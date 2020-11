Топ-10 событий евронедели: 100-й гол Рамоса и первое поражение «Милана» за 25 матчей

«Соккер.ру» — о больших победах, глубоких разочарованиях, рекордах и антирекордах прошедшей еврокубковой недели.

10. Метаморфозы «Шахтера»

Украинский клуб не перестает удивлять, причем всегда по-разному. «Шахтер» добыл победу над «Реалом» в гостях без ряда основных игроков, и это была мегасенсация, потом «горняки» устояли в домашней встрече с «Интером» — 0:0, неплохой результат. Кто бы мог подумать, что гладбахская «Боруссия» окажется самым неудобным соперником для команды Луиша Каштру? «Жеребцы» не просто выиграли в Киеве, они втоптали «Шахтер» в газон, забив 6 безответных мячей. Зато в квартете «B» интереснейшая турнирная борьба: «Боруссия» лидирует после половины турнирной дистанции, «Шахтер» и «Реал» набрали одинаковое количество очков, а «Интер» замыкает таблицу с нулем в графе побед.

9. Второе поражение ПСЖ в трёх матчах

Финалист Лиги чемпионов прошлого созыва рискует не попасть в плей-офф. Парижане стартовали с домашнего поражения от «Манчестер Юнайтед», потом разобрались с турками, а в третьем туре столкнулись с «РБ Лейпциг», у которого оставался зуб на ПСЖ после поражения в августовском полуфинале. Анхель Ди Мария открыл счет, однако команда Юлиана Нагельсманна одержала волевую победу: Кристофер Нкунку огорчил родной клуб незадолго до перерыва, а победный гол с пенальти забил Эмиль Форсберг. ПСЖ заканчивал встречу в меньшинстве после удалений Гейе и Кимпембе, которые вынуждены будут пропустить ответный матч против «Лейпцига».

8. Идеальный старт «Ливерпуля» и неудержимый Жота

«Ливерпуль» на групповой стадии пока только выигрывает, причем без пропущенных голов и с каждым туром все увереннее: 1:0 над «Аяксом», 2:0 над «Мидтьюлландом» и 5:0 над «Аталантой». Героем матча с итальянским клубом стал новоиспеченный лидер атак «красных» и любимец болельщиков Диогу Жота. Португалец оформил хет-трик, он забил в четвертом матче кряду за «Ливерпуль», а всего у него 7 голов в 10 встречах за новый клуб. Просто сказочно вписался в игру команды Клоппа этот скромный парень.

