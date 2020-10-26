Сборная 12-го тура: Влашич и Ларссон «в огне», притеснитель чемпионов Слуцкий, «Химки»-на-Дону 

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сегодня, 21:21

«Соккер.ру» отдает должное главным героям 12-го тура РПЛ .

Вратарь

Илья Лантратов («Химки»)

Страж ворот «Химок» уже не раз проявлял свои лучшие качества, но вратарские сэйвы быстро стираются из памяти, если команда остается без очков, а на старте сезона с «красно-черными» так чаще всего и случалось. Совсем другое дело, если голкипер играет на ноль, а в копилку падают три очка. Илья Лантратов отразил 7 ударов футболистов «Ростова», заразил партнеров своей уверенностью, которой хватило для того, чтобы вырвать победу в концовке.

Защитники

Брайан Идову («Химки»)

Второй раз подряд переводим универсального Брайана Идову на правый фланг: неделю назад место левого защитника занимал Дуглас Сантос, а теперь другой бразилец — Айртон. Однако нельзя оставить без внимания и игру русского нигерийца из «Химок», который под руководством Игоря Черевченко и после возвращения на удобную позицию из центра обороны превращается в одного из лидеров подмосковной команды. Против «Ростова», как и против «Спартака», Брайан отпахал все 90 минут, а в концовке был вознагражден голом.

Дмитрий Тихий («Химки»)

На предматчевой разминке травму получил Арсений Логашов, вместо него вышел в стартовом составе Егор Данилкин, вернулся на поле и Дмитрий Тихий, отбывший дисквалификацию из-за перебора желтых карточек в матче со «Спартаком». Против «Ростова» капитан «Химок» сыграл практически идеально, особенно на втором этаже, где выиграл у оппонентов 8 единоборств. Один из главных творцов сенсационной победы.

Соломон Кверквелия («Ротор»)

Победа «Ротора» стала следствием блестящей реализации своих моментов, расхлябанности «Локомотива» после Лиги чемпионов, счастливого стечения обстоятельств и самоотверженности, символом которой стал Соломон Кверквелия. Еще недавно грузинский защитник играл за «Локо», он внес весомый вклад в недавнее чемпионство, но потом оказался не нужен «железнодорожникам». Для Сабы это была особая победа, ради которой он стелился в подкатах и бросался под мячи. И даже за пенальти ему сложно что-либо предъявить: рукой сыграл случайно, да и не изменился счет после удара Антона Миранчука с «точки».

Айртон («Спартак»)

В игре бразильца часто не хватает баланса: то ноги бегут, а мозг не поспевает, то наоборот начинает слишком подолгу обдумывать чуть ли не каждое движение. Против «Краснодара» всего было в меру, а отдельными действиями Айртон вознес себя на пьедестал: спас «Спартак» от гола после ошибки Максименко в первом тайме, разогнал вторую голевую атаку, в концовке заработал на себе вторую желтую карточку для Мартыновича.

Полузащитники

Даниил Фомин («Динамо»)

Забивший в ворота ЦСКА Никола Моро пропускал матч с «Сочи» из-за травмы, зато на этот раз во всех смыслах выстрелил его партнер по центру поля Фомин. Даниил держал центр поля под контролем, был хорош в прессинге и эффективно собирал «ничейные мячи». В начале второго тайма Фомин сделал счет 3:1, а позже заходил на дубль, но хлестким ударом попал в штангу.

Солтмурад Бакаев («Рубин»)

Воспитанник «Спартака» помог своему родному клубу выйти в лидеры РПЛ , поучаствовав в победе над «Зенитом» двумя результативными передачами. Солтмурад был вовлечен в комбинационную игру «Рубина», искал нетривиальными передачами партнеров и запутал даже такого сильного оппонента, как Дуглас Сантос.

Бернард Бериша («Ахмат»)

Сделал все три гола «Ахмата» в матче с «Уфой»: в начале встречи заработал и сам реализовал пенальти, а в последней трети матча, когда грозненцы остались в меньшинстве, отдал результативную передачу на Ильина и поставил точку еще одним голом.

Резиуан Мирзов («Химки»)

В первом тайме Мирзов пытался заработать пенальти, но после просмотра VAR получил желтую карточку за симуляцию, однако это не помешало Резиуану стать героем уже в добавленные ко второму тайму минуты. Сначала Мирзов сотворил маленький шедевр, расправившись с пятью футболистами «Ростова» и вратарем, уже в следующей атаке ассистировал Брайану Идову. Браво!

Никола Влашич ( ЦСКА )

Хорватский полузащитник вдохновляет ЦСКА на борьбу за чемпионство. В субботу в лидеры РПЛ по системе «гол + пас» вырвался Джордан Ларссон, а в понедельник Влашич отметился дублем и результативной передачей в матче против «Арсенала» и сбросил спартаковца с вершины. Теперь «армейцы» постараются сбросить «Спартак» с первого места: по итогам этого тура они обошли «Зенит» и продолжают дышать в спину своим заклятым друзьям.

Нападающие

Джордан Ларссон («Спартак»)

Оба форварда «Спартака» заслужили место в символической сборной, на счету Ларссона и Понсе по голу и ассисту в матче с «Краснодаром», но количество мест ограничено, поэтому выбираем Джордана, который организовал гол Эсекеля и остудил пыл «быков» классным ударом, когда у «Спартака» земля уходила из под ног под натиском соперника. У шведа вообще феноменальные цифры: играя в атаке отдал 95% точных передач, создал 5 моментов для партнеров.

Тренер

Леонид Слуцкий («Рубин»)