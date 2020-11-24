«Марсель» — «Порту»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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24 ноября 2020, 10:37

25 ноября «Марсель» и «Порту» встретятся в Лиге Чемпионов. Мы приготовили прогноз и обзор предложений БК Pinnacle на этот матч.

«Марсель»

Французская команда главный аутсайдер группы С, в которой она проиграла все три матча – «Олимпиакос» (0:1), «Манчестер Сити» (0:3) и «Порту» (0:3). Пока подопечные Андре-Виллаш Боаша не наиграли даже на один забитый гол.

Дома «Марсель» выиграл только один из пяти прошлых матчей. Случилось это в противостоянии против «Бордо» (3:1). Отметим, что ставка на ОБЗ прошла в трех из четырех последних матчах команды на стадионе «Велодром». Ее БК Pinnacle оценивает привлекательным коэффициентом 1.819.

«Порту»

«Драконы» находятся в лидерах группы с шестью очками в активе. Помимо победы над «Марселем» в прошлом туре португальский коллектив взял три очка в домашнем противостоянии с «Олимпиакосом» (0:2). В гостях у «Манчестер Сити» команда проиграла со счетом 1:3.

В пассиве «Порту» два поражения в прошлых пяти выездных поединках. В трех из четырех предыдущих гостевых матчах команда обязательно пропускала.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Марсель» — 2.980

Ничья – 3.330

Победит «Порту» — 2.590

Статистика

В двух очных встречах команд во Франции прошла ставка на ОБЗ.

«Марсель» забивал голы в трех из четырех последних домашних поединках.

У «Порту» только одно поражение в пяти прошлых матчах во всех турнирах.

Прогноз

«Марселю» отступать некуда. Хозяевам нужно идти вперед и добывать очки, чтобы претендовать хотя бы на третью строчку в группе. «Порту», таким образом, получит свободные зоны для реализации контратак.

Вероятней всего, нас ждет обмен голами в этой встрече. Букмекерская компания Pinnacle за ставку на «Обе команды забьют – да» предлагает коэффициент 1.819.