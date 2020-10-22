Месси, Фати и Киммих — в команде недели Fantasy Football Лиги чемпионов

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сегодня, 18:22

Объявлена первая команда недели Fantasy Football Лиги чемпионов.

В Команду недели попадают те, кто набрал больше очков в Fantasy Football по Лиге чемпионов УЕФА от PlayStation.

Вратарь

(«Аталанта») — 7 очков

Защитники

(«Бавария») — 10 очков

(«Ливерпуль») — 11 очков

(«Аталанта») — 12 очков

Анхелиньо («Лейпциг») — 19 очков

Полузащитники

Тете («Шахтер») — 13 очков

(«Зальцбург») — 13 очков

(«Барселона») — 11 очков

(«Бавария») — 16 очков

Нападающие

(«Барселона») — 11 очков

(«Аталанта») — 13 очков

Напомним, что полузащитник Алексей Миранчук дебютировал за «Аталанту» во вчерашнем матче против «Мидтьюлланда», отметившись забитым мячом уже через 9 минут после выхода на поле.