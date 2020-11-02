Месси, Озил, Иско и Эриксен. Звёздные футболисты в поисках новых клубов

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сегодня, 20:00

Трансферы готовят наперед, и «Соккер.ру» напоминает о звездах, которым неуютно в нынешних клубах.

Месут Озил («Арсенал», 32 года)

Трансферная стоимость: 9 млн евро (завершается контракт).

Зарплата: 20 млн евро.

Жаль, что все так завершается. Озил 5 раз был игроком года в сборной Германии, лучшим ассистентом ЛЧ , Евро и АПЛ . И скатился до отсутствия в заявке «Арсенала». Отчасти сам виноват, Артета в нем разочаровался. Также очевидно, что «Арсенал» дико испугался политических заявлений Месута – высказался в защиту уйгуров в Китае, что побоялись сделать десятки мировых лидеров. Но если бы дела Озила вели не его жена и отец, давно играл бы в основе нового клуба. А так может досидеть до конца контракта (лето 2021 года). 20 млн евро заплатят за безделье.

Кепа Аррисабалага (Испания, 26 лет)

Трансферная стоимость: 20-30 млн евро.

Зарплата: 13 млн евро.

Эдуар Менди стартовал не хуже, чем Чех. Похоже, «Челси» снова нашел в «Ренне» основного голкипера. И хотя в других линиях есть «лишние» — Алонсо или Ковачич, Кепе сложнее. Лэмпард с ним не сдружился, заявил Чеха на АПЛ , ведь понимает, что испанец, которому нужно в заявку на Евро-2020, куда со скамейки попасть сложно, попросит отпустить его хотя бы в аренду. Продать контракт Кепы сложно – репутацию подмочил, стоимость обрушилась, а речь о самом дорого вратаре в истории, пришел за 80 млн евро.

Усман Дембеле («Барселона», 23 года)

Трансферная стоимость: 50 млн евро.

Зарплата: 12 млн евро.

Готовы были отдать со скидкой, но напарники по «Барселоне», что рассказали прессе об опозданиях и любви Дембеле к видеоиграм вместо тренировок, обрушили стоимость еще одного игрока из рекордной категории. Бартомеу отдал 130 млн евро за парня, что никогда в своей недолгой карьере не играл стабильно. Усман – талантливый, но не случайно его рыночная стоимость упала в район 50 млн евро. С ним не каждый клуб рискнет связаться, а дела ведет родственник – обычно это худшие агенты.

Поль Погба («Манчестер Юнайтед», 27 лет)

Трансферная стоимость: 100 млн евро.

Зарплата: 29 млн евро.

Уже не мальчик, а ошибки допускает, словно ему двадцать лет. Чемпион мира попал не в свою команду. Райола хорошо заработал, когда продал контракт Поля в МЮ , но самого хавбека счастливее не сделал. Зидан и Пирло не откажутся от хавбека, но за него потребуют кругленькую сумму, которую в новых финансовых условиях даже «Реалу» и «Ювентусу» найти непросто. В МЮ не похож на счастливого мастера в оптимальном возрасте.

Федерико Бернардески («Ювентус», 26 лет)

Трансферная стоимость: 30 млн евро.

Зарплата: 4 млн евро.

Хотя за соглашение с Федерико заплатили 40 млн евро, «Ювентус» не видит, как использовать атакующего хавбека в основе. У Бернардески мало игровой практики, летом отказался уйти в «Лион», чем сорвал трансфер Ауара. Ждут идеальное предложение, Недвед попытается включить его в сделку по обмену. Игрок смышленый, но в «Ювентусе» ему места нет.

Люка Эрнандес («Бавария», 24 года)

Трансферная стоимость: 45 млн евро.

Зарплата: 12.5 млн евро.

Кто в своем уме уходит из нынешней «Баварии»? Но давайте прикинем перспективы француза. Алаба спорит из-за зарплаты, но еще никуда не ушел, всегда может передумать. Есть крепкий Зюле, что подходит для игры справа в центре, есть опытный Боатенг. Слева, кроме Дэвиса, у Флика может играть Сарр, но как только Альфонсо вернется после травмы – Люка рискует сесть на лавку. Напомним, что это трансфер за 80 млн евро. И за французом уже идет ПСЖ – в Париже будет больше шансов играть важную роль постоянно.

Кристиан Эриксен («Интер», 28 лет)

Трансферная стоимость: 50 млн евро.

Зарплата: 7.5 млн евро.

Логичный трансфер обернулся катастрофой для футболиста. «Интер» недобирает грамотных последних передач, которые Эриксен отдавал, даже когда Почеттино окопал его ближе к опорной зоне. А Кристиан накануне Евро-2020, где ему играть против сборной России, сидит на скамейке в Милане. У «Интера» есть проблемы в созидании – теряют очки, и вместо первого места припарковались на шестом. Но у Эриксена нет голов и ассистов в новом сезоне за клуб. Не вписался в структуру игры Конте, или на лавке, или меняют по ходу неудачного матча.

Антуан Гризманн (Франция, 29 лет)

Трансферная стоимость: 100 млн евро.

Зарплата: 38 млн евро.

Режим натянутой улыбки. Попытка сделать вид, что Куман не собирался подписать Депая для роли ложного форварда. Или что вингер Ансу Фати не перспективнее, поскольку намного моложе. Класс позволяет Антуану время от времени забивать мячи, но посмотрите на простые матчи. Чемпион мира не разорвал «Ференцварош», не обыграл «Алавес», слишком много брака и мало победных решающих голов. «Барселона» не его команда, особенно пока там Месси – не даст развернуться так, как в «Атлетико».

Иско Аларкон («Реал», 28 лет)

Трансферная стоимость: 30 млн евро.

Зарплата: 7 млн евро.

Давняя история – в «4-3-3» у Зидана нет места для чистого плеймейкера. Да и в других схемах Иско не всегда найдет игровую практику. А часики тикают, так что пса Месси – испанец назвал собаку в честь Лионеля, может ждать переезд в ту же Англию в ближайшее время. Там как раз Анчелотти собирает бывших игроков «Реала» в «Эвертоне». Иско уже привык к роли запасного, ведь есть Модрич, Кроос, Эдегор, Вальверде, а ближе к атаке – Азар, Винисиус и Васкес. Хавбеку нет места, надо уйти туда, где будет центральным звеном, или хотя бы на правах Хамеса в Ливерпуле.

Лионель Месси («Барселона», 33 года)

Трансферная стоимость: 100 млн евро.

Зарплата: 87 млн евро.

С января, за полгода до истечения контракта, Месси имеет право вести переговоры с новым клубом. Если бы у старого руководства «Барселоны» были совесть и уважение к Лионелю, не рисковали его будущим и отпустили прошлым летом в «Манчестер Сити». Но и зимой можно вернуться к переговорам. А если все затянется, а новый президент навешает Месси лапши на уши и сохранит, повесив на шею каталонцам огромную зарплату 33-летнего аргентинца по новому контракту – хуже будет всем. Пусть не обольщают победы в группе ЛЧ , они ничего не значат для великого клуба в кризисе. Смотрите на Ла Лигу – 4 потери очков в 6 турах, яркого легкого футбола нет, есть всплески.

Куман не поменял эпоху, Месси стоило уйти, как и решил летом. Также у «Барселоны» есть финансовые проблемы, поэтому клуб банально не может себе позволить новый контракт с Месси, логичнее было выручить за него деньги в августе, чем терять следующим летом бесплатно. Но ошибка допущена, и капитан не сияет счастьем после осечек в Ла Лиге.