«Не мне решать, готов или нет». Евсеев — о возможном приглашении в «Локо»

Бывший футболист «Локомотива» и экс-главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в ютуб-программе «Коммент. Шоу» ответил на вопрос, готов ли он стать наставником «железнодорожников».
Что значит готов? Какие критерии должны быть? Думаете, кто-то наберет и спросит просто так? Очень сильно сомневаюсь.
Посмотрите, я уже работал во второй лиге, в ФНЛ, недавно в Премьер-Лиге, какие еще критерии нужны? Не мне решать, готов или нет.
Не так давно сообщалось, что у Евсеева есть варианты продолжения карьеры в РПЛ и ФНЛ.