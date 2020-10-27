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Семак не был приоритетным вариантом для «Зенита» на пост главного тренера

сегодня, 17:56

Футбольный агент Александр Маньяков прокомментировал слухи о том, что экс-тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино может возглавить «Зенит».

Еще до назначения Сергей Семак был только одним из кандидатов на пост главного тренера, и не самым очевидным. Его назначение было связано с тем, что на тот момент не договорились с основным претендентом – топовым иностранцем.

За все время в «Зените» у Семака, на мой взгляд, не было права на ошибку. Ситуация с Кокориным (тренер хотел Сашу оставить, но его отдали в «Сочи») и другими игроками только подтверждают тезис.

Но Сергей своей работой и результатами не давал повода в себе усомниться. Хотя в последнее время мы видим, что «Зенит» буксует. Думаю, сиюминутных выводов руководители делать не будут.

И все же появление Почеттино в «Зените» вполне вероятно, если Сергей Богданович не выправит ситуацию.

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Все комментарии
Ген Геныч
Ген Геныч ответ ЗА БЮГГЕ.БОРУССИЮ Д.ЛАЦИО (раскрыть)
сегодня в 19:12
Ну наверное так и будет!!!!!!!!!А Почеттино поедет сюда,только ради денег,если конечно поедет!!!!!!!!!!!!!!Но ничего интересного он не покажет ,будет Манчини 2.0!!!!!!!!!!!!!!
ЗА БЮГГЕ.БОРУССИЮ Д.ЛАЦИО
ЗА БЮГГЕ.БОРУССИЮ Д.ЛАЦИО
сегодня в 19:11
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Justas Weiss7
Justas Weiss7
сегодня в 19:02
Семак, как и Мусаев тренеры будущего. Сергей несмотря на молодой тренерский стаж проявил себя прагматичным, успешным, умело используя макс.возможности футбалёров. например связки напов. но тут из-за короны ослаб Азмун. Дзюбу перегрузил Черчес, в добавок вылетел Малком и поехало ... Почеттино безусловно классный тренер, но сомнительно ему под силу управлять футбол.колхоз.ру
lobsterdam
lobsterdam ответ star1970 (раскрыть)
сегодня в 18:57
отсутствие в рационе белковой пищи (мяса) ведет к слабоумию - медицинский факт!
dzvinka
dzvinka
сегодня в 18:57, ред.
"появление почетино в зените вполне вероятно" - прочитав этот бред, я понял что Александр Маньяков настолько же сведущь в этой теме, как я в планах Илонна Маска отправить пилотируемый корабль на Марс.
Почетино пойдет в Зенит разве что в паралельной вселенной. Кто придумал этот бред, а теперь все дураки это повторяют один за одним)))
Kresi frok
Kresi frok ответ sir_Alex (раскрыть)
сегодня в 18:56
Вообще-то они полуфиналисты!
Kresi frok
Kresi frok
сегодня в 18:55
    sir_Alex
    sir_Alex
    сегодня в 18:55
    Семак ещё не сказал своего последнего слова в "Зените"! Ещё не выиграна ЛЧ 😂😂😂
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    сегодня в 18:52
    Ну до сих пор справлялся
    star1970
    star1970
    сегодня в 18:45
    Семака нужно гнать. Но перед этим накормить мясом что бы очнулся. Не удивлюсь если через пару лет он со своей жёнкой в Тибете будет сидеть в не естественных позах. Сразу как только он перешёл на морковку его нужно было гнать по мед. показаниям.
    Footbolista
    Footbolista ответ shlomo (раскрыть)
    сегодня в 18:41
    Кредит есть...доверия нет...все как в реальной жизни)...
    Сергей Зz
    Сергей Зz ответ Сов Армия (раскрыть)
    сегодня в 18:40
    Каких покупок нет? Барриос, Сантос, Ловрен, тот же Малком. Я не беру добротных Ракитского, Азмуна, Караваева. Ещё вот Вендела привезли. Каких тебе покупок не привезли? Мане с Саллахом? Или Левандовский не пришел. Извините, эти люди любят играть в футбол. Просто у Семака игра - навесь на Дьзюбу, в Европе не работает, да и в рпл привыкают к ней. А других идей в голову Семаку как ты говоришь не купили.
    Footbolista
    Footbolista
    сегодня в 18:39
    Похоже уже списали морячка бригантины на берег...вопрос времени...
    Мяучело
    Мяучело ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    сегодня в 18:39, ред.
    все эти трансферы - это заслуга константина сарсании, это был топ менеджер по селекции.
    Little Caprice
    Little Caprice
    сегодня в 18:28
    "И все же появление Почеттино в «Зените» вполне вероятно, если Сергей Богданович не выправит ситуацию" - звучит так, будто Почеттино сидит на чемоданах и ногти грызёт, когда же уже вызовут в газовый офис.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 18:26
    Хватит наверное петь диферамбы по поводу титулов последних сезонов....
    Не пришло ли время построить действительно сильную команду...???
    Пусть Зенит не чемпионил в сезоне 2013/2014....но та команда была в 6-7 раз сильней нынешней.......Халк,Витсель,Кришито,Ансалди,Данни,Рондон и пр....хоть в футбол играли..........а не бегали на чужую половину чтоб навесить на Дзюбу........

