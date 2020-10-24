ГлавнаяНовости

«Спартак» предложил Тедеско новый контракт

сегодня, 21:40
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 3Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско получил предложение от клуба о продлении контракта, об этом сообщает журналист Сергей Егоров.

«Спартак» предложил новый контракт Тедеско. Об этом после матча с «Краснодаром» сообщил Шамиль Газизов в общении с журналистами.

После 12 туров Премьер-Лиги «Спартак» возглавляет таблицу российского первенства, имея в активе 27 очков.

Все новости
«Такие матчи убивают». Николич — о поражении «Локо» в матче с «Ротором»
Сегодня, 21:30 Комментарии21
Семак — после поражения от «Рубина»: «Возможность отставки не рассматриваю»
Сегодня, 19:05 Комментарии73
Шварц: «Я очень рад, что нам удалось обыграть „Сочи“»
Сегодня, 17:15 Комментарии10
В «СКА-Хабаровск» рассматривали вариант с назначением Евсеева
Вчера, 18:19 Комментарии6
СлухиСемшов войдёт в тренерский штаб Черевченко в «Химках»
22 октября Комментарии3
«Динамо» показало прибытие Шварца в Москву
22 октября ВидеоКомментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ zzz- (раскрыть)
сегодня в 22:46
Как же не прогрессирует молодежь ??? Понсе , Ларссен, Айртон , Краль...... Ну Соболев , когда играет то забивает , но вот травмы...., молодых обкатывает , а что еще нужно??? Он команду выстраивает и еще много работы над возрождением нового , современного Спартака.
Главное Тедеско знает , что делать и над чем работать. Так пожелаем ему Удачи и Побед.
протон1
протон1
сегодня в 22:44
этот газизов ненасытен как адвокат фальшифка пашаев. которы йнагло доил ефремова. даже ногой его бил
Gahi
Gahi
сегодня в 22:44
В этом решении чувствуется здравый смысл, когда с Тедеско заключали контракт 14 октября 2019 года многим не верилось что он сможет вывести Спартак на первую строчку турнирной таблицы и предрекали о скорой его отставки ближе к лету. Но первую свою победу с командой Тедеску одержал уже 27 октября против Локомотива достаточно убедительно со счётом 3-0. По завершения чемпионата 2019-2020 Локомотив занял 2 место, а Спартак с 39 очками оказался на 7 месте. Но руководство клуба не стала разрывать контракт с Тедеско а дало время на реализацию его идей и видением им той игры который строится в команде. Имея степень магистра в области управления инновациями, помогает ему более доступно объяснять какие цели и задачи он может достичь со Спартаком. И вот результат работы Тедеско который показывает что после 12 туров команда набрала 27 очков и уверенно возглавило турнирную таблицу. Конечно после этого промежуточного результата возникает вопрос о продление контракта с Тедеско который истекает летом 2021 года. Будем надеяться что и остальные команды не будут стоять на месте, а составят достойную конкуренцию Спартаку за победу в Чемпионате РПЛ. Удачи
NEADEKVAT
NEADEKVAT
сегодня в 22:39
Нормальный коуч, но даст ли Спартак ему поработать)
Игорь Ларин 1958
Игорь Ларин 1958 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 22:33
    JackNorz
    JackNorz
    сегодня в 22:30
    Не рановато? Прогресс есть, но состав комплектовал Цорн, а не Тедеско
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    сегодня в 22:28
    Для Федуна - это нормально. Заключат , а потом будут гадать , как избавиться с наименьшими потерями.
    Леон Бугаев
    Леон Бугаев
    сегодня в 22:28
    По итогам сезона выпрут этого физрука.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ SpaM-SARW (раскрыть)
    сегодня в 22:24
    При Кононове
    oleg3k
    oleg3k ответ Vasya Oblomov (раскрыть)
    сегодня в 22:20
    Да мы бы дописали,боюсь вася обломов весь на 77 изойдёт.
    SpaM-SARW
