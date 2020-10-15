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Октябрь сборной России: 0 побед в трех домашних матчах, дебюты и незаменимый Дзюба

вчера, 18:03
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«Соккер.ру» уверен, что могло быть лучше, но радуемся, что удалось избежать худшего.

Результаты

Шведам в товарищеском матче проиграли по делу, причем сама целесообразность проведения этой игры в плотном графике под большим вопросом, тем более Станислав Черчесов не превратил эту игру в испытательный полигон. Многие основные футболисты сыграли по тайму и даже больше, зато мы так и не увидели на поле Жирова, Фомина и Комличенко. Казалось бы, для чего еще нужны такие матчи, как не для экспериментов и дебютов?

Наверняка лишняя игра против Швеции повлияла на форму сборной России в двух последующих матчах — против Турции и Венгрии. Оба матча Лиги Наций завершились вничью, но это были игры на три результата: турки прибавили во втором тайме и могли забить победный мяч уже при ничейном счете, да и венгры имели шансы выудить три очка, ведь сыграли в Москве спокойно, грамотно и с хорошим планом. В теории мы могли проиграть в октябре все три матча, и это была бы катастрофа.

Зато если бы после поражения от Швеции, которое примем за константу, команде Станислава Черчесова даже при сомнительном качестве игры удалось бы качнуть чаши весов в свою пользу в матчах против Турции и Венгрии, сейчас бы неслись дифирамбы из каждого утюга. Реальность в данном случае оказалась честнее любых параллельных сценариев — оптимистичных или пессимистичных, сборная России в каждом матче получила то, что заслужила. Но даже так грустно, ведь мы трижды играли дома против сборных-середняков и остались без побед.

Кадровые потери оказались невосполнимыми

Потеря одного-двух футболистов не страшна для сыгранной команды, структурная стройность и отработанные взаимодействия должны компенсировать небольшие кадровые изменения. Однако в октябрьских матчах Станислав Черчесов не мог рассчитывать на пятерых потенциальных игроков стартового состава: Алексей Миранчук и Александр Головин не приехал в расположение сборной из-за травм, Дмитрий Баринов продолжает восстановление после разрыва крестообразных связок колена, а ведь он мог пригодиться вместо Оздоева, которому тяжело давалось поддержание темпа в матче с Венгрией.

Из-за сомнительных тестов на коронавирус в последний момент были выведены из состава сборной Георгий Джикия, Маринато Гильерме, а чуть позже и Марио Фернандес, успевший сыграть в товарищеском матче против шведов. Потерю вратаря «Локомотива» сложно считать судьбоносной, тем более он еще в сентябрьских матчах уступил место в воротах Антону Шунину, а вот Георгий и Марио — это половина оборонительной линии, причем лучшая половина. Без защитников «Спартака» и ЦСКА пришлось особенно тяжко, Фернандеса заменяли Караваев и Смольников, а вместо Джикии играл Кудряшов.

Три дебюта и одно возвращение

В матче против Швеции все 90 минут отыграл четвертьфиналист чемпионата мира и заслуженный мастер спорта Илья Кутепов. Для центрбека «Спартака» этот матч стал первым за сборную России с домашнего чемпионата мира, где Илья составлял пару основных центральных защитников с Сергеем Игнашевичем и принял участие во всех пяти матчах нашей команды. Между четвертьфиналом ЧМ-2018 против Хорватии и товарищеской игрой со шведами прошло 2 года и 3 месяца.

Именно столько потребовалось Кутепову, чтобы вернуться в состав сборной, и его возвращение не было триумфальным: Илья допустил позиционную ошибку, когда Александр Исак забивал первый гол. Учитывая, что у Кутепова по-прежнему нет твердого места в стартовом составе «Спартака», следующая пауза между играми за национальную команду может получиться не менее продолжительной.

