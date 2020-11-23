212 минут на поле и ни одного результативного действия. Пути Эриксена и «Интера» расходятся

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23 ноября 2020, 13:50

«Соккер.ру» — о том, почему датчанину придется уйти через год после появления в клубе.

Сбылась мечта

Сага с уходом Эриксена из «Тоттенхэма» была довольно драматичной. Все понимали стремление датчанина уйти из «шпор», которые оказались под руководством Жозе Моуриньо. Но в воздухе царила постоянно недосказанность. До последнего не было понятно, как и когда это случится. А главное, кто перехватит креативного полузащитника. «Интер» довольно быстро стал фаворитом в этой борьбе. С Антонио Конте в роли тренера и Джузеппе Мароттой в роли генерального директора «Интер» стал предельно конкретен и четок в своих действиях на рынке. Поэтому без особого труда миланцы заполучили Эриксена, который, оказывается, мечтал поиграть в Италии. Переход можно было оценить как очень перспективный и многообещающий.

Встреча с реальностью

Эриксена сразу стали использовать в «Интере» весьма активно, бросили в бой. Во второй части прошлого сезона, в котором «нерадзурри» до предела играли сразу в трех турнирах, Эриксен не мог не использоваться часто. Правда, уже тогда начала проявляться не самая приятная тенденция: в Серии А Эриксен играл гораздо хуже и менее заметно, чем в еврокубках. К примеру, в чемпионате Италии в прошлом сезоне датчанин провел 17 матчей, а забил всего один мяч. Причем только две игры он провел полностью, а не выходил на замену или заменялся.

В Кубке Италии он отыграл три матча и ни одного полностью, зато забил важный гол в ворота «Наполи», пусть это в итоге и не спасло команду. А в Лиге Европы, где «Интер» тоже дошел до финала, Эриксен сыграл в шести матчах (в двух полностью), забив два мяча. Играл и в финале с «Севильей», но забить не сумел, и миланцы, как мы помним, уступили со счетом 2:3. Если исходить из числа матчей, то не все так плохо у Эриксена, но вот игровое время хромало, поскольку в подавляющем большинстве случаев он либо уходил на замену, либо выходил.

Согласитесь, довольно тяжело играть в таком режиме футболисту, который на поле должен надежно и органично встраиваться в комбинационный футбол, налаживать постоянные связи. Все-таки у него не та позиция и роль, когда можно сразу вливаться. И это, конечно, создавало напряжение у игрока, портило не только эффективность, но и настрой. В нынешнем сезоне ситуация только усугубилась. В Серии А он провел лишь пять матчей, ни одного полного, поэтому суммарно сыграл в них 212 минут. Конечно, без голов и результативных передач. Хотя статистика показывает, что он создал пять голевых моментов.

Тактическая пригодность

Постепенно стали ходить слухи о том, что Эриксена такое положение дел в «Интере» не устраивает. Возникли сомнения в том, что он вообще пригоден для итальянского футбола. Ведь в той же сборной в Лиге Наций в шести матчах Эриксен забил четыре мяча и выглядит весьма неплохо. Но сам статус игрока подмены и игровая среда в Серии А не дают ему ни уверенности, ни возможности раскрыться.

При этом есть несколько мнений, озвученных известными людьми, по этому поводу. Например, одноклубник Эриксена Ромелу Лукаку уверен, что все дело в итальянском языке. Он посоветовал Кристиану его выучить, чтобы чувствовать себя комфортнее. Сомневается, что дело в тактике и известный датский тренер Микаэль Лаудруп, который заявил, что Эриксен достаточно большой мастер, чтобы играть и в итальянском футболе, а проблема может крыться в ментальности.

На что-то такое намекает и партнер Эриксена по сборной Дании Симон Кьер, который просто отметил, что иногда подход и методы тренера могут не подходить игроку. Учитывая, что речь идет о Конте, у которого складывались весьма своеобразные и специфические отношения с футболистами, в это можно легко поверить.

Публичный выход

В какой-то момент все это надоело и самому Эриксену. Понимая, что приближается период зимних трансферов, он решил пойти в открытую и дать понять потенциальным покупателям, что готов к предложениям

Это не то, о чём я мечтал [когда переходил в «Интер»]. Все футболисты хотят играть как можно больше, но это тренер принимает решение о том, кто должен выйти на поле. Странная ситуация. Болельщики хотят, чтобы я играл чаще, как и я, но у тренера свои мысли на этот счёт, и как игрок я должен это уважать. Я сконцентрирован на своей игре. А когда трансферное окно откроется, мы посмотрим, что будет дальше.

Можно было воспринять это и как шантаж. Но Конте и Маротта не те люди, которые готовы идти на поводу у футболистов, особенно делающих такие публичные заявления.

Никто не держит

Разумеется, Конте задали сразу же вопрос о будущем Эриксена и о том, правильно ли тренер его использует на поле. Наставник дал понять, чего, на его взгляд, не хватает датчанину, а также подчеркнул, что не видит его в иной роли. И если тот не согласен, то ничего не поделаешь:

Все решения, которые я принимаю, всегда и только идут на благо «Интера», а не в интересах отдельного футболиста. Игроки должны быть функциональны для идеи и проекта, быть конкурентоспособными на национальном и международном уровне. Современный футболист должен быть быстрым, сильным, стойким. Я считаю эту технику само собой разумеющейся, если вы переходите в «Интер». Эриксен имел достаточно шансов проявить себя с начала года, он сыграл больше матчей, чем многие его товарищи по команде. Когда я сочту целесообразным, он сыграет в старте. Что касается его роли, на мой взгляд, он не может играть перед защитой в опорной зоне.

События вокруг Эриксена развиваются стремительно, и вот уже Маротта подтвердил, что клуб готов отпустить датчанина даже в январе. Правда, отметил, что сам игрок об этом пока не просил, что тоже важно. Видимо, Эриксен еще надеялся, что мечта не окажется настолько жестокой для него. Но если выводишь свое отношение в публичную плоскость, то будь готов к такой же ответной реакции:

Конте уже дал исчерпывающий ответ. Я добавлю, что клуб никогда не должен удерживать игрока, если он хочет уйти. Эриксен ведёт себя как профессионал, он игрок, доступный Конте, и то, что делает тренер, касается только игрока и клуба. Эриксен не подавал запрос на трансфер, но когда придёт время, мы постараемся найти правильное решение.

Что дальше?

Безусловно, выход этого внутреннего противоречия на публику стал сигналом для многих клубов, которые нуждаются в качественном атакующем полузащитнике. При всей досаде за Эриксена можно даже найти нечто позитивное в этой истории. Ни клуб, ни игрок не стали долго мучить друг друга, а довольно быстро поняли, что не устраивает друг в друге.

Это дает возможность не терять драгоценное время, как часто бывает, когда истории тянутся годами, футболист ждет, что тренера уволят, а тренер держит вроде как звездного, но не особо подходящего игрока «на всякий случай». В итоге никто от этого не выигрывает, а звезда, которая уже утратила такой свой статус, неприкаянная начинает ходить по арендам.

Здесь еще не успел сложиться стереотип, что Эриксен вдруг сдал. Многие помнят, как он был хорош в «Тоттенхэме», поэтому охотно заберут его у «Интера». Получится, что Кристиан потеряет, по сути, только год. Среди претендентов называют разные клубы. В том числе в Италии: от «Милана» до «Ромы». Но вот они могут быть более настороженными. А вдруг дело действительно в том, что ему не подходит Серия А? Тогда будет танец на граблях.