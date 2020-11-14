«Лестер» бьёт по пенальти за матч, а «Челси» — короли стандартов. Статистический топ Англии

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вчера, 23:53

Перерыв на матчи сборных – самое время для клубов, чтобы посмотреть на себя со стороны. «Соккер.ру» — о статистических деталях после восьми туров чемпионата Англии.

Английская Премьер-Лига двигается по сезону, начинают вырисовываться определенные стилевые и игровые закономерности, которые позволяют раскрыть статистические наблюдения. Многие команды сыграли по восемь матчей, что представляет собой уже вполне заслуживающую доверия выборку игр. Некоторые цифры нельзя увидеть, просто взглянув на турнирную таблицу. Поэтому тут выбраны те, которые могут немного удивить и заставить задуматься.

Голы со стандартных положений

Говорят, что стандартные положения чаще становятся оружием слабых и средних клубов, которые с игры имеют мало возможностей угрожать. Но не в Англии. «Челси» почти половину из всех своих 20 голов в этом сезоне забил со стандартных положений и лидирует по этому показателю. Похоже, кое-что Фрэнк Лэмпард хорошо отработал у своих подопечных.

Лидеры

«Челси» — 9 голов

«Эвертон» и «Лестер» — по 7

«Астон Вилла» и «Ливерпуль» — по 6

«Кристал Пэлас» и «Саутгемптон» — по 5

«Лидс», «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл», «Тоттенхэм», «Вест Хэм» — по 4

Количество ударов по воротам

Одним из главных вопросов перед стартом сезона была возможность Харри Кейна в «Тоттенхэме» оставаться результативным под руководством Жозе Моуриньо. Опасения оказались напрасными. Кейн чаще остальных имеет возможности поражать чужие ворота. Обращает на себя внимание, что эту функцию нападающих в МЮ , например, исполняет лучше всех Бруну Фернандеш, а у «Челси» — новичок Тимо Вернер.

Лидеры

Кейн («Тоттенхэм») – 38 ударов

Салах («Ливерпуль») – 34

Митрович («Фулхэм») и Бэмфорд («Лидс») – по 29

Калверт-Льюин («Эвертон») – 26

Грилиш («Астон Вилла») и Хименес («Вулверхэмптон») – по 22

Мане («Ливерпуль») и Мопэ («Брайтон») – по 21

Фернандеш («Манчестер Юнайтед») и Вернер («Челси») – по 20

Заработанные пенальти

Если взять навскидку, то первым в голову приходит МЮ , где есть большой мастер исполнения одиннадцатиметровых Фернандеш, который, кажется, частенько их исполняет. Но нет, не «красные дьяволы» лидируют по числу исполненных одиннадцатиметровых. При этом удивительно, что есть явный лидер с большим отрывом от остальных. Это «Лестер». Команда Брендана Роджерса зарабатывает по одному пенальти в среднем за игру. Успешно реализовать получилось семь из восьми: пять раз Джейми Варди, дважды Юри Тилеманс.

Лидеры

«Лестер» — 8 пенальти

«Ливерпуль» и «Челси» — по 4

«Фулхэм», МЮ , «Ньюкасл» и «Шеффилд Юнайтед» — по 3

«Манчестер Сити», «Брайтон», «Тоттенхэм», «Кристал Пэлас» — по 2

«Лидс», «Саутгемптон», «Эвертон», «Арсенал», «Астон Вилла» — по 1

«Вулверхэмптон», «Бернли», «Вест Бромвич», «Вест Хэм» — по 0

Процент вратарских спасений

Самой большой слабостью «Челси» в начале сезона был вратарь Кепа Аррисабалага. Лондонцы успели на старте чемпионата подписать нового голкипера. Вложение в Эдуара Менди пока себя оправдывает и по ощущениям, и по статистике. Среди вратарей, которые провели минимум два матча, у Менди самый высокий процент отраженных ударов – более 85. Интересно, что у основного вратаря «Арсенала» Бернда Лено этот показатель ниже, чем у его бывшего дублера, ушедшего в «Астон Виллу», Эмилиано Мартинеса.

Лидеры

Менди («Челси») – 85,7% (6 сейвов)

Дарлоу («Ньюкасл») – 74% (39)

Мартинес («Астон Вилла») и Шмейхель («Лестер») – по 71% (по 22)

Ареола («Фулхэм») – 70,7% (29)

Рамсдейл («Шеффилд Юнайтед») – 70,2% (34)

Патрисиу («Вулверхэмптон») – 69% (20)

Лено («Арсенал») – 65,5% (21)

Льорис («Тоттенхэм») – 65,4% (17)

Поуп («Бернли») — 64,7% (22)

Упущенные голевые моменты

Можно по-разному относиться к термину «голевой момент», но в Англии у экспертов статистики есть вполне регламентированные критерии того, как определять, какой момент стоит считать голевым, то есть создающим очевидную возможность забить гол. И с одной стороны, этот показатель демонстрирует способность команд в принципе создавать остроту, а с другой – напоминает об обидных эпизодах и промахах, случающихся у чужих ворот.

