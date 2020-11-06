Топ-10 событий евронедели: 100-й гол Рамоса и первое поражение «Милана» за 25 матчей

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сегодня, 15:30

«Соккер.ру» — о больших победах, глубоких разочарованиях, рекордах и антирекордах прошедшей еврокубковой недели.

10. Метаморфозы «Шахтера»

Украинский клуб не перестает удивлять, причем всегда по-разному. «Шахтер» добыл победу над «Реалом» в гостях без ряда основных игроков, и это была мегасенсация, потом «горняки» устояли в домашней встрече с «Интером» — 0:0, неплохой результат. Кто бы мог подумать, что гладбахская «Боруссия» окажется самым неудобным соперником для команды Луиша Каштру? «Жеребцы» не просто выиграли в Киеве, они втоптали «Шахтер» в газон, забив 6 безответных мячей. Зато в квартете «B» интереснейшая турнирная борьба: «Боруссия» лидирует после половины турнирной дистанции, «Шахтер» и «Реал» набрали одинаковое количество очков, а «Интер» замыкает таблицу с нулем в графе побед.

9. Второе поражение ПСЖ в трёх матчах

Финалист Лиги чемпионов прошлого созыва рискует не попасть в плей-офф. Парижане стартовали с домашнего поражения от «Манчестер Юнайтед», потом разобрались с турками, а в третьем туре столкнулись с «РБ Лейпциг», у которого оставался зуб на ПСЖ после поражения в августовском полуфинале. Анхель Ди Мария открыл счет, однако команда Юлиана Нагельсманна одержала волевую победу: Кристофер Нкунку огорчил родной клуб незадолго до перерыва, а победный гол с пенальти забил Эмиль Форсберг. ПСЖ заканчивал встречу в меньшинстве после удалений Гейе и Кимпембе, которые вынуждены будут пропустить ответный матч против «Лейпцига».

8. Идеальный старт «Ливерпуля» и неудержимый Жота

«Ливерпуль» на групповой стадии пока только выигрывает, причем без пропущенных голов и с каждым туром все увереннее: 1:0 над «Аяксом», 2:0 над «Мидтьюлландом» и 5:0 над «Аталантой». Героем матча с итальянским клубом стал новоиспеченный лидер атак «красных» и любимец болельщиков Диогу Жота. Португалец оформил хет-трик, он забил в четвертом матче кряду за «Ливерпуль», а всего у него 7 голов в 10 встречах за новый клуб. Просто сказочно вписался в игру команды Клоппа этот скромный парень.

This touch and finish from Diogo Jota ⚡ pic.twitter.com/4gZb03obVv — B/R Football (@brfootball) November 3, 2020

7. Российские клубы по-прежнему без побед

Групповые турниры еврокубков докатались до экватора, наши четыре полпреда провели в общей сложности 12 матчей, сыграв против всех своих соперников, и выдали удручающий результат: 6 поражений и 6 ничьих. Ни одной победы! Эта еврокубковая неделя началась с воодушевляющей ничьей «Локомотива» против «Атлетико», но чем дальше — тем хуже. «Зенит» упустил возможность взять 3 очка в игре с обескровленным «Лацио», «Краснодар» позволил «Севилье» выиграть, хотя вел 2:0 и целый тайм играл в большинстве, а ЦСКА проиграл «Фейеноорду», пропустив три мяча за 9 минут. Болезнь российского футбола прогрессирует.

6. Рекорд Юсуфа Язиджи

Турецкий полузащитник «Лилля», с которым сборной России предстоит столкнуться в ноябрьском матче Лиги наций, установил уникальное для еврокубков достижение. Язиджи стал первым футболистом, которому удалось оформить два хет-трика в выездных матчах в рамках одного еврокубкового сезона. В прошедший четверг Юсуф забил три мяча в ворота «Милана», а в первом туре был неудержим в Праге, где «доги» разгромили «Спарту» (4:1).

Язиджи стал первым за 20 лет футболистом, который оформил хет-трик в матче с «Миланом» на «Сан-Сиро», в 2000 году аналогичный трюк проделал выступавший за «Барселону» бразилец Ривалдо в веселеньком матче Лиги чемпионов, который завершился со счетом 3:3. После трех туров группового этап Лиги Европы Юсуф с шестью голами возглавляет список лучших бомбардиров турнира.

