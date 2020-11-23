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«Лацио» — «Зенит»: прогноз и ставки БК Pinnacle

23 ноября 2020, 18:31

24 ноября в Риме состоится матч 4-го тура групповой стадии Лиги Чемпионов. «Лацио» на своем стадионе сыграет против «Зенита». Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на этот поединок.

«Лацио»

«Орлы» набрали пять очков в трех стартовых турах, что позволяет им занимать вторую строчку в группе F. В первом матче Лиги Чемпионов «Лацио» обыграл дома «Боруссию» (3:1), после чего, разделил очки с «Брюгге» и «Зенитом» (1:1).

Постепенно лазарет команды покинули ключевые игроки, у которых был диагностирован COVID-19. В последнем матче чемпионата Италии подопечные Симоне Индзаги обыграли в гостях «Кротоне» (2:0), продлив серию без поражений, до семи поединков кряду.

«Зенит»

«Зенит» занимает последнее место в группе F. У команды из Санкт-Петербурга одно очко в активе, которое она оформила по итогам домашней встречи против римлян.

В стартовом туре «Зенит» на своей арене проиграл «Брюгге» (1:2), после чего, неудачно съездил в Дортмунд к «Боруссии» (0:2). 21 ноября подопечные Сергея Семака не смогли обыграть в гостях «Ахмат» (2:2).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Лацио» — 1.675
  • Ничья – 4.120
  • Победит «Зенит» — 4.780

Статистика

  • «Лацио» не проигрывал в четырех последних домашних матчах – две победы и две ничьи.
  • «Зенит» не побеждал в четырех из пяти прошлых гостевых поединках – три ничьи и одно поражение.
  • В шести из семи последних матчах с участием «Лацио» выиграла ставка на ОБЗ.

Прогноз

«Зенит» отступать некуда. Потеря очков в предстоящем матче лишит команду из Санкт-Петербурга возможности побороться за проход в раунд плей-офф Лиги Чемпионов.

Как показали последние матчи у «Лацио» далеко не все в порядке с обороной. Команда Индзаги пропускает регулярно. Учитывая вышесказанное, предлагаем взять ставку на то, что обе команды забьют голы. За нее букмекерская компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.746.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
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Все комментарии
Владислав 127
Владислав 127 ответ STVA 1 (раскрыть)
23 ноября в 21:42
Не надейся)
STVA 1
STVA 1
23 ноября в 18:33
Надеюсь что Зенит окажет сопротивление
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