Кутепов вернулся с результативной ошибкой, а его одноклубник Александр Соболев отметил дебют за сборную России голом в ворота Швеции. Против «Тре Крунур» форвард отыграл второй тайм целиком, в матче с Турцией не появился на поле, а против венгров вышел на последние 10 минут. Больше игровой практики получил Андрей Мостовой из «Зенита», который попал в стартовый состав на игру со Швецией, а в матчах Лиги Наций выходил на замены. Совсем скромным получился дебют динамовца Фомина: он провел на поле около 3 минут во встрече с турками.

Мостовой, Соболев и Фомин стали соответственно 26-м, 27-м и 28-м дебютантами сборной России при Станиславе Черчесове.

Спорный матч-менеджмент

При всех кадровых сложностях, обрушившихся на сборную Россию, сложилось ощущение, что тренерский штаб не сумел эффективно распорядиться имеющимися ресурсами в непривычном графике, когда в стандартную паузу уместились сразу три матча.

Спорные моменты матча против Швеции:

- Кудряшов, Караваев, Жирков проводят на поле все 90 минут, хотя без них явно было не обойтись в матчах Лиги Наций.

- Зобнин и Оздоев играют по тайму, при этом Фомин не получает ни минуты игрового времени.

- Антон Миранчук проводит на поле 75 минут, в матчах против Турции и Венгрии ему не хватит свежести.

- Дзюба выходит в стартовом составе и проводит на поле целый тайм; Комличенко не появился на поле.

- Казалось, это была отличная возможность проверить в деле Александра Жирова, однако Черчесов на протяжении всего матча наблюдает за связкой Кутепов-Кудряшов в центре обороны.

Спорные моменты матча против Турции:

- Вполне читаемый стартовый состав и провальная игра замен: ни Мостовой, ни Черышев, которые не убедили еще в игре со шведами, игру не усилили. При этом Зелимхан Бакаев, который традиционно здорово выходит на замены в сборной, так и остался сидеть на скамейке.

- Не получил своего шанса в этой встрече и Александр Соболев, забивший дебютный гол в предыдущем матче. И это несмотря на то, что Артем Дзюба в последней трети матча выглядел явно уставшим, а свежий футболист в центре нападения мог вдохновить сборную на последний штурм.

- Выход Газинского вместо Антона Миранчука и переход со схемы 4-2-3-1 на 4-3-3 сломал созидательную игру сборной России.

Спорные моменты матча против Венгрии:

- Очередные появления в стартовом составе Кузяева и Ионова. Далер два месяца не имел постоянной игровой практики и окончательно растерял игровой тонус, а Алексей допускает неприемлемое количество брака, а сейчас еще и мысли заняты возможным трансфером из «Ростова» в «Краснодар».

- Снова те же грабли с выходом Газизова и сменой игровой схемы. В первой половине второго тайма сборная России показывала лучший в матче футбол, этот ход притормозил команду.

- Выход Соболева состоялся, при этом Дзюба остался на поле, а свежий форвард получил в свое распоряжение жалкие 10-12 минут, из которых половину венгры мастерски «убили». Два тактических перестроения за 15 минут запутали футболистов: можно было выпустить Соболева вторым форвардом в середине второго тайма, сразу перейти с 4-2-3-1 на 4-4-2 без промежуточной остановки на 4-3-3.

