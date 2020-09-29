Реализация, роль Бувача, психология и поиск лидеров. Задачи для нового тренера «Динамо»

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вчера, 15:57

«Соккер.ру» определил преграды на пути москвичей к успеху, ведь они не зависят от фамилии будущего тренера.

Добиться высокой реализации моментов

У «Динамо» не первый сезон довольно надежная по цифрам защита. К ее главной проблеме еще вернемся, а здесь важно подчеркнуть – не хватает созидательной составляющей. Новиков, который с честью принял поражения и сегодня подал в отставку, вчера обиделся, когда спросили о проблеме в позиционном нападении. Мол, атакуют. Но у «Динамо» очевидная беда с реализацией позиционных атак, а не их количеством – 79 таких подходов с 63 ударами. Нормальное количество, сопоставимое с числами у «Спартака». Но дело в реализации. Почти восемьдесят атак – один забитый мяч. Пять из семи мячей «бело-голубые» выжали из стандартов, еще один — контратака. Даже у новичка «Ротора» 4 гола с игры в 7 играх вместо 9. Проблема в безударности форвардов – у Игбуна лишь 1.4 удара за матч, а у Комличенко еще меньше. Также есть вопросы к общему качеству моментов. Филипп, Слай и Шиманьски в лучшем случае могли забить по два мяча. Что можно сделать? Добавить точных навесов – «Динамо» на седьмом месте по кроссам. Также важно выбрать и разгрузить от черновой работы плеймейкера – или Филиппа привести в чувство, или ставить на Шиманьски. У поляка есть потенциал, чтобы чаще создавать моменты.

Потребовать определить полномочия Бувача

Еще когда друга и бывшего помощника Юргена Клоппа взяли на работу, то стало понятно: в руководстве не все доверяют молодому Новикову, пригласили тренера с опытом работы в Дортмунде и Ливерпуле для присмотра. Но это как взять Рианчо при Каррере – создаешь проблемы наперед. Желько ушел из «Ливерпуля» с большим скандалом, Юрген называл его частью семьи, но сильно разругались. Сейчас Клопп продолжает побеждать, а Бувач не рискнул стать главным тренером в Бундеслиге. Какой из него спортивный директор? Странный. Трансферы лета – Моро, Фомин и Лесовой, не назвать тонкими и мгновенно полезными. Нет в списках Бувача людей, что делают разницу – вроде Хашимото или Влашича. Зато Желько будет тенью гильотины над головой нового наставника. Сразу надо определить его роль и власть. Помощник тренера и спортивный директор – разные роли, важно, чтобы Бувач не мешал «Динамо». И не был свадебным генералом при местных дельцах и агентах.

Искоренить психологию обреченного середняка

Отдельные фанаты «Динамо» кивают на состав или упоминают расходы «Зенита» или «Спартака». Если бы Каррера допускал, что его московская команда — неудачники, то остался бы без титула. Если бы Семин не верил, что состав восьмого клуба РПЛ может стать первым – не бы стал первым. Даже Семаку, хотя там помогла зимняя трансферная кампания, была нужна психологическая работа с коллективом, где у Дзюбы в 30 лет не было ни одного чемпионства, зато было 5-е место в РПЛ . У «Динамо» тоже есть комплекс середняка. Как «Зенит» обыграть – сил хватает. А как «Химкам» проиграли, то «слабый состав». Если бы сейчас работали на максимуме, а оставались в середине – тогда да, констатировали закономерность жалоб из-за силы всей РПЛ . Но ведь нет футбола на максимуме. Значит, есть зажатость. Новый наставник должен это изменить. Например, Слуцкий круто поработал с психологией в «Рубине» — в Казани совсем другой футбол, а состав не за все деньги мира.

