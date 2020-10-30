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Как спокойно, а?! Как будто с чашечкой кофе в руках. «Челси» не заметил «Краснодар»

сегодня, 00:43
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Но чувствовал себя, как дома. Честный разбор игры, который никого не оставит равнодушным

Приветствую, дорогой друг! Или дешёвый?! Ну, ладно-ладно, бесценный, ведь каждый читатель для автора столь же важен, как и болельщики — для любимой команды. И в томный лигочемпионский вечер среды именно болельщики в составе «Краснодара» были лучшими. Несмотря на рваную и местами абсолютно невнятную игру своей команды, они поддерживали её до самого конца и с благодарностью провожали уходящих с поля игроков и овациями отправляли в бой своих молодых и необстрелянных бойцов.

Но из плюсов — на этом всё. Или почти всё. После игры Мурад Мусаев довольно чётко расставил акценты, немного, конечно, приукрасив действительность.

«Трудно сказать, заслужили или нет, счет на табло. 75 минут я был доволен, на поле была команда, играли организованно. Учитывая маленькую обойму, мы не могли играть более энергозатратно и агрессивно», — Мурад Мусаев

Но в главном я с ним согласен: «Краснодару» абсолютно некем было усилить игру. Можно сколько угодно иронизировать по поводу академии быков, но под заказ, за вечер, игрока под Лигу Чемпионов не сделаешь, из печи не вытащишь. А вот к менеджменту есть вопросы: набрали хрусталя, не успели оформить к ЛЧ Ионова, завернули и отправили в «Сочи» Жоаозиньо с волшебным паспортом в кармане. При этом «Краснодар» упорно отказывается отходить от своего атакующего стиля, не имея при этом должной обоймы игроков не то что для Лиги Чемпионов — даже для чемпионата России!

Кайо не готов к Лиге Чемпионов. Мартыновичу тоже тяжело

Можете спорить сколько угодно, но в центре обороны должна быть, в первую очередь, надежность. И уже потом: хорошее начало атак, игра на опережении и, если хотите, пластичность. Классный центральный защитник — это главный чтец игры. Соперник ещё только подумал сделать финт, пас или удар, а этот парень уже знает, что сейчас произойдёт. Так вот Кайо к этой категории игроков не относится ровным счётом никак. Это, если хотите, такой гибрид Васина и Мурило: может сыграть надёжно и нестандартно, но в самый нужный момент подведёт и пустит за спину, привезёт пенальти или побежит не в свою зону. А его бразильская сущность и природная пластичность постоянно призывают его сыграть красиво, пластично, на опережении. На уровне средних команд РПЛ ему это удаётся, но в Лиге Чемпионов и топ-матчах нашего чемпионата — нет. Когда надо действовать и думать быстрее, Кайо теряется, а Мартынович рядом не страхует и штрафную площадь не бетонирует.

Скажу больше, Мартынович выглядит даже похуже бразильца. И дело тут вовсе не в пенальти, по которым было бы 1:0 в пользу Кайо, не вмешайся с непонятной трактовкой игры рукой арбитр. Белорусский капитан быков стареет, с этим ничего не поделаешь, а сыграть, что называется, на опыте не получается. К нехватке скорости прибавляется недостаток концентрации, вследствие чего мы порой можем наблюдать, как Мартынович бьёт не по настоящему, а по видимому только ему мячу.

«Краснодар» начал бодро и агрессивно. Но не смог выдержать взятый темп

«Краснодар» действительно начал неплохо, агрессивно, высоко прессингуя соперника и стараясь вести себя по-хозяйски. И в первом тайме у него, особенно в первой его половине, это временами получалось. «Челси» вкатывался в игру уж больно вальяжно, оправдывая своё прозвище «аристократы». И «Краснодар» это почувствовал и имел несколько неплохих подходов к воротам, но в развитии атак ему не хватало... Нет, отнюдь не свежести, о которой просто преступно заикаться в начале игры. Ему не хватало мысли. Тонкой такой, знаете, футбольной мысли, которая осталась где-то в лазарете вместе с Ари, Классоном и Кабелла. Уткин в нужном объёме эту мысль привнести не смог, хотя ему по мере сил неплохо помогали Берг и Рамирес.

