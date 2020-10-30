«Не мне решать, готов или нет». Евсеев — о возможном приглашении в «Локо»

Бывший футболист «Локомотива» и экс-главный тренер «Уфы» в ютуб-программе «Коммент. Шоу» ответил на вопрос, готов ли он стать наставником «железнодорожников».

Что значит готов? Какие критерии должны быть? Думаете, кто-то наберет и спросит просто так? Очень сильно сомневаюсь.