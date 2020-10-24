«Спартак» предложил Тедеско новый контракт

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско получил предложение от клуба о продлении контракта, об этом сообщает журналист Сергей Егоров.
«Спартак» предложил новый контракт Тедеско. Об этом после матча с «Краснодаром» сообщил Шамиль Газизов в общении с журналистами.
После 12 туров Премьер-Лиги «Спартак» возглавляет таблицу российского первенства, имея в активе 27 очков.
Кто если не Тедеско заслуживает работать в Спартаке?
Игру поставил, прогресс на лицо, лидерство в таблице, прогресс игроков, работа с молодежью, эмоции и стабильность. При этом и недочёты есть, их нужно устранять. Что еще нужно?
Помогите тренеру в начинаниях, такой шанс подвернулся!
Кто если не Тедеско заслуживает работать в Спартаке?
Игру поставил, прогресс на лицо, лидерство в таблице, прогресс игроков, работа с молодежью, эмоции и стабильность. При этом и недочёты есть, их нужно устранять. Что еще нужно?
Помогите тренеру в начинаниях, такой шанс подвернулся!