Выбрать схему в защите и ведущего в линии

Так два или три центральных? Но это не ключевой вопрос. Важно найти лидера. Критиковать оборонцев «Динамо» можно за разовые ошибки – как против «Арсенала», или за единственный, но решающий момент в матче против «Химок». Ведь могут обойтись без заметных ляпов, как против «Зенита». Зная о таких перепадах, клуб потерял самого опытного и волевого защитника — Шунича. Тони давно собирался в Китай на заработки, но разве Бувач подготовился? Ни Ордец, который в «Шахтере» не руководил линией обороны, ни Евгеньев в силу юности и стиля, не управляют защитой. Поэтому у Шунина будет работа, а обидные единичные ошибки – стандартная практика в новом сезоне. Новый главный тренер должен предложить трансфер, что решит проблему. Нужна замену Шуничу в схеме с тремя центральными. А если нет, то стоит воспитать в Евгеньеве ведущего игру защитника. Ордецу уже 28 лет, переучивать в футболе в таком возрасте поздно.

Изменить подход центральных хавбеков

У «Динамо» есть высокий прессинг, это козырь. Злее «Локомотива» и «Зенита» атакуют соперников. Причем это уже традиция, по перехватам часто были среди лидеров. Таскать рояль обучены. Но много бегать не значит побеждать. Сейчас стало больше ошибок в опорной зоне – объективно это отражено в росте качества моментов соперников. Новиков не был доволен центральными хавбеками, менял роли Фомина, Каборе, Моро и Шиманьски, а еще никак не мог найти место в основе для диспетчера Филиппа. А ведь именно от крутости работы хавбеков зависит связь команды с Комличенко – Николай пока забил лишь раз в сезоне РПЛ . Силу Моро, опыт Каборе и перспективность Фомина (снова вызван в сборную) надо использовать. А пока нет баланса, но есть вратарь, фланговые потуги и удары мимо ворот. Нужно ядро в центре. С мячом не впечатлили соперников — девятые по владению и восьмые по точности паса.

Быть увереннее, чем его предшественник

Новикову не хватило опыта, как Тедеско в «Шальке» после успешного дебюта. Возможно, будь наставник москвичей чуть жестче, то после побед над «Ростовом», «Локомотивом», «Краснодаром» или «Зенитом» настроил бы и на серию успехов с середняками. Да и в еврокубках бывалым проще. А сам по себе Новиков – симпатичный наставник. Сразу видно, что любит клуб, ведь не стал ждать увольнения и юлить. Ошибки все признавал и, даже где не только сам виноват – к футболистам хватает вопросов, взял удар на себя. Возможно, его даже сохранят в структуре «Динамо», если инсайдеры не обманывают.

Почему не дали еще больше времени? Дело в амбициях, которые руководство хочет реализовать быстрее, чем мог позволить подход Новикова. Или чем его везучесть – в необычном сезоне 2020/21 многое будет строиться на серии случайностей. Одна вспышка коронавируса отбросит претендента на титул, а один пенальти идет по цене чемпионства. Так что «Динамо» надо сделать невозможное возможным – найти везучего тренера, а на них не написано, какие они именно.

Пока исполняет обязанности Кульчий, но это временная фигура, ведь хотят в еврокубки. И смена наставника может сработать, если придет грамотный, системный человек. Семин и Бердыев без работы – возможно, фавориты, поскольку их от Хохлова и Новикова отличает чемпионский опыт. А если возьмут наставника из числа не старых звезд футбола, условного Шалимова, то могут допустить ошибку. «Динамо» важен тренер-вожак, ведь на футболистов потратились, но забыли подписать тех, кто все сделает сам – вот тут отсылка к Вальбуэна работает, хотя не может быть универсальным оправданием.

Стратегами боссы клуба разных времен никогда не были, тут все по-старому. Остаются тактические задачи – по пунктам расписали, чего «Динамо» не хватает в первую очередь. И работа тонкая, ведь начать стоит с психологии. Но и тактические новшества в атаке и при работе с мячом помогут. Могут воевать за зону еврокубков и мечтать о далеких стадиях Кубка России.