым не вышел, но это только еще больше смутило вратаря и позволило забить. Почему эта ошибка Робертсона не стала единичным фактом, а превратилась в историю? Потому что менее чем через десять минут шотландец исправился. В эффектном стиле он ворвался в ходе быстрой атаки «Ливерпуля» в чужую штрафную слева, подкрался незаметно и замкнул прострел точно в створ.

К тому времени уже Садио Мане сделал счет равным, поэтому Робертсон, получается, вывел «Ливерпуль» вперед. Оба этих гола в отличие от мяча Ляказетта никоим образом не могли удивить, поскольку «красные» постоянно доминировали и давили. «Арсенал» выходил на чужую половину поля считанные разы, а все остальное время барахтался и кое-как отбивался, все больше опуская грозное имя клуба. В целом ничего не изменилось и в тайме втором.

Только «Ливерпуль» раз за разом упускал возможность свое игровое преимущество превратить в более весомое по счету. И даже оказывался в положении, когда мог упустить все – но Ляказетт не смог реализовать выход один на один с Алиссоном. Впрочем, тот момент не вытекал из логики игры, а вот дебютный гол новичка «Ливерпуля» Жоты после выхода на замену вполне в нее ложился. К тому же Диого создал несколько моментов сразу же. Это не просто уверенная, а очень убедительная победа «Ливерпуля», который просто показал, что на голову сильнее и класснее нынешнего «Арсенала». По всем статьям.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 21 (8) – 4 (3)

Феноменальная разница в уровне игры отразилась и на том, сколько команды пробили по воротам друг друга. По точным попыткам разница не так велика. (Хотя как считать – почти в три раза). А в абсолютном выражении «Ливерпуль» в пять с лишним раз чаще бил по чужим воротам. Это тотальное доминирование, которое редко заметно даже в матчах фаворитов с аутсайдерами. Причем у «Ливерпуля» удары были довольно равномерно распределены. Чаще других бил Мане – пять раз, потом Салах – четыре раза, три попытки у Жоты, который очень эффектно вышел на замену – создал серию опасных моментов и забил гол. Также три удара к Ляказетта. Он, по сути, чуть ли не единственный, кто бил по воротам у «Арсенала». Можно было большего ждать от Обамеянга. Но он, например, только в первом тайме 13 раз коснулся мяча и ни разу – в чужой штрафной. Меньше него касались в первой половине мяча лишь Виллиан и Ляказетт – все, что нужно знать о группе атаки «Арсенала» и о том, как до нее доставляют мяч партнеры.

Владение мячом (точность передач): 66% (88%) – 33% (76%)

Тоже очень показательная статистика. «Ливерпуль» свое доминирование не прекращал ни на минуту, даже когда вел в счете. Обычно в матчах статусных или более-менее равных соперников та команда, которая выигрывает, подвергается большему давлению, а соперник чаще владеет мячом. Но «Ливерпуль» будто и не заметил стремления «Арсенала» отыграться. Потому что футбол никак не менялся на поле. «Красные» вели игру, а «канониры» лишь пытались протиснуться вперед. Более того, даже во втором тайме «Ливерпуль» до последнего устраивал высочайший прессинг, накрывая лондонцев у их же штрафной, отсюда и низкая точность передач для такого уровня команды, как «Арсенал».

Дриблинг (фолы): 8 (11) – 6 (7)

Более интенсивно по всем статьям работал «Ливерпуль». В том числе и в противодействии атакам соперника, что выражалось в более частых нарушениях правил. Мине, например, схватил желтую карточку уже на третьей минуте. Этот перевес в фолах скорее показывает мощный настрой «красных», который иногда перехлестывал. Что до дриблинга, то пытались включать его многие, но больше уповали на комбинационное взаимодействие. А лидерами на поле стали Бельерин, Александр-Арнольд и Гомес, как ни странно.

Слова

Юрген Клопп (главный тренер «Ливерпуля»):

Мы доминировали в матче против команды, которая в форме. И мы были очень осторожны, чтобы не быть пойманными в контратаке. Алиссону пришлось спасать один раз после такой атаки. У соперника было два момента. Но если их исключить, то мы сыграли великолепно. Ничего плохого об этой игре сказать не могу. У нас было много хороших моментов. Конечно, я не мечтаю о том, чтобы каждый заканчивался голом. Мы проигрывали 0:1, но победили заслуженно. Могли забить больше? Могли. Но мы провели игру на высоком уровне. Мы убивали план «Арсенала» на игру. Он старался ему соответствовать, но мы снова и снова его убивали. Мы держали мяч как можно выше. Только так можно было защититься от игрока уровня Обамеянга.

Микель Артета (главный тренер «Арсенала»):