    SpaM-SARW ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    сегодня в 22:19
    Прибавит
    particular
    particular
    сегодня в 22:18, ред.
    Контракт - это доверие работе и признание результатов...
    Пока, видимо, надежды и заверения совпадают... Пятая колонна временно утёрлась...
    zzz-
    zzz-
    сегодня в 22:13
    вроде все мне нравиться у него..но ощущение что молодежь не прогрессирует у него с опытных он максимум выжимает а вот улучшить игру молодых как то нет...не знаю может кажется и все наладиться...
    Dima salev
    Dima salev
    сегодня в 22:10
    Спартак ещё ничего не выграл зачем такая шумиха. Пару поражение и будут поступать как Карьера
    Игорь Ларин 1958
    Игорь Ларин 1958
    сегодня в 22:09
    Нормально.
    RomzesRZN
    RomzesRZN ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    сегодня в 22:09
    Коням без шансов, с ротором плохо сыграли. Это только про сезон речь, не про календарный год.
    kts
    kts
    сегодня в 22:02
    Они любили и Карреру... Иных уж нет а те далече)))
    brauning.86
    brauning.86
    сегодня в 22:01
    Жалко матом нельзя на этом ресурсе
    А до этого ска было не видно что , сначала Карера вытащил Спартак из ямы
    Теперь Тадеско
    Вы как являетесь топ менеджарами Лук ойла?
    Вы ска каким местом работаете?
    Ненавижу это гно в футболе
    СПАРТАК это Супер клуб - Это ска лицо страны
    Не какое то там зенит СПАРТАК
    А вы еще думаете, предложить или нет
    Мишаня Дмитриев
    Мишаня Дмитриев ответ Vasya Oblomov (раскрыть)
    сегодня в 22:00
    Безбородов тут причем? Если ты про первый гол, то отмени борода тот гол то судьи АПЛ ржали бы до следующего сезона
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Bom Bom (раскрыть)
    сегодня в 21:58
    Мне нравится прогресс Понсе и Ларсона, и это спасибо Цорну и Тедеско
    протон1
    протон1
    сегодня в 21:56
    вот что нас губит. одну игру сыграет . всё контракт. а если завтра не дай Бог боже упоси. начнет спартак проигрывать три игры подряд. тогда что7. эти агенты такие хитрые сразу голову крутят ... надо ждать
    Bom Bom
    Bom Bom ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    сегодня в 21:55
    По игре - не помню. По игре мне Спартак Тедеско даже нравится. Но руководство команды порой склонно к спонтанным решениям на эмоциях) И нет у меня уверенности, что все причастные к управлению красно-белыми поддерживают Доменико. В случае чего напоют Федуну...
    Ген Геныч
    Ген Геныч ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    сегодня в 21:53
    Еще Ротор был!!!!Остальные же матчи -абсолютно не проигрывал ни на каплю!!!!!!!!!!
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Трезвый повар (раскрыть)
    сегодня в 21:53
    1 ый круг позади, продлеваем
    112910415
    112910415
    сегодня в 21:51
    тренер лидера заслужил хороший контракт
    makkie
    makkie ответ Трезвый повар (раскрыть)
    сегодня в 21:51, ред.
    Олег, привет!
    Так у Тедеско летом и заканчивается контракт со Спартаком. Тянуть уже нельзя!
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Bom Bom (раскрыть)
    сегодня в 21:50
    А разве Спартак по игре проиграл хоть один матч в это м году? Разве что с химками недавно, они были лучше
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    сегодня в 21:49
    Когда у Тедеско заканчивается текущий контракт? Не поторопились ли с предложением нового? Более логично это сделать хотя бы после завершения 1 круга, а лучше после окончания чемпионата.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    сегодня в 21:48
    Спасибо Цорну за Спартак, это Спартак Цорна побеждает.
    Бакаева в аренду, срочно
    Wolf77785
    Wolf77785
    сегодня в 21:47
    а Безбородову?
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100