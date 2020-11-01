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Агент Алабы предложил игрока «Реалу»

01 ноября 2020, 16:19

Сообщается, что агент защитника «Баварии» Давида Алабы предложил услуги игрока «Реалу».

Напомним, что действующий контракт футболиста с немецкой командой рассчитан до лета 2021 года. Сам защитник отказывается продлевать соглашение с «Баварией».

Ранее на Алабу также претендовал «Ювентус» и «Интер».

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Все комментарии
ColdSun1995
ColdSun1995 ответ Manny_Pacquiao (раскрыть)
вчера в 17:49
ничё не понял) ты, наверное, забыл сетап этого предложения добавить, потому что реально непонятно что к чему
я понимаю, что общаюсь с плебом с низшего уровня бытия
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao ответ ColdSun1995 (раскрыть)
вчера в 16:03
Ахахахахахахаха, через три года Дэвиса за копейки заберёт реал, как Крооса.
ColdSun1995
ColdSun1995 ответ Manny_Pacquiao (раскрыть)
вчера в 09:13, ред.
ряловский плеб, напоминаю, что Алаба не то что на голову лучше любого игрока ряла сейчас, а просто даже классом выше
то что вы сможете взять Дэйвиса так же смешно)) думаешь он захочет пойти на понижение? серьёзно? да и Бавария не клуб, который продаёт)
Ми Ша
Ми Ша ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 06:11, ред.
По Алабе согласен, а вот летом максимум, чему буду очень рад, Мбаппе/Камавингу подпишут, Холланд/Упомекано в лучшем случае лето 2022, всех в одно ТО не купить.
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao
01 ноября в 19:25
Да кому он нужен, лучше уж тогда Дэвиса взять
Фредерик Крюгер
Фредерик Крюгер ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
01 ноября в 19:03
В ФИФЕ подпишешь
Adolf33
Adolf33 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
01 ноября в 18:11
Он в Баварии на норм.зарплату не соглашается. Все разногласия пока именно в этом. Он хочет зарплату не менее Левы т.е. 16 и более еврейских лямов. В Реале будут столько платить?
NOVA
NOVA
01 ноября в 17:31
было бы не плохо взять его бесплатно!!
razdvatri
razdvatri
01 ноября в 16:49
реалу нужны 2 центр дефа, рамос старый уже, а варан это просто клоун, а не защитник
КЭТиК
КЭТиК
01 ноября в 16:48
Агент свою выгоду ищет.
VAN ARM
VAN ARM
01 ноября в 16:45
всё это настораживает)))
Ruslan3132
Ruslan3132
01 ноября в 16:40
Если бесплатно лишь только..за деньги не нужен 28 летний игрок
cska vperiod
cska vperiod
01 ноября в 16:33
Великовозрастный Алаба для Реала.
beefs
beefs
01 ноября в 16:23
а он им нужен...
mihaluch
mihaluch
01 ноября в 16:22
Летом в 21 году будет видно.
95-shishani-95
95-shishani-95
01 ноября в 16:22, ред.
Пусть рассмотрят в Реале.
Если согласен на норм зарплату, то я думаю что можно его подписать.
Деньги на лето большие нужны, чтоб подписать Мбаппе, Холланда, Камавингу и Упамекано.
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