Успокоил призраков Дортмунда. Иммобиле доказал, что он — топ-форвард

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сегодня, 16:00

«Соккер.ру» постарается убедить вас, что нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле является топ-игроком.

Форвард «Лацио» Чиро Иммобиле продолжает борьбу с критиками. Карьера одного из самых результативных (и противоречивых) нападающих своего поколения по-прежнему рассматривается сквозь призму одного злополучного сезона в Дортмунде. Вчера Чиро сошелся в битве со своим бывшим клубом в Риме во время матча групповой стадии Лиги чемпионов. Первого поединка для «орлов» на этой стадии за очень долгое время. 30-летний итальянец вышел на поле с привычным спокойствием, пусть люди и не дают ему забыть те девять ужасных месяцев, которые он пережил в Германии.

Неудачная попытка заменить Левандовски

«Боруссия» подписала контракт с Иммобиле и Адрианом Рамосом в 2014 году, чтобы хоть как-то постараться заменить Роберта Левандовски, который переехал в Мюнхен. Ни один из них не смог этого сделать. В качестве компенсации за то, что он провалился на «Сигнал Идуна Парк», Иммобиле сослался на то, что поляк в своем первом сезоне за «шмелей» забил 9 голов. Чиро, по крайней мере, забил 10.

Спустя время игрок сборной Италии почувствовал, что он мог бы все изменить.

Я бы, наверное, не стал заменой Левандовски. Я стал бы лучше.

Иммобиле определенно добился большего успеха в других клубах. Про него не забыли в Европе, как Рамоса, который сейчас вернулся в Колумбию, чтобы играть за «Америку де Кали». Иммобиле в прошлом сезоне смог завоевать «Золотую бутсу». Второе место волею судьбы занял Левандовски.

Этот факт не является доказательством того, что Иммобиле находится на одном уровне (или даже лучше) с поляком, который не сможет получить «Золотой мяч» в этом году. Это лишь противовес довольно странному мнению о том, что Чиро якобы не топ-нападающий. Возможно, люди думают так из-за того, что наш герой не выступал за настоящие гранды?

«Ювентус» выбрал Морату вместо Иммобиле

А ведь Чиро является воспитанником «Ювентуса». Любопытно, что туринцы владели правами на игрока даже до перехода Иммобиле в «Боруссию». Всё дело в ныне несуществующих итальянских правилах совместного владения контрактов. Если бы «старая синьора» хотела его, то легко бы заполучила игрока. Вместо этого «бьянконери» продали оставшуюся долю прав на Чиро «Торино», а они отправили футболиста в Германию.

Это было довольно любопытно. Например, разрешила бы «Бавария» уйти лучшему нападающему Германии, если бы теоретически они могли бы его удержать? А на тот момент Иммобиле был лучшим бомбардиром Серии А, он завоевал эту награду в «Торино». У «Ювентуса» тогда в нападении уже были Карлос Тевес и Фернандо Льоренте. Чиро не было места в атаке. Но «Юве» все же подписал Альваро Морату из «Реала», чтобы он добавил конкуренции в нападении, а ведь клуб мог вернуть Иммобиле…

Впрочем, это решение можно объяснить. Мората был молод, ему еще нужно было зарабатывать авторитет. В нем видели будущее, а не настоящее, испанец был готов стать запасным, чего нельзя было сказать об Иммобиле, который на тот момент был лучшим бомбардиром лиги.

Летом 2014 года Чиро поехал на чемпионат мира. Он вышел на поле лишь в матче против Уругвая. «Скуадра адзурра» неожиданно вылетела еще на групповой стадии, пропустив вперед Коста-Рику и Уругвай. «Козлом отпущения» же сделали Марио Балотелли. Но связь Иммобиле с подобным выступлением, его уход из «Ювентуса» и последующие проблемы в Германии только укрепили за ним статус хорошего, но не звездного игрока.

Вместо гранда перебрался в кризисный «Дженоа»

Когда Иммобиле стал лучшим бомбардиром Серии B (28 голов) после сказочного выхода «Пескары» в высший дивизион, то люди задавались вопросом, сможет ли он так же лихо забивать на более высоком уровне под руководством менее атакующего тренера, чем Зденек Земан. Его товарищи по команде уехали в топ-клубы – ПСЖ подписал Марко Верратти, а «Наполи» вернул из «Пескары» Лоренцо Инсинье.

Куда же отправился лучший бомбардир команды? «Милан»? «Интер»? Чиро перебрался в «Дженоа». В клуб, где тренеры менялись раз в несколько месяцев, а команда была близка к вылету. Но спустя год Иммобиле оказался в «Торино», где его голы вернули клуб в еврокубки спустя два десятилетия, а затем случилась катастрофа в Дортмунде.

Оглядываясь назад, можно сказать, что для Иммобиле это был подходящий клуб, он просто оказался в нем не в то время. Его стиль должен был подходить Юргену Клоппу, но Дортмунд тогда переживал «похмелье» после поражения в финале Лиги чемпионов, а эра их харизматичного тренера в клубе подходила к концу. Пять поражений подряд с сентября по ноябрь означали, что у команды не было времени ждать, пока итальянец адаптируется к новой стране. «Шмели» встретили зиму вторыми. Дело было бы привычным, если бы это не было второе место снизу турнирной таблицы. В Лиге чемпионов Иммобиле забил 4 гола, но в Бундеслиге всё было печально.

