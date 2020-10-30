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Канчельскис рассказал, почему ушёл с поста главного тренера «Навбахора»

сегодня, 19:42

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис рассказал, почему он покинул пост главного тренера узбекского «Навбахора».

Дело в том, что мне не платили зарплату. Сначала я терпел три месяца, потом ещё два, но понимаете, у меня тоже есть семья, дети, родители, которым нужно помогать. А так по-свински поступать — неправильно. Поэтому было принято такое решение, и там всё по закону, мы подали заявление в ФИФА и ждём разбирательств. Ещё причиной является смена хокима (губернатора) Намангана, там тоже был ряд вопросов. В общем, я посчитал, что в этом клубе у меня нет будущего.

Претензий к футболистам и к персоналу у меня вообще нет, они молодцы. После того как переболели коронавирусом, выходили тренироваться, играть. Дай бог им здоровья, удачи и всего наилучшего с моей стороны. Претензии есть только к руководителям клуба, мы жили с ними на разных планетах как будто. Ну, когда дилетанты приходят в футбол, это всегда проблематично. Если они сочтут нужным нормально пообщаться и пойти на мировую, я всегда открыт для дискуссий, если нет — то будет суд. Бумаги есть, всё решит федерация футбола.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 20:13
Не стоило ему в Узбекистан ехать.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 20:00, ред.
Хреновый тренер с длинным языком.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 19:58
Это мало кому интересно.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 19:55
Канчельскис, ты не топ-тренер. Вот и не привлекай к себе внимание.
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 19:55
кинули короче
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 19:54
А как он хотел,гастарбайтеров везде обманывают,и в России и в Узбекистане!
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 19:50
просто плов и манты надоели))))
Footbolista
Footbolista
сегодня в 19:44
Не захотел на энтузиазме работать)...
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