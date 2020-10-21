«Локомотиву» придётся тяжко с взятием ворот «РБ Зальцбург». У «красных быков» отличный подбор киперов

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сегодня, 15:13

«Соккер.ру» представляет вратарей австрийского «Ред Булл», — ближайшего соперника «Локомотива».

В среду «Локомотив» матчем в Зальцбурге стартует в групповом турнире Лиги чемпионов. Можно с большой долей уверенности сказать, что ворота «красных быков» будет защищать плечистый молодой человек с чёрной бородкой. Обладатель распространённой на Балканах фамилией Станкович и довольно редкого для сербов имени Чичан уже третий год является первым номером чемпионов Австрии.

Серб из сборной Австрии

Прежде чем стать основным в «Зальцбурге» Станкович просидел несколько сезонов на лавочке. Ворота «красных быков» защищал опытный немец Александр Вальке, который к тому же носил капитанскую повязку. С Вальке «Ред Булл» собрал не только приличную коллекцию домашних трофеев, но и дошёл до полуфинала Лиги Европы. Однако тренер Марко Розе в какой-то момент поменял вратарей местами. Отчасти это было вызвано тем, что 25-летнему на тот момент Станковичу надоело сидеть в запасе. Чичан уже начинал подыскивать себе другой клуб, и чемпион мог его потерять. Претензий к игре Вальке не было, однако капитану в то время было хорошо за тридцать. Розе решил форсировать смену вратаря. Вальке покорно отошёл в сторону, оставшись почётным капитаном. Станкович же стал фактическим первым номером, а не просто носителем единицы на свитере. Сменивший Марко Розе американец Джесси Марш мог при желании всё вернуть назад, но не стал этого делать. Чичан остался игроком стартового состава. Более того, время подтвердило правоту тренеров «Зальцбурга» — бывшего и настоящего. Станкович сумел заработать себе весьма солидную репутацию. А также место в сборной.

Несложно догадаться, что Чичан — серб по национальности. Но родился он не в Сербии, а в другой югославской республике — Боснии и Герцеговине, в страшное время — в 1992 году. Единая страна распадалась. Спасаясь от резни, семья Станковичей перебралась в Австрию, где и пустила корни. Чичан не забывал о своём происхождении, более того, он — потомственный болельщик «Црвены Звезды», даром что никогда не был на белградской «Маракане». Но Станкович — гражданин Австрии и вратарь австрийской сборной. В Сербии вспомнили о существовании Чичана, когда тот был заигран за австрийцев. Кроме того, у сербской сборной есть Предраг Райкович. В сборной Австрии у Станковича тоже имеется конкурент в лице Александра Шлагера из ЛАСКа. Но шанс попасть в заявку австрийцев на чемпионат Европы всё же выше. Тем более что внутри австрийской сборной уже сложилась сербская диаспора — Александар Драгович, Марко Арнаутович, с недавних пор Саша Калайджич. Сыграл Станкович пока немного — всего четыре встречи. Но учитывая проблемы австрийцев с вратарями на протяжении довольно продолжительного периода, можно сказать, что у Чичана есть хороший шанс закрепиться в воротах сборной своей новой родины.

Мастер ближнего боя

По современным меркам Чичан Станкович обладает скромными габаритами — метр восемьдесят шесть, восемьдесят килограмм. Но никаких проблем с игрой на выходах Чичан не испытывает. Во всяком случае, в австрийской Бундеслиге мало кто выигрывал у него борьбу в воздухе. При этом Станкович чрезвычайно подвижен и пластичен. Особенно хорош серб в ближнем бою. Он нередко выручает при добиваниях, отражая удары в упор всеми частями тела. Но удар в упор по воротам Станковича — далеко ещё не гол. Он много раз выручал команду в эпизодах, когда мячу деваться, казалось бы, некуда.

Есть ли недостатки в игре Чичана? Разумеется. Например, он чересчур рассчитывает на свои силы и не всегда чётко работает с обороной. Иногда наблюдается несогласованность в работе вратаря и обороны. Например, в прошлом году в матче с «Ливерпулем» один из голов Мохаммед Салах забил из-за того, что защитник и вратарь австрийского клуба не поняли друг друга. Второй недостаток, — ввод мяча рукой. Иногда Станкович отдаёт передачу партнёру, находящемуся не в лучшей позиции. Но, как говорится, Чичан работает на тренировках в этом направлении. Во всяком случае, в новом сезоне он куда смелее руководит своей обороной.

Если в оставшееся до матча в Зальцбурге время ничего не произойдёт, то «Локомотиву» предстоит иметь дело с Чичаном. Но в распоряжении Джесси Марша имеются ещё два вратаря. Один из них — Александр Вальке. Он уже упоминался в этой статье.

Почётный капитан

Уроженец ГДР Вальке начинал в «Энерги», но, не сыграв за команду из Котбуса ни минуты в официальных матчах, перешёл в «Вердер». Где тоже не имел игровой практики в первой команде. Работа появилась во «Фрайбурге», где Александр отыграл три сезона, которые пришлись на выступление южан во второй Бундеслиге. В главной Бундеслиге Вальке поиграть не довелось. Не найдя признания на родине, Александр отправился в соседнюю Австрию. Вот уже десять лет он играет в «Ред Булл». Подменял Петера Гулачи, а когда венгр перебрался в лейпцигский филиал, немец стал основным вратарём, а потом ещё и капитаном «красных быков». Не хватающий звёзд с неба, но опытный, мастеровитый, старательный вратарь. Шесть чемпионских титулов, пять кубков страны, блестящая европейская кампания в сезоне-2017/18. Но в Зальцбурге Александра любят не только за его регалии. Добросовестный, верный клубу, всегда вежливый и дружелюбный с болельщиками. В 2020-м контракт Вальке истёк. Но 37-летний ветеран к большой радости болельщиков продлил соглашение ещё на год, при этом согласившись на снижение зарплаты и с ролью третьего вратаря.

А кто же второй? Эта миссия возложена на 24-летнего бразильца Карлоса Мигела Коронела, который в прошлом сезоне подменял Станковича, когда тот был травмирован. В нескольких встречах австрийской Бундеслиги Карлос Мигел смотрелся неплохо. Но в Лиге чемпионов волновался и ошибался. Неважно сыграл с «Генком», где его команда пропустила четыре штуки. Чувствуется недостаток практики.