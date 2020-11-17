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Германия пропустила три гола в первом тайме впервые с 1958 года

17 ноября 2020, 23:57
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания6 : 0Логотип футбольный клуб ГерманияГерманияМатч завершен

Сборная Испании принимает национальную команду Германии (3:0, второй тайм) в матче Лиги Наций.

Испанская сборная впервые в истории забила немцам три гола в первом тайме. Помимо этого, Германия пропустила три гола в первом тайме впервые с 1958 года.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
18 ноября в 04:50
Молодцы, порадовали испанцев.
95-shishani-95
95-shishani-95
18 ноября в 01:34
Чемпионат мира 1958 года- это тот Чемпионат мира, который проходил в Швеции, где Пеле дебютировал на мировом первенстве? Если тот, то это очень важной победой для Бразилии была, когда после провала на предыдущем Чемпионате мира все списывали их со счетов. Их уже в серьёз не воспринимали. Но игра Пеле с партнёрами заставила замолчать недоброжелателей и проявлять к себе уважение. Тренер соперников(Швеции), хозяев турнира, поиздевался над бразильцами на пресс-конференции перед финалом мирового масштаба. Но бразильцы собрались, вышли и разгромили Швецию у них в гостях.
Mangur
Mangur
18 ноября в 01:33
Мощно играли испанцы
Leha-ha50
Leha-ha50
18 ноября в 01:06
Такое крупное поражение - это конечно вещь очень неприятная, но делать далеко идущие выводы делать не стоит. Результат в полу товарищеском турнире в целом второстепенен. Лев строит новую команду и время для этого он выбрал самое правильное. Чего не скажешь про нашу сборную. Посмотрим какой предстанет Германия к лету. Думаю это будет уже вполне боеспособная команда.
Всем здоровья.
Cat01
Cat01
18 ноября в 00:57
Давно не было такого результата
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
18 ноября в 00:41
И по итогу столько же во втором...
Leha-ha50
Leha-ha50
18 ноября в 00:17
Даже гранды не застрахованы от разгромов. Рано или поздно это случается со всеми.
Призрак Лобановского
Призрак Лобановского
18 ноября в 00:06
Украина обескровила Германию
Испания проигрывала Украине в Киеве
Просто оставлю это здесь
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
18 ноября в 00:02
Поставил на ничью!
мангo
мангo
17 ноября в 23:59
теперь будут новый рекопд ставить
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