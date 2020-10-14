У «Барселоны» свой Гарет Бэйл. Опаздывает на тренировки и не хочет менять команду

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14 октября 2020, 19:05

Блогер «Соккер.ру» рассказывает о проблемном и дорогостоящем Усмане Дембеле.

Карьера Усмана Дембеле в «Барселоне» похожа на настоящий кошмар. Француз принял участие лишь в четверти доступных минут, а остальное время либо пребывал в лазарете, либо набирал форму, заслуживая доверие каталонских наставников.

Куман игрока также не жалует и практически не даёт шансов себя проявить. В нынешнем сезоне «Сержант» отвёл Дембеле лишь 20 минут против «Вильярреала», в основном доверяя совсем юным Фати и Педри. А после матчей наставник ещё и здорово проезжается по амбициям молодого француза: «Фати опережает Дембеле, а если кто-то недоволен, пусть скажет об этом мне». Да если бы его опережал только Ансу... Дембеле проигрывает конкуренцию практически всем, включая молодых новичков команды: Педри (67 минут на поле) и Тринкану (59 мин.). Место в основе не гарантировано практически никому, кроме разве что Месси, а значит и Дембеле вполне способен его отвоевать, но вот хочет ли этого сам Усман? Давайте разбираться.

Дембеле губят не только травмы

В «Барселоне» Усман позиционировался как более молодая и перспективная замена Неймару. Но уже через несколько месяцев стало понятно: новым Неем здесь даже не пахнет, а «Барса» дико переплатила за молодого бесшабашного юнца.

Первая реакция на карьеру Дембеле в Каталонии – жалость. Действительно, французу всего 23, а он уже провалялся в лазарете больше, чем многие его куда более опытные коллеги. Но постепенно чувство сострадания сменилось на мысли о том, что Усман и сам не ставит футбол во главу угла и без проблем обойдётся без него в будущем.

Без работы Дембеле, конечно, не останется, но то, как он к ней относится – просто ужасно. Он регулярно нарушает дисциплину, опаздывая на тренировки, играет в приставку и довершает всё это поеданием фастфуда – полный комплект безответственного подростка, но никак не профессионального футболиста.

Однажды француз настолько взбесил Месси и Суареса, что те попросили оставить его на скамейке – всё без толку, мальчишеский образ жизни Усмана нисколько не поменялся. Каталонцы даже нанимали Дембеле персонального диетолога для набора мышечной массы (то же самое делали для Неймара). Но если бразилец выполнил клубное требование, то Усман и не думал подчиняться – продолжал питаться фастфудом, а на тренировках жаловался на боли в желудке. Для того чтобы контролировать рацион Дембеле, клуб обратился за помощью к персональному повару. Но и здесь Дембеле извернулся – практически тут же его уволил и заявил, что в подобной помощи не нуждается.

Особенность француза заключается в том, что иногда он вроде бы одумывается: начинает раньше приходить на тренировки и даже занимается индивидуально, но после этого, как правило, следует очередной косяк, и Дембеле снова пребывает вне игры. Проблема Усмана заключается в его непостоянстве: иногда он прикладывает все усилия для того, чтобы заслужить доверие тренера, а зачастую попросту забивает на тренировки и не соблюдает режим сна и питания.

О том, что характер у Усмана не из простых, стало понятно ещё в Дортмунде. Особенно ярко он проявился во время трансфера в «Барселону». Дембеле не отвечал дортмундскому руководству, а после себя оставил лютый бардак в своём съёмном доме. Отдал за это штраф в 10 тыс. евро и со спокойной душой поехал в Барселону. Очень здорово выходку француза прокомментировал вратарь «Боруссии» Роман Вайденфеллер:

Так уходить нельзя. Он создал неблагоприятную атмосферу в команде, и никто не мог его успокоить. Футбол — это не теннис, это командный спорт. Он даже не забрал свои бутсы. Это возмутительно. Не думал, что такое вообще возможно.

Усман копирует замашки Гарета Бэйла

Год назад «Барселона» мечтала избавиться от Дембеле, отправив его в ПСЖ – каталонцы хотели возвращения Неймара, а француз был избран в качестве разменной монеты. Игрок отказался, а уже в сентябре 2020 поползли новые слухи о возможном уходе Дембеле. Усмана сватали в «Манчестер Юнайтед», а Куман был не против расставания с игроком. Тем более у «Барсы» на горизонте виднелась мгновенная замена в лице Мемфиса Депая, которого точно бы котировали выше, чем француза.

Без продажи Дембеле покупка голландца была невозможна, но Усман решил снова остаться, отвергнув предложение «Юнайтед». Дошло даже до того, что француза могли просто отдать в аренду, но и здесь от игрока последовал резкий отказ. Дембеле постоянно желает что-то доказать каталонским боссам, что он может попадать в старт, стать более ответственным и прибавить в профессионализме. Но шансы француза заиграть при Кумане объективно малы. Сурового голландца точно не прельщают парни, которые игнорируют его требования и регулярно их нарушают. И, скорее всего, сам Усман это прекрасно понимает. Но одновременно с этим он предполагает, что, например, в более интенсивной и жёсткой Премьер-Лиге его будет ждать очередное длительное повреждение. Да и зарплата может стать несколько более скромной. В «Барсе» он получает внушительные 12 млн. евро в год, и такой оклад его совершенно точно устраивает.

Футбол, отведённый несколько на второй план, регулярные травмы и резкое нежелание покидать клуб. Ничего не напоминает? Все эти тезисы целиком и полностью олицетворяют Гарета Бэйла, лишь недавно покинувшего ряды мадридского «Реала». Но валлиец своё уже отбегал, принеся мадридцам, помимо длительного бестолкового пребывания, и много трофеев, в то время как Дембеле даже в основу пока с трудом пробивается.

К тому же, поведение Бэйла было больше наглым, чем безответственным. Он и не скрывал, что ему более интересен гольф, Уэльс, всё что угодно, кроме мадридского «Реала». Гарета просто прельщало мирно сидеть на трибуне, иногда предаваясь сну и мечтам о том, куда он потратит очередной мадридский оклад. Дембеле же пока хочет или по крайней мере делает вид, что хочет добиться в «Барсе» чего-то большего, но поступки Усмана, к сожалению, говорят обратное – всё выглядит так, будто он, подобно валлийцу, просто сидит на каталонском контракте, и даже нынешнее скромное положение в команде его полностью устраивает.

Будущее Дембеле в «Барсе» – сплошной туман

Даже если Усман, наконец, образумится, повзрослеет и начнёт усиленно работать, место в составе ему не гарантировано. У «Барсы» сразу несколько толковых молодых нападающих, которые также будут бороться за игровую практику. Да и репутация отъявленного разгильдяя всегда будет работать против Усмана: Куман будет понимать, что в любой момент француз может вновь опоздать на тренировку и притащить с собой несколько бургеров.

Зимой «Барса» будет пытаться продать Дембеле в третий раз. По слухам, Усман ждёт предложения от «Ювентуса», но вполне возможно, что француз вновь легко и непринуждённо откажется, заверяя каталонцев, что сможет исправиться.

Но даже в нынешних условиях можно бороться и перестать быть дорогой обузой, вроде Бэйла. Дембеле ещё молод и дико талантлив. Если Усман сможет взять себя в руки, а травмы обойдут его стороной, то в «Барселоне» появится очередная звезда, причём на долгие годы вперёд.