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Роналдо номинирован на звание лучшего центрфорварда в истории футбола

сегодня, 03:28

Издание France Football объявило список номинантов на звание лучшего центрального нападающего в истории футбола.

В список претендентов вошли: Деннис Бергкамп (Нидерланды), Герд Мюллер (Германия), Йохан Кройф (Нидерланды), Ромарио (Бразилия), Кенни Далглиш (Англия), Роналдо (Бразилия), Эйсебио (Португалия), Марко ван Бастен (Нидерланды), Шандор Кочиш (Венгрия), Джордж Веа (Либерия).

Вчера также стали известны номинанты на звание лучшего правого и лучшего левого форварда в истории.

Роналдо номинирован на звание лучшего центрфорварда в истории футбола

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kolpankolpan
kolpankolpan ответ JirkoFF (раскрыть)
сегодня в 10:11
Не проще поделить время до начала цивилизации футбола, и после начиная с 70х ?
JirkoFF
JirkoFF
сегодня в 10:08
Опять же, как и в статье с Роналду. Ну как можно сравнивать Кочиша, которого, из нынешних экспертов журнала France Football, 95% ещё не родились, а 5%, только ходить училась?! Им тогда не до футбола было, это же послевоенное время, все думали о том, что кушать, а не бежать на стадион. И уж тем более, в 1946-м, 1950-м, 1960-м и т.д, не садились на кресло с парочкой бутылок пива перед большой "плазмой" смотреть матчи ЛЧ с участием Кочиша.... Если честно, я его не знаю, но раз включили в этот список, значит был такой парень и был очень хорош! Но как можно сравнивать его игру ,когда в футбол играли надутым свиным мочевым пузырём вместо мяча, с игрой М.ван Бастена, Бергкампа и тем более Роналдо?!?!!! В таких случаях, нужно учесть, какие газоны были тогда, какие скорости развивали футболисты в то время, какие были мячи, бутсы и насколько они были удобны?! Конечно же, для послевоенного времени, состояние газона и инвентаря были отличными, но предаставь возможность одному из игравших в 80-х, 90-х, 2000-х и современных игроков, играть в таких условиях с таким инвентарём и увидим как Бергкамп, ван Бастен и Роналдо ломают себе ноги.... В общем, как я и говорил, в каждое время, были свои герои и кумиры. Нельзя сравнивать Кочиша и Эйсебио, с Бергкампом, Ромарио и Роналдо. Это бред! Нужно определение: - "Лучший в 40-х, в 60-х, в 80-х" и т.д... Потому что я абсолютно уверен, каждый из этих футболистов, были отличными кудесниками мяча, НО....каждый в своё время. Здоровья всем!
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 10:07
Кроме Роналдо не кого не знаю из этих. Поэтому я за Зубастика!
kolpankolpan
kolpankolpan
сегодня в 10:07, ред.
Герд Мюллер и Кройф -супергиганты. Просто после карьеры Кройф блистал ,а Герд Мюллер ел колбаски с капустой. Роналдо мог все, но слабые колени и кишка доводящая до лишнего веса сломали карьеру. Ван Бастен великолепный нападающий но сломался на пике карьеры. Остальные все таки не такие постоянно выдающиеся. Видится все-же что Кройф будет выше всех. Он не просто нападающий--он созидатель и двигатель-футбольный идеал.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 09:52
Тяжело выбирать
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 09:46
Номинант круче номинанта
Правдин Семён
Правдин Семён
сегодня в 09:40
В списках нет тех,кто не получал "Золотой Мяч".
Так и написано ведь:"символическая сборная Золотого Мяча".
Поэтому и нет ни Пеле, ни Марадоны, ни прочих.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 09:38
Большой выбор
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 09:33
Пеле - Король....
Потому и нет его в этих списках и
stavr74
stavr74
сегодня в 09:24
заслужил
cska1948
cska1948 ответ edubokom (раскрыть)
сегодня в 09:18
Марадоны тоже в этих списках не видно.
edubokom
edubokom
сегодня в 09:16
Не могу серьёзно относиться к этим спискам, потому что в них нет Пеле
cska1948
cska1948 ответ Александр Валяев (раскрыть)
сегодня в 09:12
Видимо по мнению France Football есть Король футбола и все остальные! Поэтому Пеле над схваткой.
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
сегодня в 08:59
Король Кенни топ. Дуэт Далглиш-Раш навека
ManUnited87
ManUnited87
сегодня в 08:41
Я бы добавил,в качестве номинанта не более,но добавил бы Мирослава Клозе.
NGYRZ
NGYRZ
сегодня в 08:32, ред.
Где Йозеф Бицан? Лучший бомбардир в истории?

А из этих, я бы выбрал Эйсебио!

У всех кроме, Веа, сборные были суперзвездными, поэтому и забивать было легче!
RamonCSKA
RamonCSKA
сегодня в 08:17
Бэргамп по моему почти и не играл центр форварда
он был оттянутым форвардом или смещался на фланг
Правдин Семён
Правдин Семён
сегодня в 08:16
Герд Мюллер. В этом списке он лучший.
SHMEL
SHMEL
сегодня в 08:09
Не предсталяю как можно выбрать лучшего среди великих?
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 08:07
Обожал смотреть за игрой "Феномена", но, как можно сравнивать игроков разных поколений??? Совершенно разные скорости, быстрота принимаемых решений и т.д. Вплоть до экипировки и материала мячей. Неправильно это!
Пьемонтский Князь
Пьемонтский Князь
сегодня в 07:42
Зубастик почти самый слабый из этих номинантов, сильнее только возможно Кошича.
kts
kts
сегодня в 07:29
КРОЙФ
kanuni
kanuni
сегодня в 07:04
А где Пеле,Ди Стефано,Пушкаш,Уго Санчес,Меацца,Шевченко,Ибра?
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя
сегодня в 07:00
А где Батистута, Шевченко, Ибрагимович, Фалькао, Суарес?
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 06:51
Надеюсь победит Роналдо, но странно что нету Ширера, и к моему сожалению Руни к концу карьеры сдулся, у него были бы все шансы попадать в такие номинации.
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 06:28
Бергкампу можно дать награду, искуссный мастер и великолепный игрок, и какой то особенный.
Александр Валяев
Александр Валяев
сегодня в 06:28
А Пеле где?
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 06:27
Ван Бастен однозначно!!! Кройф не совсем центральный.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 06:10
Ему уже стыдно наверно!
Kostya P.
Kostya P.
сегодня в 03:53, ред.
То , что вытворял пиковый Роналдо , наверное не показывал ни один игрок на этой позиции. Но для меня центрфорвард 1 - Марко Ван Бастен.
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