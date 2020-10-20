Роналдо номинирован на звание лучшего центрфорварда в истории футбола

Издание France Football объявило список номинантов на звание лучшего центрального нападающего в истории футбола.
В список претендентов вошли: Деннис Бергкамп (Нидерланды), Герд Мюллер (Германия), Йохан Кройф (Нидерланды), Ромарио (Бразилия), Кенни Далглиш (Англия), Роналдо (Бразилия), Эйсебио (Португалия), Марко ван Бастен (Нидерланды), Шандор Кочиш (Венгрия), Джордж Веа (Либерия).
Вчера также стали известны номинанты на звание лучшего правого и лучшего левого форварда в истории.
Так и написано ведь:"символическая сборная Золотого Мяча".
Поэтому и нет ни Пеле, ни Марадоны, ни прочих.
Так и написано ведь:"символическая сборная Золотого Мяча".
Поэтому и нет ни Пеле, ни Марадоны, ни прочих.
Потому и нет его в этих списках и
Потому и нет его в этих списках и
А из этих, я бы выбрал Эйсебио!
У всех кроме, Веа, сборные были суперзвездными, поэтому и забивать было легче!
А из этих, я бы выбрал Эйсебио!
У всех кроме, Веа, сборные были суперзвездными, поэтому и забивать было легче!
он был оттянутым форвардом или смещался на фланг
он был оттянутым форвардом или смещался на фланг