Семак не был приоритетным вариантом для «Зенита» на пост главного тренера

Футбольный агент Александр Маньяков прокомментировал слухи о том, что экс-тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино может возглавить «Зенит».
Еще до назначения Сергей Семак был только одним из кандидатов на пост главного тренера, и не самым очевидным. Его назначение было связано с тем, что на тот момент не договорились с основным претендентом – топовым иностранцем.
За все время в «Зените» у Семака, на мой взгляд, не было права на ошибку. Ситуация с Кокориным (тренер хотел Сашу оставить, но его отдали в «Сочи») и другими игроками только подтверждают тезис.
Но Сергей своей работой и результатами не давал повода в себе усомниться. Хотя в последнее время мы видим, что «Зенит» буксует. Думаю, сиюминутных выводов руководители делать не будут.
И все же появление Почеттино в «Зените» вполне вероятно, если Сергей Богданович не выправит ситуацию.
Почетино пойдет в Зенит разве что в паралельной вселенной. Кто придумал этот бред, а теперь все дураки это повторяют один за одним)))
Почетино пойдет в Зенит разве что в паралельной вселенной. Кто придумал этот бред, а теперь все дураки это повторяют один за одним)))
Не пришло ли время построить действительно сильную команду...???
Пусть Зенит не чемпионил в сезоне 2013/2014....но та команда была в 6-7 раз сильней нынешней.......Халк,Витсель,Кришито,Ансалди,Данни,Рондон и пр....хоть в футбол играли..........а не бегали на чужую половину чтоб навесить на Дзюбу........
Сколько раз нужно занять 4-е место в группе ЛЧ что бы что то изменилось ???
3...4....5...???
Самим то не надоело прятаться ...прикрываясь "величием внутриРПЛьных титулов" оставаясь беспомощными и неумелыми на евроарене ????
Не пришло ли время построить действительно сильную команду...???
Пусть Зенит не чемпионил в сезоне 2013/2014....но та команда была в 6-7 раз сильней нынешней.......Халк,Витсель,Кришито,Ансалди,Данни,Рондон и пр....хоть в футбол играли..........а не бегали на чужую половину чтоб навесить на Дзюбу........
Сколько раз нужно занять 4-е место в группе ЛЧ что бы что то изменилось ???
3...4....5...???
Самим то не надоело прятаться ...прикрываясь "величием внутриРПЛьных титулов" оставаясь беспомощными и неумелыми на евроарене ????
Я думаю нет как и многие!!
Сюда НОРМ тренеры не пойдут,а кто сидит без работы типа Почеттино,может и придут,и то ради НАРОДНЫХ денег,а зенита их КУЧА!!!!
Я думаю нет как и многие!!
Сюда НОРМ тренеры не пойдут,а кто сидит без работы типа Почеттино,может и придут,и то ради НАРОДНЫХ денег,а зенита их КУЧА!!!!