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mr.Nekto
mr.Nekto
вчера в 23:47
Неделю назад меня забанили за слово "безграмотность", поэтому фразу "выход на поле Газизова" комментировать не буду, выводы каждый сам сделает.
Ген Геныч
Ген Геныч
вчера в 23:06
Ну ребят,давайте и плюсы поищем!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Не было ни Фернандеса ни Джикии(основа защиты),но тем ни менее ,венгры не создали ничего за 90 мин,за исключением удара,который заблочил Жирков!!!!!!!!!!!!!!!!!!Моменты у нашей сборной были 1,2-0 могли спокойно выигрывать,жаль только на финальной стадии оказался Ионов а ни кто то другой!!!!!!!!!!!!!!!(((
Ген Геныч
Ген Геныч ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 23:04
Ну а как по другому то?!!!!!!!!!!!Стас без каучукового дерева не умеет играть!!!!!!!!!!!!!!!
Ген Геныч
Ген Геныч ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 23:03
Он наверное Бакаева имел ввиду или Мостового!!!!!!!!!!!!!
Legend 6
Legend 6
вчера в 21:10
Стагнация. Так можно назвать ситуацию в нашей сборной.
Незаменимый Дзюба это ошибка Черчесова. Вчера он ничего не показал, ну и мешал изрядно.
DXTK
DXTK
вчера в 21:02
ну вот то что все хотели , все были недовольны, когда побеждали по началу сербов венгров, вот получайте ничьи, дальше видимо поражения, думаю все счастливы.
VAN ARM
VAN ARM ответ serh62 (раскрыть)
вчера в 20:53
может оно и так но ставить просто некого )))да и играть на высоком уровне тоже))
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 20:50
все ждали и надеялись на большее)))но это наш реальный уровень))
serh62
serh62
вчера в 20:43
пока самовлюбленный БАРАН у руля сборной, наш футбол будет на задворках мирового футбола
112910415
112910415
вчера в 20:25
бледно играли, без румянца
goaler
goaler
вчера в 19:55
Это Джанаев отработанный, что-ли?!!!
Roger Young
Roger Young
вчера в 19:54
все хорошо разложено по полкам
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 19:44
...и незаменимый Дзюба....

Незаменимый он только для Черчесова...
волгодон 2
волгодон 2
вчера в 19:08
Октябрь уж наступил — уж Дзюба отряхает
Последние листы с нагих своих ветвей..
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Сергей Зz (раскрыть)
вчера в 19:05
Ты это о чем, о каком Газизове....??????....)))))....
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 19:02, ред.
Не Сборная , а черепахин дзюба. Не ужели в этих матчах нельзя было выпустить молодых ребят у которых глаза горят. Нет, дзюба , газинский,, ионов, джанаев ,смольников...отработанные ....Да не поварачивается язык , что бы упрекнуть Кудряшова и Жиркова, которые не плохо сыграли , но возраст. В общем , Саламычу надо хорошо репу почесать , что бы привести состав Сборной к оптимальной составу. А на старом багаже это только на ярморку надо ездить, а не играть в футбол в международных матчах.
Сергей Зz
Сергей Зz
вчера в 18:54, ред.
Да, зачем ГАЗИЗОВА выпускали, лучше бы правого защитника Спартаку купил)
-Снова те же грабли с выходом Газизова и сменой игровой схемы. В первой половине второго тайма сборная России показывала лучший в матче футбол, этот ход притормозил команду.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 18:50
По поводу Мостового категорически не согласен. Может в будущем он что то и покажет, но в настоящий момент он нисколько не сильнее Кучаева, Лесового и других ребят из молодежки. Там иные мотивы его приглашения в сборную.
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 18:46
Срочно уберите усатого из сборной, пока не поздно!!!
shlomo
shlomo
вчера в 18:18
Спасибо за статью... ну если смотреть не только на табло, то кое-что вдохновляющее всё-таки различить можно.... могу лишь отметить Андрея Мостового, флангового игрока атаки....да, ничего выдающегося он пока не сделал (не забил, не отдал, не переломил, не измотал, даже просто никого не посадил на задницу – это бы мы, безусловно, заметили....:)....но тем не менее новое лицо сборной и глядишь по-настоящему подрастёт.....и еще бросается в глаза отсутствие в отечественном футболе (а сборная — его воплощение) исполнителя с ярко выраженной организаторской жилкой в который уже раз дало о себе знать и, будьте уверены, многократно проявится в дальнейшем....игроки же, которыми главный тренер пытается залатать прореху, до желаемого уровня категорически не дотягивают....
Big krendel
Big krendel
вчера в 18:05
Устали наши лидеры. Дзюба еле ноги волочит.
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