    Сколько раз нужно занять 4-е место в группе ЛЧ что бы что то изменилось ???
    3...4....5...???

    Самим то не надоело прятаться ...прикрываясь "величием внутриРПЛьных титулов" оставаясь беспомощными и неумелыми на евроарене ????
    ЛЬВОВ НА МЯСО
    ЛЬВОВ НА МЯСО ответ Мяучело (раскрыть)
    сегодня в 18:21
    А что?! А вдруг!!!)))
    mangox22
    mangox22
    сегодня в 18:19
    Это болелы требовали Семака
    Мяучело
    Мяучело ответ ЛЬВОВ НА МЯСО (раскрыть)
    сегодня в 18:18
      VV V
      VV V
      сегодня в 18:16
        Сов Армия
        Сов Армия
        сегодня в 18:16
        А чего все хотят от Богданыча, покупок нет, а результат давай. Если придёт топовый иностранец то он с этим составом сыграет ещё хуже
        ЛЬВОВ НА МЯСО
        ЛЬВОВ НА МЯСО ответ cska vperiod (раскрыть)
        сегодня в 18:15
        Он уже год без работы, почему бы и не поправить финансовое положение! Подписываешь контракт на 2-3 года, валяешь дурака а затем еще и неустойку получаешь!)))
        cska vperiod
        cska vperiod
        сегодня в 18:13
        Надо быть полным идиотом, чтобы отказаться от работы в топовых клубах и приходить куда то.
        VAN ARM
        VAN ARM
        сегодня в 18:12
        Таких сецов как ты в каждой питерской подворотне хватает))) но согласен в том что труба лезет в те места где им не место(миллер) футбол от этого только теряет))))дайте парню полную власть а затем и спрашивайте))
        ЛЬВОВ НА МЯСО
        ЛЬВОВ НА МЯСО
        сегодня в 18:12, ред.
        Не может зенит без аргентинцев и негров!)))
        SHMEL
        SHMEL
        сегодня в 18:08
        Несмотря на игроцкие заслуги Богданыча никогда не считал его хорошим тренером. С самым большим бюджетом в лиге и самыими дорогими приобретениями грех не занимать верхние места, тут особого тренерского таланта не нужно, да и откуда ему взяться, ведь раньше Сергей себя особо нигде не проявлял.
        ЗА БЮГГЕ.БОРУССИЮ Д.ЛАЦИО
        ЗА БЮГГЕ.БОРУССИЮ Д.ЛАЦИО ответ youtomee (раскрыть)
        сегодня в 18:08
        А что спрашивать??? Он хоть знает про зенит и от куда он??
        Я думаю нет как и многие!!
        Сюда НОРМ тренеры не пойдут,а кто сидит без работы типа Почеттино,может и придут,и то ради НАРОДНЫХ денег,а зенита их КУЧА!!!!
        Мяучело
        Мяучело
        сегодня в 18:08
          Федор Паршунин
          Федор Паршунин
          сегодня в 18:07
          На моей памяти - кредит доверия фраза для тренеров футбольных команд обозначающее что-то вроде последнего китайского предупреждения. Если Семак не вытащит безнадежный (на мог взгляд) матч с Боруссией, то скорее всего дни его в Зените будут сочтены. Отставка его может только будет отложена, если хозяева мира из Газпрома не смогут договориться с тем тренером, кого они хотят видеть у руля Зенита.
          RomzesRZN
          RomzesRZN
          сегодня в 18:07
          Неудивительно. За этот клуб давно решают на «верхах» в уютных кабинетах.
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