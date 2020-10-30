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«Не мне решать, готов или нет». Евсеев — о возможном приглашении в «Локо»

сегодня, 22:27

Бывший футболист «Локомотива» и экс-главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в ютуб-программе «Коммент. Шоу» ответил на вопрос, готов ли он стать наставником «железнодорожников».

Что значит готов? Какие критерии должны быть? Думаете, кто-то наберет и спросит просто так? Очень сильно сомневаюсь.

Посмотрите, я уже работал во второй лиге, в ФНЛ, недавно в Премьер-Лиге, какие еще критерии нужны? Не мне решать, готов или нет.

Не так давно сообщалось, что у Евсеева есть варианты продолжения карьеры в РПЛ и ФНЛ.

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Все комментарии
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 23:08
Не готов ещё. Палыча назад
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 22:56
Конечно готов.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 22:33
думаю это нужно клубу)))
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