Октябрь сборной России: 0 побед в трех домашних матчах, дебюты и незаменимый Дзюба

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вчера, 18:03

«Соккер.ру» уверен, что могло быть лучше, но радуемся, что удалось избежать худшего.

Результаты

Шведам в товарищеском матче проиграли по делу, причем сама целесообразность проведения этой игры в плотном графике под большим вопросом, тем более Станислав Черчесов не превратил эту игру в испытательный полигон. Многие основные футболисты сыграли по тайму и даже больше, зато мы так и не увидели на поле Жирова, Фомина и Комличенко. Казалось бы, для чего еще нужны такие матчи, как не для экспериментов и дебютов?

Наверняка лишняя игра против Швеции повлияла на форму сборной России в двух последующих матчах — против Турции и Венгрии. Оба матча Лиги Наций завершились вничью, но это были игры на три результата: турки прибавили во втором тайме и могли забить победный мяч уже при ничейном счете, да и венгры имели шансы выудить три очка, ведь сыграли в Москве спокойно, грамотно и с хорошим планом. В теории мы могли проиграть в октябре все три матча, и это была бы катастрофа.

Зато если бы после поражения от Швеции, которое примем за константу, команде Станислава Черчесова даже при сомнительном качестве игры удалось бы качнуть чаши весов в свою пользу в матчах против Турции и Венгрии, сейчас бы неслись дифирамбы из каждого утюга. Реальность в данном случае оказалась честнее любых параллельных сценариев — оптимистичных или пессимистичных, сборная России в каждом матче получила то, что заслужила. Но даже так грустно, ведь мы трижды играли дома против сборных-середняков и остались без побед.

Кадровые потери оказались невосполнимыми

Потеря одного-двух футболистов не страшна для сыгранной команды, структурная стройность и отработанные взаимодействия должны компенсировать небольшие кадровые изменения. Однако в октябрьских матчах Станислав Черчесов не мог рассчитывать на пятерых потенциальных игроков стартового состава: Алексей Миранчук и Александр Головин не приехал в расположение сборной из-за травм, Дмитрий Баринов продолжает восстановление после разрыва крестообразных связок колена, а ведь он мог пригодиться вместо Оздоева, которому тяжело давалось поддержание темпа в матче с Венгрией.

Из-за сомнительных тестов на коронавирус в последний момент были выведены из состава сборной Георгий Джикия, Маринато Гильерме, а чуть позже и Марио Фернандес, успевший сыграть в товарищеском матче против шведов. Потерю вратаря «Локомотива» сложно считать судьбоносной, тем более он еще в сентябрьских матчах уступил место в воротах Антону Шунину, а вот Георгий и Марио — это половина оборонительной линии, причем лучшая половина. Без защитников «Спартака» и ЦСКА пришлось особенно тяжко, Фернандеса заменяли Караваев и Смольников, а вместо Джикии играл Кудряшов.

Три дебюта и одно возвращение

В матче против Швеции все 90 минут отыграл четвертьфиналист чемпионата мира и заслуженный мастер спорта Илья Кутепов. Для центрбека «Спартака» этот матч стал первым за сборную России с домашнего чемпионата мира, где Илья составлял пару основных центральных защитников с Сергеем Игнашевичем и принял участие во всех пяти матчах нашей команды. Между четвертьфиналом ЧМ -2018 против Хорватии и товарищеской игрой со шведами прошло 2 года и 3 месяца.

Именно столько потребовалось Кутепову, чтобы вернуться в состав сборной, и его возвращение не было триумфальным: Илья допустил позиционную ошибку, когда Александр Исак забивал первый гол. Учитывая, что у Кутепова по-прежнему нет твердого места в стартовом составе «Спартака», следующая пауза между играми за национальную команду может получиться не менее продолжительной.

Кутепов вернулся с результативной ошибкой, а его одноклубник Александр Соболев отметил дебют за сборную России голом в ворота Швеции. Против «Тре Крунур» форвард отыграл второй тайм целиком, в матче с Турцией не появился на поле, а против венгров вышел на последние 10 минут. Больше игровой практики получил Андрей Мостовой из «Зенита», который попал в стартовый состав на игру со Швецией, а в матчах Лиги Наций выходил на замены. Совсем скромным получился дебют динамовца Фомина: он провел на поле около 3 минут во встрече с турками.

Мостовой, Соболев и Фомин стали соответственно 26-м, 27-м и 28-м дебютантами сборной России при Станиславе Черчесове.

Спорный матч-менеджмент

При всех кадровых сложностях, обрушившихся на сборную Россию, сложилось ощущение, что тренерский штаб не сумел эффективно распорядиться имеющимися ресурсами в непривычном графике, когда в стандартную паузу уместились сразу три матча.

Спорные моменты матча против Швеции:

- Кудряшов, Караваев, Жирков проводят на поле все 90 минут, хотя без них явно было не обойтись в матчах Лиги Наций.

- Зобнин и Оздоев играют по тайму, при этом Фомин не получает ни минуты игрового времени.

- Антон Миранчук проводит на поле 75 минут, в матчах против Турции и Венгрии ему не хватит свежести.

- Дзюба выходит в стартовом составе и проводит на поле целый тайм; Комличенко не появился на поле.

- Казалось, это была отличная возможность проверить в деле Александра Жирова, однако Черчесов на протяжении всего матча наблюдает за связкой Кутепов-Кудряшов в центре обороны.

Спорные моменты матча против Турции:

- Вполне читаемый стартовый состав и провальная игра замен: ни Мостовой, ни Черышев, которые не убедили еще в игре со шведами, игру не усилили. При этом Зелимхан Бакаев, который традиционно здорово выходит на замены в сборной, так и остался сидеть на скамейке.

- Не получил своего шанса в этой встрече и Александр Соболев, забивший дебютный гол в предыдущем матче. И это несмотря на то, что Артем Дзюба в последней трети матча выглядел явно уставшим, а свежий футболист в центре нападения мог вдохновить сборную на последний штурм.

- Выход Газинского вместо Антона Миранчука и переход со схемы 4-2-3-1 на 4-3-3 сломал созидательную игру сборной России.

Спорные моменты матча против Венгрии:

- Очередные появления в стартовом составе Кузяева и Ионова. Далер два месяца не имел постоянной игровой практики и окончательно растерял игровой тонус, а Алексей допускает неприемлемое количество брака, а сейчас еще и мысли заняты возможным трансфером из «Ростова» в «Краснодар».

- Снова те же грабли с выходом Газизова и сменой игровой схемы. В первой половине второго тайма сборная России показывала лучший в матче футбол, этот ход притормозил команду.

- Выход Соболева состоялся, при этом Дзюба остался на поле, а свежий форвард получил в свое распоряжение жалкие 10-12 минут, из которых половину венгры мастерски «убили». Два тактических перестроения за 15 минут запутали футболистов: можно было выпустить Соболева вторым форвардом в середине второго тайма, сразу перейти с 4-2-3-1 на 4-4-2 без промежуточной остановки на 4-3-3.