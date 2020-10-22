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Месси, Фати и Киммих — в команде недели Fantasy Football Лиги чемпионов

сегодня, 18:22

Объявлена первая команда недели Fantasy Football Лиги чемпионов.

В Команду недели попадают те, кто набрал больше очков в Fantasy Football по Лиге чемпионов УЕФА от PlayStation.

Вратарь

Марко Спортиелло («Аталанта») — 7 очков

Защитники

Йозуа Киммих («Бавария») — 10 очков

Джо Гомес («Ливерпуль») — 11 очков

Кристиан Ромеро («Аталанта») — 12 очков

Анхелиньо («Лейпциг») — 19 очков

Полузащитники

Тете («Шахтер») — 13 очков

Златко Юнузович («Зальцбург») — 13 очков

Анссумане Фати («Барселона») — 11 очков

Кингсли Коман («Бавария») — 16 очков

Нападающие

Лионель Месси («Барселона») — 11 очков

Дуван Сапата («Аталанта») — 13 очков

Напомним, что полузащитник Алексей Миранчук дебютировал за «Аталанту» во вчерашнем матче против «Мидтьюлланда», отметившись забитым мячом уже через 9 минут после выхода на поле.

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Василий 50
Василий 50
сегодня в 18:59
Гнома опять впихнули в хорошую компанию
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 18:25
Это интересно, надо посмотреть....
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