«Краснодар» оказался заложником собственного стиля, когда очень хочется показать красивый и содержательный футбол, но исполнительского мастерства для этого имеющимся футболистам не хватает. Однако и ту модель, что сработала во Франции, Мусаев тоже едва ли мог применить: вылетел Петров и пришлось опустить в защиту Смольникова, двинув на фланг атаки Ольссона, который тот самый, нелюбимый многими, объём дать бы не смог при всём желании, даже находясь в оптимальных кондициях. Получается, что данная схема и манера игры просто не подходят тому подбору игроков, что есть у «Краснодара» в наличии.

Может, стоило сменить схему и сыграть, допустим, в 5 защитников? Тогда, полагаю, и вылазки Кайо были бы более уместны, находящиеся в хороших кондициях Рамирес и Смольников работали бы от штрафной до штрафной, а впереди бы придумывали Берг с Уткиным с посильной помощью центральной зоны. Как Вам такой вариант, Сергей Николаевич? От философии своей пришлось бы немного отступить, но играть в 5 защитников — это отнюдь не значит парковать автобус у своей штрафной.

Прессинг — главный недостаток построений «Краснодара». Игроки перемещались хаотично, оставляя много свободных зон.

Как только пропала свежесть, а случилось это ближе к перерыву, прессинг «Краснодара» перестал работать. Он не прекратился совсем, так как игра продолжала идти в размеренном темпе, но тотальный контроль мяча гостями убаюкал и измотал краснодарцев. Подопечные Мусаева шли в прессинг уже скорее по наитию и часто группами из двух-трёх футболистов выдвигались на игрока с мячом, оставляя между линиями большие просветы. По итогу хозяева поля создавали давление в зоне нахождения мяча, но делали это всё менее агрессивно, теряя при этом слаженность командных построений. Компактность, скажем так, местная не работала, а зонная — совсем пропала.

Перерыв, конечно, пошёл «Краснодару» на пользу, но общая картина игры не поменялась. «Вот, забей Газинский...», — скажете вы. Но он не забил. Дважды. В одной атаке. Когда «Краснодар» окончательно покинула свежесть, стало совсем грустно: Лэмпард подкинул свежих «дровишек» во главе с Канте, Мусаев выпустил бледную тень Шапи. После пенальти команда окончательно рассыпалась и это, как бы ни пытались многие специалисты команду выгородить, не делает ей чести.

Рамирес — топ. К Мусаеву есть вопросы.

Кого точно можно и даже нужно похвалить, так это Рамиреса. Да-да, того самого, которого, если верить слухам, пытаются продать чуть ли не каждое трансферное окно. Будучи номинальным защитником, он здоровско помогал сзади Чернову и был наиболее активным игроком впереди. Но если Берг его ещё как-то поддерживал, то остальные игроки группы атаки включались через раз и часто допускали ошибки. Левый фланг в целом был активнее, хотя акцентированного правого не было как такового: Ольссон перемещался по всей зоне атаки, Смольников парой бестолковых подключений отбил партнёрам всё желание действовать через его зону. Хотя, будем честны, Чернов был не сильно лучше.

А что же Мусаев? Повторюсь, но он оказался заложником философии клуба. И своей собственной, полагаю, тоже. Но давайте смотреть правде в глаза: этот состав не способен сыграть в атаку. Так, чтобы акцентированно, целенаправленно, с позиции силы. И в активный прессинг — тоже. Однако пространства для манёвра у тренера не было. Совсем. А менять схему — это серьёзный риск. Стало бы от этого хуже? Сложно сказать, хотя казалось бы...

Но пугает другое. Новый созыв «Краснодара», который начали собирать в прошлом году, утратил дух той команды, в которую все когда-то влюбились. А рассыпаться на глазах всей Европы в сложный момент, к сожалению, стало нормой. Матч с «Челси» становится в один ряд с играми против «Олимпиакоса», «Базеля» и «Хетафе». Поэтому говорить о том, что эту игру можно отнести в разряд достойных — значит оскорбить самих себя. То же самое, как и говорить, что «Челси» не показал ничего особенного. И пусть даже это правда, но что-то особенное нужно ещё заслужить.

Фото: fckrasnodar.ru

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shlomo
shlomo
сегодня в 12:22
Спасибо за статью.....к сожалению мы пока не можем конкурировать с такими клубами....
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