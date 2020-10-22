Месси, Фати и Киммих — в команде недели Fantasy Football Лиги чемпионов

Объявлена первая команда недели Fantasy Football Лиги чемпионов.
В Команду недели попадают те, кто набрал больше очков в Fantasy Football по Лиге чемпионов УЕФА от PlayStation.
Вратарь
Марко Спортиелло («Аталанта») — 7 очков
Защитники
Йозуа Киммих («Бавария») — 10 очков
Джо Гомес («Ливерпуль») — 11 очков
Кристиан Ромеро («Аталанта») — 12 очков
Анхелиньо («Лейпциг») — 19 очков
Полузащитники
Тете («Шахтер») — 13 очков
Златко Юнузович («Зальцбург») — 13 очков
Анссумане Фати («Барселона») — 11 очков
Кингсли Коман («Бавария») — 16 очков
Нападающие
Лионель Месси («Барселона») — 11 очков
Дуван Сапата («Аталанта») — 13 очков
✨ Месси, Фати и Тете — в Команде недели #UCLfantasy!— УЕФА (@UEFAcom_ru) October 22, 2020
🤔 Все на месте или кого-то не хватает?#ЛигаЧемпионов | @FCShakhtar pic.twitter.com/E6tA2NErHR
Напомним, что полузащитник Алексей Миранчук дебютировал за «Аталанту» во вчерашнем матче против «Мидтьюлланда», отметившись забитым мячом уже через 9 минут после выхода на поле.