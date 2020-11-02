Антисборная 13-го тура: футболисты «Спартака», участники ЛЧ и поступок Тетрашвили

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02 ноября 2020, 10:07

Не героев на выходных хватало! «Соккер.ру» разбирает ошибки, чтобы они не повторялись.

Вратарь

(«Химки»)

Голкипер «Химок» не прочитал прострел Оздоева – странно провожал мяч. А когда забивал Ерохин, то у Ильи была возможность сделать сэйв, удар был хитрым, но несильным. Причем это единственные меткие попытки «Зенита» с «Химками» за весь матч! Голкипера «Арсенала» Шамова подвела защита, а вот его коллега мог сыграть лучше. Лантратов предъявил претензии защитникам, хотя сам не сделал ни одного сэйва за полтора часа.

Защитники

(«Спартак»)

Нужно вести команду с его опытом и классом, если соперник позволяет играть первым номером, но компактно закрыт. Мозес же выключался на длительных отрезках, изображал активность, но чтобы снова потерять мяч и уступать в борьбе с молодым оппонентом Поярковым. Учитывая кадровые перестановки Карпина, у Мозеса были шансы стать героем, но нигериец сыграл слабо.

(«Спартак») – недосмотр тура

Не тот случай, когда собираем серии ошибок защитника, но у «Ростова» было все-таки 8 атак с ударами. Мамаев попал в створ, его гол стал победным, а Жиго ему не помешал – не успел, потерял опекаемого игрока. Также Самуэля можно упрекнуть из-за слабого первого паса. Когда у центрального защитника точность передач лишь 75 %, то понятно, что ему не удалось поработать на созидание.

(«Локомотив»)

Рослого парня вернули, чтобы прогрессировал. Но сыграть в стиле Нэта Филлипса из «Ливерпуля» не сумел. У «Сочи» были контратаки, в которых Заболотный постоянно оказывался на удачной позиции. Да и Бурмистрова в итоге Лысцов не поймал. Понятно желание Николича доверять всем, но результаты в РПЛ важны. С такой защитой, как была у «Локомотива» в Сочи, о ЛЧ могут забыть – хозяева могли больше двух раз огорчить Гильерме.

(«Краснодар»)

Бегает, да. В дни поражений. Вытащил счастливый билет – «быки» накануне старта в группе ЛЧ не могли покупать иностранцев, пошли за игроками «Ростова». Но против «Ахмата» новичок сыграл неважно. Впрочем, у Рамиреса похожие проблемы, но Кристиан на непривычном правом фланге был активнее, чем Евгений на знакомой бровке. Когда вернутся дисквалифицированные Смольников и Мартынович, а из лазарета выпишут Петрова – Чернов окажется на лавке.

Полузащитники

(«Краснодар»)

Общий счет последних трех матчей «быков» — 1:9. Понятно, что есть проблемы с составом, понятно, что встречались с «Челси». Но Ионов-то – игрок основы сборной России у Черчесова, перешел в клуб из Лиги чемпионов. Он должен сразу показывать, что может стать лидером на отведенном ему участке и отрезке. Но нет, Алексей с Бергом наблюдали, как «Ахмат» огорчает оборону Сафонова снова и снова.

(«Тамбов») – подлость тура

Человеку 32 года, в футболе давно. В его возрасте полезно располагать чувством мужского достоинства. Но раз Гурам акцентированно и подло наступил на ногу лежачему Шиманьски всем весом – есть проблемы с уважением к себе и соперникам. Тетрашвили подставил «Тамбов» и мог нанести сопернику травму. Хорошо, что все обошлось, но эпизод мерзкий и дикий. Поспешил извиниться, но забыл упомянуть того, кому сделал больно – некрасиво.

(«Спартак») – привидение тура

Что с Зелимханом? Какие-то личные проблемы, безответная любовь, иные переживания, незалеченные травмы? Неизвестно, но раз выпускают на поле – готов, доверяют. И в очередной раз Бакаев растворился в игре. «Спартак» до замены плеймейкера играл вдесятером. Брак в дикие 40%, ни одного созданного момента, полностью проигранная борьба перед штрафной. Зелимхан здесь и сейчас не заслужил место в основе.

(«Химки») – промах тура

Для вингера слишком редко смотрит на напарников. Против «Зенита» не отдал ни одной передачи под удар. Зато дважды именно у Мирзова был шанс огорчить Кержакова. В первом случае оставил вратаря позади, но не сумел без суеты попасть в опустевшие ворота – Ракицкий спас. А во втором тайме Ловрен позволил Резиуану выскочить к воротам, но вингеру не хватило мастерства. Мирзов эгоистичен на поле, но не умеет реализовывать моменты.

Нападающие

(«Локомотив»)

До выхода Антона Миранчука в атаке у «Локомотива» ничего не получалось, был один удар в створ, именно от Смолова. Но ведь не забил, создал ноль моментов для напарников. Николич прямо называет игру «Локомотива» в РПЛ неуважительной, а все из-за группы атаки. Опытные Эдер и Смолов нестабильные, а Зе Луиша пока хватает лишь на концовки матчей. Форварды не забивают – команда проигрывает.

(«Спартак») – «зомби» тура

Шутка Джикии, что у него полкоманды зомби, стала пророческой – «Спартак» словно подменили. Ларссон (один из тех, кто притворялся «зомби» вместе с Айртоном) запорол редкий хороший момент. Тедеско дал шведу доиграть поединок, но от этого стало только хуже. Оценка Джордана получилась почти такой же низкой, как у Бакаева. Особенно на контрасте с попытками Соболева хотя бы немножко оживить игру «Спартака». Шведу не хватает стабильности.

Главный тренер

и («Спартак»)

Один допустил глупость – схватил очередную желтую и пропустил матч из-за дисквалификации, а второй оказался на бровке и не стал главным в поединке с «Ростовом». Карпин знал, что и как делать, а вот Андреаса хватило только на признание после матча, что «Спартак» заслужил поражение. Но все в курсе, так и было. Один из самых слабых матчей команды при Тедеско, а поскольку «Ростов» собрал серию из 4 побед и ничьей против «красно-белых» в РПЛ , то Доменико ошибся дважды. И когда готовился к игре, и когда реагировал на события по ходу матча.

Удаление тура

Мешков, Соболев, Хаджикадунич

Допустим, это фол. Тогда надо признавать элемент симуляции Соболевым. Плюс нарушение точно не на вторую желтую – ни грубости, ни лишения возможности забить, обычная борьба. Швед не понял, за что его выгнали. А Соболеву пора задуматься: создает не лучшую репутацию среди сильных арбитров. Пока же спорный Мешков оставил «Ростов» в меньшинстве.