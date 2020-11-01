Агент Алабы предложил игрока «Реалу»

1604236797

01 ноября 2020, 16:19

Сообщается, что агент защитника «Баварии» предложил услуги игрока «Реалу».

Напомним, что действующий контракт футболиста с немецкой командой рассчитан до лета 2021 года. Сам защитник отказывается продлевать соглашение с «Баварией».

Ранее на Алабу также претендовал «Ювентус» и «Интер».