Сборная 13-го тура: Шунин взял пенальти на 99-й минуте, Карпин и Дзагоев подвинули «Спартак»

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сегодня, 15:19

Удивительные сюжеты и футбольные покорители клубов ЛЧ подарили «Соккер.ру» героев тура.

Вратарь

(«Динамо») – главный герой тура

Год назад отразил удар Ионова на 99-й минуте, а теперь на последних секундах против «Тамбова» в ворота Антона назначили второй одиннадцатиметровый. Но капитан спас «Динамо» от странной потери пунктов. Без сэйва голкипера гости остались бы с обидной ничьей в игре 11 на 9, причем сами добились преимущества во второй раз лишь в добавленное время. Шунин – герой ключевого момента самого эмоционального матча.

Защитники

(«Ахмат»)

Берг, Ионов, Уткин, Олссон и Газинский — опытные, нельзя списать на появление Сперцяна неудачу в Грозном. У Шелии за весь матч было две заботы – ровно столько раз попали по его воротам. И не забили, конечно же. Оборона Талалаева отыграла грамотно, фаворит матча волновался из-за больших потерь в собственной защите, а вот оборонец Анхель не просто грамотно сыграл у своих ворот, но и забил важный для «Ахмата» первый, в итоге победный гол.

(«Ростов») – король воздуха

И где скауты ростовчан находят настолько готовых к играм высокого уровня центральных защитников? Карпин поверил в Чистякова – не подвел, поверил в Осипенко – снова попадание. Верх Максим снимает изумительно, помогают рост и вес. И куда важнее, что тяжелый бек «Ростова» и на скорости нормально играет, и позицию выбирает верно. Осипенко правильно встретил четырех форвардов «Спартака», у него 8 побед на втором этаже!

(«Зенит») – вынос из ворот тура

А где был бы фаворит без Барриоса, Дриусси, Малкома, Дзюбы и Азмуна в основе, если бы Ярослав не вынес мяч из пустых ворот? Могли проиграть, ведь не сказать, что матч против «Химок» был прогулочным для «Зенита». И проблемы с составом, и соперник в меру сил закрывался и огрызался. Но Ракицкий сыграл спокойнее и надежнее, чего его напарник Ловрен. «Химки» переиграли «Зенит» по ударам, но Ярослав помог сравняться по очкам со «Спартаком».

Полузащитники

(«Рубин») – очарование тура

Уникальный случай – родные братья в антисборной и сборной. Но раз Бакаевы теперь играют за разные команды, то вероятность подобного события выше. Солтмурад появился на правом фланге атаки Слуцкого и оправдал ожидания. Отдал голевую, забил сам, заставил крепкого Бауэра ошибаться. Если того же Шиманьски после тура можно отметить за хитрость – заставлял нарушать на себе правила, то у Бакаева гол плюс пас.

(«Ростов»)

Поскольку «Ростов» две трети матча был без мяча, вырастал вес одного эпизода. Швед Альмквист в центре атаки сыграл на оборону, а вот Мамаев, хотя в отборе тоже участвовал, проявил смекалку в редчайшей, но победной атаке «Ростова». Павел огорчил «Спартак» и помог «армейцам» подняться на вершину таблицы. А еще обрадовал Карпина, ведь тренер ждал, пока Мамаев наберет форму.

( ЦСКА ) – освобождение тура

Исмаэль в «Ахмате» был хорош, но отметим Алана – выдохнул после гола «Ротору». Невероятно важный мяч для самого опытного хавбека и его команды. Дзагоев сделал то, что не удалось активному Давиташвили – попал в ворота издали. Пусть это был единственный удар хавбека против четырех попыток Влашича или трех шансов Чалова, но счет на табло показывает важность момента. Вел игру ЦСКА хорват Никола, но на первое место вывел Алан.

(«Урал»)

Настоящий викинг – толкается, выбирает позицию, понимает напарников, ведет за собой. Румын снова выдал крутой матч, ведь забил два мяча Беленову. В этом сезоне это не так сложно, как в прошлом, но «Уралу» нужны очки, и именно Эрик их приносит. Гости матча постоянно атаковали, «Уфа» смотрелась ужасно – затяжной кризис не закончился после ухода Евсеева. Но состояние соперника не влияет на оценки Бикфалви. Атакующий хавбек забил с игры и с пенальти.

(«Рубин») – стабильность тура

Большой плюс грузину за эпизод в матче против «Арсенала», когда сам показал арбитру Казарцеву, что против него не нарушили правила в штрафной. Подкат был сзади и опасным, но вингера не сбили. А вот он сбил с ног надежды туляков на очки, постоянно участвовал в атаках из глубины, а потом выдал роскошную диагональ, что привела к еще одному голу в ворот Шамова. Очередной сильный матч от 19-летнего футболиста.

Нападающие

(«Зенит»)

Чемпиону сложно, не могли рассчитывать на ряд важнейших футболистов с Дзюбой и Азмуном включительно. Да и «Химки» настраивались на борьбу. Но Ерохин напомнил об универсальности – его гол успокоил «Зенит», ведь до этого были тревожные эпизоды. Оздоев тоже хорошо отыграл, ведь создал гол Мостового. А Ерохин ловко сыграл на неродной, но уже знакомой позиции ложного форварда. У Александра отличное голевое чутье.

(«Сочи») – гол тура

Форвард «Сочи» забил красивый мяч головой – идеально выбрал позицию, выиграл борьбу у защитника, переправил круглого парашютом в ворота. В этот раз не праздновал мяч кульбитами, но впечатлил главного тренера сборной России. Черчесов снова позвал Заболотного в команду, а «Сочи» снова победил в один мяч. Гол Антона Миранчука заставил нервничать, но поскольку Федотов – толковый тренер, то использовал усталость соперника. Заболотный был близок к дублю и даже хет-трику, но ограничился голом и ассистом.

Главные тренеры

(«Ростов») и («Рубин»)

Антиподы по подходу – играли от обороны и в атакующем стиле, антиподы по возможностям – «Ростов» вынужден перестраивать состав, а «Рубин» набрал перспективную обойму и лучшие прибавляют, понимая Слуцкого. Но если «Ахмат» и «Сочи» переиграли уставшие клубы ЛЧ , то Карпин обставил в гостях лидера «Спартак», а Слуцкий показал самый сильный и качественный футбол в этом туре. Оба молодцы, хотя по-разному шли к важным победам.

Ярчайший сюжет. «Тамбов» — «Динамо» — 1:2

Необычный матч. «Динамо» могло одержать победу 1:0 против девятерых соперников, а получился триллер. Сначала на ровном месте позволили «Тамбову» восстановить паритет – заработали пенальти, затем Карасев указал на «точку» в ворота хозяев. А вишенка на торте – автор победного гола «Динамо» Комличенко нарушил правила в своей штрафной. Пенальти на 99-й минуте всегда будут чем-то из вон выходящим, Шунин выиграл вторую дуэль с Онугха. Браво, вратарь!