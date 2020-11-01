Агент Алабы предложил игрока «Реалу»

Сообщается, что агент защитника «Баварии» Давида Алабы предложил услуги игрока «Реалу».
Напомним, что действующий контракт футболиста с немецкой командой рассчитан до лета 2021 года. Сам защитник отказывается продлевать соглашение с «Баварией».
Ранее на Алабу также претендовал «Ювентус» и «Интер».
я понимаю, что общаюсь с плебом с низшего уровня бытия
я понимаю, что общаюсь с плебом с низшего уровня бытия
то что вы сможете взять Дэйвиса так же смешно)) думаешь он захочет пойти на понижение? серьёзно? да и Бавария не клуб, который продаёт)
то что вы сможете взять Дэйвиса так же смешно)) думаешь он захочет пойти на понижение? серьёзно? да и Бавария не клуб, который продаёт)
Если согласен на норм зарплату, то я думаю что можно его подписать.
Деньги на лето большие нужны, чтоб подписать Мбаппе, Холланда, Камавингу и Упамекано.
Если согласен на норм зарплату, то я думаю что можно его подписать.
Деньги на лето большие нужны, чтоб подписать Мбаппе, Холланда, Камавингу и Упамекано.