5. Фиаско МЮ в Турции

«Манчестер Юнайтед» неожиданно бодро стартовал в Лиге чемпионов с побед над ПСЖ и «РБ Лейпцигом», но в третьем туре манкунианцы так же сенсационно уступили «Истанбулу» на выезде. Впрочем, проигрывать турецким командам в еврокубках уже стало традицией для «красных дьяволов»: в 2009-м «Бешикташ» увез победу с «Олд Траффорд» (0:1), в 2012-м МЮ уступил «Галатасараю» в Стамбуле (0:1), «Фенербахче» обыгрывал манкунианцев трижды — в 1996-м, 2004-м и 2016-м. Теперь и «Истанбул Башакшехир» присоединился к соотечественникам, выиграв 2:1. Самым запоминающимся эпизодом встречи стало спасение знакомого нам по выступлениям в РПЛ Александра Епуряну на последних минутах: защитник рискованно, но безошибочно выбил мяч с линии ворот.

4. Холанд сравнялся по голам в Лиге чемпионов с Роналдо, Зиданом, Вильей и Клозе

20-летний норвежский форвард забил два мяча в ворота «Брюгге» и улучшил свою феноменальную статистику в Лиге чемпионов, где у Холанда 14 забитых мячей в 11 матчах. Только представьте, Эрлинг уже забил столько же голов в Лиге чемпионов, как Зубастик Роналдо, которого многие считают лучшим центрфорвардом в истории футбола, как чемпионы мира Вилья и Клозе. Холанду осталось забить два гола, чтобы войти в топ-100 самых результативных игроков в истории Лиги чемпионов.

3. «Марсель» повторил антирекорд Лиги чемпионов

«Олимпик» из Марселя стартовал в нынешнем розыгрыше с трех поражений кряду с общим счетом 0:7. Андре Виллаш-Боаш ярко высказался по этому поводу, а мы акцентируем внимание на антирекорде «Марселя»: 12 подряд поражений в Лиге чемпионов, как и у «Андерлехта» в 2003-2005 годах. Следующее фиаско сделает французский клуб единоличным антирекордсменом.

Черная серия началась в плей-офф сезона 2011/12, где «Марсель» прошел «Интер»: победа 1:0 дома и поражение 1:2 в гостях, которое и стало точкой отсчета. В четвертьфинале «Бавария» одержала две победы со счетом 2:0, но это не было катастрофой. Настоящая жесть случилось на групповой стадии ЛЧ -2013/14, где «Марсель» проиграл все шесть матчей в группе с «Арсеналом», дортмундской «Боруссией» и «Наполи». Прибавьте поражения от «Олимпиакоса», «Ман Сити» и «Порту» этой осенью — вот и 12 поражений кряду.

2. «Милан» прервал 24-матчевую серию без поражений

«Милан» на своем поле проиграл «Лиллю» со счетом 0:3 в матче Лиги Европы и прервал свою потрясающую серию без поражений во всех турнирах. Команда Стефано Пиоли была непобедимой на протяжении почти восьми месяцев: предыдущая неудача датирована 8-м марта, когда «россонери» уступили «Дженоа» в Серии A (1:2). Серия без поражений вобрала в себя 24 матча, в которых «Милан» одержал 18 побед и 6 раз сыграл вничью.

1. 100-й гол Серхио Рамос и первая победа «Реала» в Лиге чемпионов

Второй год подряд «Реал» тяжело стартует в Лиге чемпионов. В первом туре «сливочные» на своем поле уступили «Шахтеру», были на грани поражения и во втором матче, однако героическими усилиями свели игру с «Боруссией» к ничьей, хотя и проигрывали 0:2 в Менхенгладбахе к 87-й минуте. С третьей попытки «Реал» выиграл, хотя здесь уже сам позволил сопернику отыграться с 0:2 по ходу матча. Но «Интер» не удержал промежуточную ничью, команда Зидана победила со счетом 3:2.

Организованный вышедшими на замену молодыми бразильцами гол принес победу: Винисиус ассистировал Родриго, но после игры больше обсуждали другой забитый мяч. В первом тайме Серхио Рамос откликнулся на поду Тони Крооса с углового и сделал счет 2:0. Этот гол стал 100-м для капитана в футболке «Реала», 55 из них он забил головой, в 13-й раз отличился с передачи Крооса. В историческом списке бомбардиров «Королевского клуба» Рамос занимает 23-е место.