Живя в Унне, примерно в получасе езды от Дортмунда, Иммобиле и его молодая семья чувствовали себя одинокими.

За восемь месяцев ни один из моих товарищей по команде не пригласил меня на ужин. Когда Александр Фарнеруд (швед) перешел в «Торино», то он не говорил по-итальянски. Александр переехал в Турин вместе с женой, но девушки наших игроков (и моя жена тоже) сразу же сделали все, чтобы помочь им.

Жена Чиро (Джессика Мелена) подтверждает слова своего спутника:

Мы редко выбирались в город. А если и делали это, то посещали итальянские рестораны.

Иммобиле посчитал, что немцы — очень «холодный народ». Дортмунд нанял для него репетитора по немецкому языку, но уроки давались Чиро очень трудно. Форвард общался с Сократисом и Обамеянгом, которые ранее жили в Италии. Но настоящие проблемы начались, когда в клуб пришел Томас Тухель. Специалист решил отказаться от услуг переводчика и руководил командой на тренировках лишь на родном языке. Иммобиле приводил в пример Франка Рибери, которому потребовалось много времени, чтобы овладеть этим сложным языком. СМИ тоже были холодны к игроку.

Bild постоянно критикует меня. Может быть, потому, что это мюнхенская газета (на самом деле она базируется в Гамбурге), они не упускают ни одной возможности сделать это.

В газетах писали даже о том, что соседи Чиро недовольны его спортивным автомобилем, точнее громкими звуками, которые он издает. Также появлялись фотографии, на которых Чиро казался одиноким в аэропорту, хотя он просто ожидал свой рейс вместе с одноклубниками.

Критика сделала свое дело – Иммобиле уехал в более теплые края, выбрав Севилью. В залитой солнцем Андалусии футболист был гораздо более счастлив, чем в дождливом Руре, но пробыл там всего один сезон из-за того, что не подошел Унаи Эмери.

Маленький принц вернулся домой

После этого «Боруссия» вновь отправила футболиста в аренду – теперь в «Торино», где он на короткое время стал партнером по атаке для своего хорошего друга Андреа Белотти, который занял место Иммобиле в туринской команде, не говоря уже о сердцах поклонников «быков». Но Турин оказался недостаточно большим для них обоих. Иммобиле оказался в «Лацио». Это сделка стала одной из лучших за последние десять лет в Серии А. Форвард достался римлянам всего за 8,5 млн евро. «Орлы» надеялись, что игрок сможет заменить великого Миро Клозе.

Иммобиле сделал гораздо больше. Спустя четыре года после прибытия в Вечный город у него есть неплохие шансы стать лучшим бомбардиром в истории «Лацио». Он уже обогнал Беппе Синьори — 127 мячей во всех соревнованиях. Впереди только величайший Сильвио Пиола — 159 голов в «небесно-голубой» футболке.

Анализируя время, проведенное Иммобиле в столице, трудно поспорить с тем, что он великолепно проявил себя в клубе. Чиро помог «Лацио» впервые за 13 лет попасть в Лигу чемпионов, выиграть Кубок и Суперкубок Италии, впервые за 15 лет победить «Ювентус» в Турине, «Милан» же был повержен у себя на «Сан Сиро» впервые за три десятилетия.

В прошлом сезоне он установил рекорд результативности Серии А за один сезон (36 голов), который сохранялся более полувека, пока Гонсало Игуаин не побил его в 2016 году. Это была самая плодотворная кампания итальянца за всю его карьеру.

На счету Иммобиле 14 голов с пенальти в минувшем сезоне. Именно этим показателем пользуются журналисты, чтобы превратить Чиро в обычного нападающего. Но ведь только Лионель Месси (133), Роберт Левандовски (122) и Криштиану Роналду (106) забили больше голов в пяти ведущих лигах Европы, чем Иммобиле (104) с тех пор, как он переехал в Рим четыре года назад, более 70 процентов этих голов приходятся без учёта пенальти.

* в среднем за матч

Примечательно, что за последние два сезона Иммобиле попадал в каркас ворот чаще, чем кто-либо из пяти ведущих лиг Европы (17).

Все его голы отвлекали от того факта, что нападающий довольно часто создает опасные моменты для своих партнеров по команде. В прошлом году он второй раз за три сезона завершил кампанию с девятью голевыми передачами.

И все же споры о том, насколько хорош Иммобиле, не утихают. Почему? Чиро до сих пор не был постоянным участником Лиги чемпионов, на пике своей карьеры он не попал на чемпионат мира, поскольку Италия провалила отбор впервые за 60 лет. Роберто Манчини до сих пор не знает, кого выпускать в стартовом составе сборной. Статистика на стороне Иммобиле. Но Манчини продолжает чередовать его с Белотти, а теперь в список кандидатов добавился Франческо Капуто из «Сассуоло».

Вчерашняя игра была шансом для Иммобиле успокоить призраков прошлого из Дортмунда. «Золотая бутса», которую он держит в руках, должна служить источником гордости и вдохновения на фоне постоянных сомнений по поводу того, стоит ли его включать в список лучших нападающих этой эпохи. Поскольку он является вторым игроком, помимо Месси и Роналду, получившим эту награду в этом десятилетии (первым стал Луис Суарес), то Иммобиле не должен никому ничего доказывать. И все же очень многих в Италии его игра не переубедила. Кажется, что для Чиро гораздо проще забивать голы, чем менять мнение людей. Будем надеяться, что хотя бы призраки Дортмунда успокоились.