Лидеры

«Лидс», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» — по 11 моментов

«Астон Вилла» — 10

«Манчестер Сити» — 9

«Брайтон», «Шеффилд Юнайтед» — по 8

«Фулхэм», «Вулверхэмптон» — по 7

«Арсенал», «Бернли», «Кристал Пэлас», «Эвертон», «Вест Хэм» — по 6

«Челси», «Лестер», «Ньюкасл», «Саутгемптон» — по 5

«Манчестер Юнайтед» — 4

«Вест Бромвич» — 1

Самые заменяемые игроки

Есть много поводов для замен: травма, необходимость перестроить игру, выпадение футболиста из игры. Но некоторые замены становятся традиционными. И тем удивительнее видеть среди лидеров представителя «Ливерпуля» Роберто Фирмино. Только в первом матче с «Лидсом» он провел на поле все 90 минут.

Лидеры

Фирмино («Ливерпуль»), Боуэн («Вест Хэм»), Прат («Лестер») – по 7 замен

Адамс («Саутгемптон»), Виллиан («Арсенал»), Поденсе («Вулверхэмптон»), Нето («Вулверхэмптон»), Ндомбеле («Тоттенхэм») – по 6

Барнс («Бернли»), Трезеге («Астон Вилла»), Ляказетт («Арсенал»), Родригес («Эвертон»), Сен-Максимен («Ньюкасл»), Шлупп («Кристал Пэлас»), Сон Хен Мин («Тоттенхэм») – по 5

Голы, пропущенные со стандартных положений

Один из надежных способов регулярно создавать остроту – отрабатывать стандартные положения. С них моменты точно могут прийти в любом матче. Особенно если соперниками будут «Брайтон» и «Лидс», которые в нынешнем сезоне хуже других обороняются на стандартах. Впрочем, это слабость и для некоторых претендентов на титул.

Лидеры

«Брайтон» и «Лидс» — по 8 голов

«Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» — по 6

«Фулхэм», МЮ , «Вест Бромвич», «Вулверхэмптон» — по 5

«Кристал Пэлас», «Лестер», «Ливерпуль», «Ньюкасл», «Шеффилд Юнайтед» — по 4

«Астон Вилла», «Бернли», «Челси», «Эвертон» — по 3

«Саутгемптон» — 2

«Вест Хэм» — 1

«Арсенал» — 0

Наибольшее количество передач

Само по себе число пасов мало о чем говорит, хотя любой предпочтет точную передачу неточной, даже если это пас защитнику. Поэтому любопытно посмотреть на самых часто и точно пасующих в чемпионате Англии. Кажется, новичку «Тоттенхэма» Пьеру-Эмилю Хойбьергу удалось неплохо освоиться в полузащите «шпор».

Лидеры

Хойбьерг («Тоттенхэм») – 585 передач

Кин («Эвертон») – 584

Габриэл («Арсенал») – 533

Родриго («Манчестер Сити») – 512

Гомес («Ливерпуль») – 499

Кэрни («Фулхэм») – 480

Кох («Лидс») – 479

Робертсон («Ливерпуль») – 469

Вебстер («Брайтон») и Канте («Челси») – по 465

Наибольший процент владения мячом

Еще один важный показатель, который характеризует стиль игры команды в целом. И тут наверняка многие бы угадали лидера. «Манчестер Сити» и Хосеп Гвардиола остаются верными своему стилю. Не удивляет и позиция «Ливерпуля». А вот высокие места «Лидса» и «Брайтона» — уже интереснее.

Лидеры

«Манчестер Сити» — 62,1%

«Ливерпуль» — 60,9

«Лидс» — 59,7

«Челси» — 58,3

«Брайтон» — 55,6

«Тоттенхэм» — 55,4

«Саутгемптон» — 54,5

«Фулхэм» — 53,4

«Эвертон» — 53,3

«Манчестер Юнайтед» — 52,9

«Арсенал» — 52

«Лестер» — 50,7

Число успешных отборов

А способность останавливать атаки соперника во многом характеризуются тем, как исполнители используют отборы. Одним из факторов успешного старта сезона для «Эвертона» стало наличие в середине поля Аллана, который лидирует по количеству отборов, совершенных одним игроком в АПЛ . Впрочем, интереснее даже то, как в этом списке оказались атакующие игроки.

Лидеры

Аллан («Эвертон») – 32 отбора

Ромеу («Саутгемптон») – 31

Таунсенд («Кристал Пэлас») – 27

Эйлинг («Лидс»), Даллас («Лидс») – по 26

Хойбьерг («Тоттенхэм»), Митчелл («Кристал Пэлас») – по 24

Стивенс («Шеффилд Юнайтед»), Кэш («Астон Вилла») – по 23

Бэшем («Шеффилд Юнайтед») — 22