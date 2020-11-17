Сборная Испании принимает национальную команду Германии (3:0, второй тайм) в матче Лиги Наций.
Испанская сборная впервые в истории забила немцам три гола в первом тайме. Помимо этого, Германия пропустила три гола в первом тайме впервые с 1958 года.
Сборная Испании принимает национальную команду Германии (3:0, второй тайм) в матче Лиги Наций.
Испанская сборная впервые в истории забила немцам три гола в первом тайме. Помимо этого, Германия пропустила три гола в первом тайме впервые с 1958 года.
Всем здоровья.
Всем здоровья.