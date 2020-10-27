Семак не был приоритетным вариантом для «Зенита» на пост главного тренера

Футбольный агент Александр Маньяков прокомментировал слухи о том, что экс-тренер «Тоттенхэма» может возглавить «Зенит».

Еще до назначения Сергей Семак был только одним из кандидатов на пост главного тренера, и не самым очевидным. Его назначение было связано с тем, что на тот момент не договорились с основным претендентом – топовым иностранцем.

За все время в «Зените» у Семака, на мой взгляд, не было права на ошибку. Ситуация с Кокориным (тренер хотел Сашу оставить, но его отдали в «Сочи») и другими игроками только подтверждают тезис.

Но Сергей своей работой и результатами не давал повода в себе усомниться. Хотя в последнее время мы видим, что «Зенит» буксует. Думаю, сиюминутных выводов руководители делать не будут.

И все же появление Почеттино в «Зените» вполне вероятно, если Сергей Богданович не выправит ситуацию.